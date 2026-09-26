അഞ്ചാംപനി മൂലം കുട്ടികളുടെ മരണം; ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു, വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവരുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം
ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി.
Published : September 26, 2026 at 3:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറത്ത് അഞ്ചാം പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അഞ്ചാംപനി ബാധിച്ച് മരിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളും വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നില്ലെന്ന മാധ്യമ വാർത്ത ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വളവന്നൂരിൽ 10 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും പൊന്മളയിൽ ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറോടും ശിശു സംരക്ഷണ ഓഫിസറോടും കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി. ആക്ടിങ് ചെയർപേഴ്സൺ സിസിലി ജോസഫ്, അംഗം പി ഷാജേഷ് ഭാസ്കർ എന്നിവരുടേതാണ് തീരുമാനം.
ഇന്ത്യയിൽ 25 ലക്ഷം കുട്ടികളെ രോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച വരെ 103 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 476 പേർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീരീക്ഷണത്തിലുമുണ്ട്. രോഗത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ മുൻകരുതലും വാക്സിനേഷനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവർഷം 25 ലക്ഷം കുട്ടികളെ രോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
രോഗലക്ഷണങ്ങളും വ്യാപനവും
മീസിൽസ് വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അഞ്ചാംപനി. വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ 10 മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സാധാരണയായി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുക. ശരീരത്തിൽ ചുവന്നുതടിച്ച പാടുകൾ കാണപ്പെടും. കൂടാതെ പനി, ചുമ, ജലദോഷം, ചിലരിൽ വയറിളക്കം, ഛർദി, ശക്തമായ വയറുവേദന എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഈ വൈറസുകൾ വായുവിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ചയാളുടെ ചുമ, തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും പകരുക. അസുഖമുള്ളവർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പുറത്തേക്കുതെറിക്കുന്ന ചെറിയ കണികകളിൽ വൈറസുകളും ഉണ്ടാകും. കൗമാരപ്രായക്കാരിലും മുതിർന്നവരിലും അഞ്ചാംപനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആറുമാസം മുതൽ മൂന്നുവയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് രോഗം ഗുരുതരമാകുക.
ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും
മീസൽസ് റുബല്ല അഥവാ എം ആർ വാക്സിൻ കൃത്യമായി എടുക്കുന്നതുവഴി രോഗത്തെ തടയാനാകും. അഞ്ചുവയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ഒൻപതാം മാസം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനും 16-ാം മാസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ഡോസും നൽകണം. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോസ് എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചുവയസുവരെ വാക്സിൻ എടുക്കാം. എല്ലാ സർക്കാർ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും വാക്സിൻ സൗജന്യമാണ്.
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എന്നാൽ വാക്സിനേഷനോട് പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി വാക്സിനെടുത്താൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ സ്വയം ചികിത്സ തേടരുത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുകയും ചെയ്യണം. പനിയുള്ളവർ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം. രോഗം പൂർണമായും ഭേദമാകുന്നതുവരെ കുട്ടികളെ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്കൂളുകളിൽ അയക്കരുതെന്നും മലപ്പുറം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ വി വിനോദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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