ആർത്തവ വേദനയുടെയും പനിയുടെയും ഗുളികയില്‍ അമിത ഡോസ്; 100 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതലുള്ള നിമെസുലൈഡ് നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രം

1940 ലെ ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്‌റ്റ് സെക്ഷൻ 26A പ്രകാരമാണ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 1:48 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 100 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ നിമെസുലൈഡ് അടങ്ങിയ എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും നിർമാണം, വിൽപ്പന എന്നിവ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 1940 ലെ ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്‌മെറ്റിക്‌സ് ആക്‌റ്റ് സെക്ഷൻ 26A പ്രകാരമാണ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചത്.

100 മില്ലിഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ നിമെസുലൈഡ് അടങ്ങിയ എല്ലാ ഓറൽ ഫോർമുലേഷനുകളുടെയും ഇമ്മഡിഷ്യൻ്റ് റിലീസ് ഡോസ് ഫോം ഉപയോഗം മനുഷ്യർക്ക് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ഉയർന്ന ഡോസ് മരുന്നുകൾക്ക് മാത്രമേ നിരോധനം ബാധകമാകൂ. അതേസമയം നിമെസുലൈഡ് മൊത്തത്തിലുള്ള NSAID വിൽപ്പനയുടെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകിട മരുന്ന് നിർമാതാക്കളിൽ ചെറിയ തോത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളുവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്പനികൾക്കും വരുമാന സമ്മർദം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും വിദഗ്‌ധർ പറഞ്ഞു. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി അപകടസാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ത്യ മുൻപും സെക്ഷൻ 26A ഉപയോഗിച്ച് നിരോധിച്ചിരുന്നു.

നിമെസുലൈഡ് മരുന്ന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

ഇത് ഒരു നോൺ-സ്‌റ്റിറോയിഡൽ ആൻ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നാണ്. ആർത്തവ സമയത്തെ വേദന, പനി, വീക്കം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിവിധിയായാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരമല്ലാതെ ഇത്തരം മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കരുത്.

നിമെസുലൈഡ് അമിതമായി കഴിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കും?

നിർദേശിച്ച അളവിൽ കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കടുത്ത വയറു വേദന, ഛർദ്ദി, മയക്കം, തലകറക്കം, ശ്വാസ തടസം എന്നിവയെല്ലാമാണ് അമിത അളവിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ.

അതേസമയം അടുത്തിടെയാണ് രാജസ്ഥനിലെ ജയ്‌പൂരില്‍ നിന്ന് 3.73 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ മരുന്നുകള്‍ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ, മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ജയ്‌പൂരില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജികെ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിന്നാണ് വ്യാജ മരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

അലർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻസെറ്റ്-എൽ, ആൽഗിവിൻ-എം ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാജവും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ ജികെ എൻ്റർപ്രൈസ് കമ്പനി പങ്കാളിയാണ്. 1940 ലെ ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്‌സ് ആക്‌ട്, 1945 ലെ നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് മരുന്ന് നിരോധിച്ചത്.

രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ അടുത്തിടെ നിലവാരമില്ലാത്ത ഏകദേശം 40 നിർദിഷ്‌ട മരുന്നുകൾ നിരോധിക്കുകയും കെയ്‌സൺസ് ഫാർമയിൽ നിന്നുള്ള 19 മരുന്നുകളുടെ വിതരണം നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണത്തിലെ പരാജയങ്ങളും കുട്ടികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചുമ സിറപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ നടപടികളിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന കാരണം. ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ (ആർ‌എം‌എസ്‌സി) ഈ വർഷം ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും 40 മരുന്നുകളെയും ഡീബാർ ചെയ്‌തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

