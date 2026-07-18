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അനസ്തേഷ്യ: ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ ജീവരക്തം; ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള അനസ്തേഷ്യകളെകുറിച്ചും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം..

ANESTHESIA EFFECTS OF ANESTHESIA PRECUATIONS BEFORE ANESTHESIA TYPES OF ANESTHESIA
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 4:40 PM IST

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പർവീസ് കെ.

ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവങ്ങളിലൊന്നാണ് വേദനരഹിതമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ. അതിന് വഴിതെളിച്ചതാകട്ടെ അനസ്തേഷ്യ എന്ന വിഭാഗവും. എന്നാൽ ഈയടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ അനസ്തേഷ്യയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അനസ്തേഷ്യയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും അനസ്തേഷ്യാ വേളയിൽ ഒരു രോഗിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും കൊച്ചി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഡോ. ഹരീന്ദ്രനും, തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെഡോ. കെ.പി. നാസറും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

അനസ്തേഷ്യ: ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ ജീവരക്തം

രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവവും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അനസ്തേഷ്യ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ, റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യ, ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായാണ് ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ശരീരത്തിലെ വളരെ ചെറിയൊരു നിശ്ചിത ഭാഗം മാത്രം താത്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ.

ചെറിയ മുറിവുകൾ തുന്നുകയോ പല്ല് പറിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഈ രീതി വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മേഖല മുഴുവനായി മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്‌ റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യ. ഇതിനെ സ്പൈനൽ, എപ്പിഡ്യൂറൽ, നേർവ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ANESTHESIA EFFECTS OF ANESTHESIA PRECUATIONS BEFORE ANESTHESIA TYPES OF ANESTHESIA
ANESTHESIA (ETV Bharat)

നട്ടെല്ലിലെ സബ് അരക്നോയിഡ് സ്പേസിലേക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ അടങ്ങാത്ത പ്രത്യേക അനസ്തേഷ്യ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ. സിസേറിയൻ ഉൾപ്പെടെ നെഞ്ചിന് താഴെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് താഴുക, ഹൃദയമിടിപ്പിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരിക, അപൂർവമായി ഹൃദയസ്‌തംഭനം വരെ സംഭവിക്കുക എന്നിവ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം പാർശ്വഫലങ്ങളെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള അത്യാധുനിക മരുന്നുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.

മികച്ചൊരു അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു രോഗിക്ക് സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ മോണിറ്ററിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വീഴ്‌ചകൾ പോലും വലിയ സങ്കീർണ്ണതകളിലേക്ക് നയിക്കാം. അതേസമയം, ഹൃദ്രോഗം, കരൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉള്ള രോഗികളിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പോലും സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ്.

സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യക്ക് സമാനമായ മറ്റൊരു രീതിയാണ് എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തേഷ്യ. ഇതും നെഞ്ചിന് താഴെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്പൈനൽ അനസ്തേഷ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് എപ്പിഡ്യൂറൽ നൽകുന്നതിന് അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റിന് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ നൈപുണ്യവും കഴിവും ആവശ്യമാണ്. വേദനരഹിതമായ പ്രസവത്തിനും മറ്റും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നേർവ് ബ്ലോക്കുകൾ. ആധുനിക അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മരുന്ന് നൽകേണ്ട നാഡികളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിച്ച് ഇവ നൽകുന്നത്.

ANESTHESIA EFFECTS OF ANESTHESIA PRECUATIONS BEFORE ANESTHESIA TYPES OF ANESTHESIA
ANESTHESIA (ETV Bharat)

ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ

ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കായി രോഗിയെ പൂർണ്ണമായും ബോധം കെടുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. പ്രധാന അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെയും ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഘടകമാണിത്. ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വലിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എയർക്രാഫ്റ്റ് പറത്തുന്നത് പോലെ സങ്കീർണ്ണമാണ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ. ഒരു രോഗിയെ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായി സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനസ്തേഷ്യാ വിദഗ്‌ധനായ ഡോ. കെ.പി. നാസർ വിശദീകരിച്ചു. ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും റിസ്‌ക്‌ ഏറിയത്. ലാൻഡിംഗും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് അനസ്തേഷ്യ നൽകി തുടങ്ങുന്ന സമയവും, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ബോധം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയവുമാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം എന്ന് ഡോ. കെ.പി. നാസർ പറഞ്ഞു. ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വേണ്ടത് ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഐ.വി മെഡിസിൻ നൽകി രോഗിയെ മയക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു മരുന്ന് നൽകി രോഗിയെ പൂർണമായും റിലാക്‌സ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ പേശികൾ അഥവാ മസിലുകൾ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് രോഗിക്ക് സ്വയം ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനായി രോഗിക്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്‌ക് വെച്ച് വെൻ്റിലേറ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക ട്യൂബ് ഇറക്കിയാണ് ഓക്‌സിജൻ നൽകുന്നത്.

കാപ്നോഗ്രാഫി മെഷിനിലൂടെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് കൃത്യമായി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് അനസ്തേഷ്യ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലുടനീളം രോഗിക്ക് വേദന അറിയാതിരിക്കാനും മയക്കം നിലനിർത്താനുമായി ഓക്‌സിജൻ നൽകുന്ന എൻഡോട്രക്കിയൽ ട്യൂബിലൂടെ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മിശ്രിതം നൽകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം രോഗിയുടെ മയക്കത്തിൻ്റെ ആഴം കൂട്ടാൻ വോളട്ടൈൽ അനസ്തെറ്റിക്‌സ് മരുന്നുകൾ നൽകും. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഈ മരുന്നുകൾ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്‌ടർ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് രോഗിയുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അനസ്തേഷ്യ ഡോക്‌ടറായിരിക്കും. ഇതിന് പുറമെ കടുത്ത വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഓപിയോയിഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശക്തമായ വേദനസംഹാരികൾ നൽകും.

ANESTHESIA EFFECTS OF ANESTHESIA PRECUATIONS BEFORE ANESTHESIA TYPES OF ANESTHESIA
ANESTHESIA (ETV Bharat)

ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഒരോ മരുന്നുകളും നൽകുന്നത് ഡോക്‌ടർ അവസാനിപ്പിക്കും. തുടർന്നായിരിക്കും നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ട മസിലുകൾ പൂർവ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള റിവേഴ്‌സൽ മരുന്നുകൾ ഞരമ്പുകളിലൂടെ നൽകുന്നത്. പത്ത് മിനിറ്റിനകം രോഗിയുടെ മസിലുകൾ പൂർവ്വ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങും. രോഗി സ്വയം ശ്വാസമെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നതോടെ ശ്വാസനാളത്തിലെ ട്യൂബ് മാറ്റുകയും മാസ്‌ക് വഴി ഓക്‌സിജൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെയാണ് അനസ്തേഷ്യ ഡോക്‌ടറുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയയിലുടനീളം രോഗിയുടെ ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ്, ഇസിജി, ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ പൂർണ സമയം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ഡോ. കെ.പി. നാസർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു രോഗി അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ഫിറ്റാണോയെന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതിലുപരി, ആ സമയത്ത് രോഗിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണോയെന്നത് കൂടിയാണ് പ്രധാനമായി നോക്കുന്നത്. അത് ഒരു പക്ഷെ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം. അനസ്തേഷ്യാ ഫിറ്റ്നസിന് രോഗികളെ അഞ്ചു തരമായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ്സ് (ASA) ൻ്റെ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് ഇതിനായി ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നത്. രോഗിയുടെ മുൻകാല രോഗങ്ങൾ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഡോക്‌ടർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകണം.

തികച്ചും ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീഴുന്നതും മരിക്കുന്നതുമെല്ലാം നാം കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു പ്രശ്‌നമുള്ളയാൾ പെട്ടെന്ന് അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് വിധേയമായാൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ചിലരെയെങ്കിലും അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് സാധ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമാക്കി മാത്രമേ അനസ്തേഷ്യയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂവെന്നും ഡോ. കെ.പി. നാസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേവലം മയക്കമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കലാണ്: ഡോ. ഹരീന്ദ്രൻ

കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റവും സുരക്ഷിതത്വവും വളർച്ചയും നേടിയ മേഖലയാണ് അനസ്തേഷ്യയെന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ അനസ്തേഷ്യാ വിദഗ്‌ധനായ ഡോ. ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അനസ്തേഷ്യയെന്നത് രോഗിയെ വെറുതെ മയക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, ബാഹ്യ പ്രേരണകളോടുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം, പേശികളുടെ ബലം, താങ്ങാനാകാത്ത വേദന എന്നിവ താത്കാലികമായി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം തന്നെ രോഗിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഓക്‌സിജൻ ലഭ്യത, രക്ത ചക്രമണം ഉൾപ്പടെയുള്ള സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സങ്കീർണമായ ഈ പ്രവർത്തനം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു വിദഗ്‌ധന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അനസ്തേഷ്യ നൽകിയതിനെ തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവനഷ്‌ടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. രോഗിയുടെ മയക്കം എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കൃത്യമായി അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബിസ് മോണിറ്ററിംഗ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞതും വേഗത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതുമായ ആധുനിക മരുന്നുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണെന്ന് ഡോ. ഹരീന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി രോഗികൾ നിർബന്ധമായും വയർ കാലിയാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ വശം ഡോ. ഹരീന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു. അനസ്തേഷ്യ നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ പേശികളും വിഴുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന റിഫ്ലക്‌സുകളും പൂർണ്ണമായി വിശ്രമാവസ്ഥയിലാകും. ഈ സമയത്ത് വയറ്റിൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് തികട്ടി വായിലേക്ക് വരാനും അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ആസ്‌പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കടുത്ത ശ്വാസകോശ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും മരണത്തിന് വരെയും കാരണമായേക്കാം. അതിനാലാണ് അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഒരു രോഗി തങ്ങളുടെ മുൻകാല മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, അലർജികൾ എന്നിവയൊന്നും അനസ്തേഷ്യ ഡോക്‌ടറോട് മറച്ചുവെക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും. പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ , എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പ്രായമായവർ എന്നിവരിൽ അനസ്തേഷ്യ നടത്തുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയാവശ്യമാണ്. കുട്ടികളിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ശ്വാസനാളവും വളരെ ചെറുതാണ്. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്‌സിജൻ സംഭരണ ശേഷിയും കുറവാണ്. കൂടാതെ കുട്ടികളിൽ വയറ്റിലെ ആസിഡും ഭക്ഷണാവശിഷ്‌ടങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തികട്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കുട്ടികളിലെ അനസ്തേഷ്യ അനുഭവസമ്പന്നരായ ഡോക്‌ടർമാർ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

അതുപോലെ അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായവരെയും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഏത് തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സർജന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ ശരീരഭാഗം ഏത് രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്തിയാണ് അനസ്തേഷ്യാ ഡോക്ടർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. രോഗിയുടെ നൂറു ശതമാനം സുരക്ഷ മാത്രമാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്ന് ഡോ. ഹരീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

കഞ്ചാവിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്ററിംഗിലേക്ക്: അനസ്തേഷ്യയുടെ ചരിത്രം

വേദനയില്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയ എന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. മദ്യം, കറുപ്പ്, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയവ നൽകി രോഗിയെ അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടോ ഒക്കെയായിരുന്നു പണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.

ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വേദന ഭയന്ന് പലരും ചികിത്സ വേണ്ടെന്നു വെച്ചിരുന്ന നാളുകളായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ 1846 ഒക്ടോബർ 16-ന് വില്യം ടി.ജി. മോർട്ടൺ എന്ന അമേരിക്കൻ ദന്തഡോക്‌ടർ ബോസ്റ്റണിലെ മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈഥർ ഉപയോഗിച്ച് വേദനയില്ലാതെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താം എന്ന് വിജയകരമായി പൊതുവേദിയിൽ തെളിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ആധുനിക അനസ്തേഷ്യയുടെ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്ര ദിനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 16 ലോക അനസ്തേഷ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

ANESTHESIA EFFECTS OF ANESTHESIA PRECUATIONS BEFORE ANESTHESIA TYPES OF ANESTHESIA
ANESTHESIA (ETV Bharat)

ഈഥറിന് പിന്നാലെ ക്ലോറോഫോം, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകാവുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഇൻട്രാവീനസ് മരുന്നുകളും ശാസ്ത്രലോകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് കേവലം മയക്കുമരുന്ന് നൽകുന്നതിൽ ഉപരിയായി, ശസ്ത്രക്രിയയിലുടനീളം രോഗിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഓക്സിജൻ്റെ അളവ്, മയക്കത്തിൻ്റെ ആഴം എന്നിവ കൃത്യമായി ഒരേസമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്യന്താധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് ഈ മേഖല വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം നൂറ് ശതമാനത്തോട് അടുപ്പിച്ചു.

അനസ്തേഷ്യ പ്രക്രിയകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാകുന്നത് കൃത്യമായ മോണിറ്ററിംഗിലൂടെയും രോഗിയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്തി പരിചയസമ്പന്നരായ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോഴുമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെങ്കിലും കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു മേഖലയാണിത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അനസ്തേഷ്യയെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. ഭയമല്ല മറിച്ച് ഡോക്‌ടറോട് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയാണ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടത്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വിദഗ്‌ധരായ ഡോക്‌ടർമാരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ അനസ്തേഷ്യ ഇന്ന് പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

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TYPES OF ANESTHESIA
ANESTHESIA

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