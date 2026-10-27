കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉയരം വെക്കുമോ? ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം
പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും നാല് മുതൽ ആറ് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെയാണ് വളരുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 9:07 AM IST
മുംബൈ: തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സമപ്രായക്കാരെക്കാൾ ഉയരം കുറവാണെന്ന തോന്നൽ പല മാതാപിതാക്കളുടെയും ഉറക്കം കെടുത്താറുണ്ട്. കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ താൻ മാത്രം ചെറുതായിപ്പോയോ എന്ന ആശങ്ക കുട്ടികളിലും വലിയ മാനസിക സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഉയരക്കുറവ് ഒരു രോഗമാണോ അതോ വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും നാല് മുതൽ ആറ് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെയാണ് വളരുന്നത്. നാല് വയസ്സ് മുതൽ ഈ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചികയാണിത്. ഒരേ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഒൻപത് മുതൽ 12 മാസം വരെ പ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ഇത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ (ഏകദേശം 1.5 ഇഞ്ച്) ഉയര വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജൂപ്പിറ്റർ ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. സുധീർ സാനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
വളർച്ചാ നിരക്കും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനവും
കുട്ടികളുടെ വളർച്ച കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങളിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻമാർ പ്രത്യേക ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത്. നാല് മുതൽ ആറ് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥിരമായ വളർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം കണ്ടാൽ, അത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ സൂചനയാകാം. ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത്തരം ചാർട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ജന്മദിനത്തിലും കുട്ടികളുടെ ഉയരവും ഭാരവും വീട്ടിൽ വച്ചുതന്നെ അളന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡോ. സുധീർ സാനെ നിർദേശിക്കുന്നു.
ക്ലാസിലെ മറ്റ് കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയരം കുറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിലെ സമയ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് പെട്ടെന്ന് വർധിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികളിൽ ആർത്തവം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം വരെയും, ആൺകുട്ടികളിൽ 16 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുമാണ് ഈ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച തുടരുന്നത്. അതിനാൽ വൈകി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉയരം വയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കും. ഒൻപതാം ക്ലാസിലോ 10-ാം ക്ലാസിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉയരം വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളെ നാം കാണാറുണ്ട്. ഇതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ ഇൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസലങ് നൽകാനും സാധിക്കും.
ജനിതക ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം
ജനനസമയത്തെ ഭാരവും വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ഗർഭാവസ്ഥയിലെ പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഭാരമില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് (സ്മോൾ ഫോർ ജെസ്റ്റേഷണൽ ഏജ്) വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കായി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഉയരവും കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഉയരം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനെ മിഡ്-പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
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ഉയരം വർധിപ്പിക്കാനായി ടോണിക്കുകളും വിശപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളും നൽകുന്നത് യാതൊരു ഫലവും ചെയ്യില്ല. ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും, കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ സ്ട്രെച്ചിങ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ വഴി ഉയരം വർധിക്കില്ല. ജനിതകവും ഹോർമോൺ സംബന്ധവുമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉയരം നിർണയിക്കുന്നത്. ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച നിൽക്കുമെന്നതിനാൽ, ഉയരക്കുറവിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.
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