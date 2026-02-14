ETV Bharat / health

ജീനോമിക്‌സിൻ്റേയും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടേയും സഹായത്തോടെ അര്‍ബുദ രോഗനിർണയം

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി (എഐ) യുടെ സഹായത്തോടെ കാൻസർ ജീനോമിനെ സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്‌തതിലൂടെ അവയുടെ രൂപമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 14, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇനി കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ കാൻസർ രോഗനിർണയം സാധ്യമാവും. ജീനോമിക്‌സിൻ്റേയും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടേയും സഹായത്തോടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അര്‍ബുദം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ചികിത്സ നൽകുന്നതിനുമായി ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഹൈദരാബാദിലെ ട്രിപ്പിൾഐടിയിലെ സിസിഎൻഎസ്‌ബി ലബോറട്ടറിയിൽ ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ്‌ വകുപ്പിലെ പ്രൊഫസർ നീത പരേഖാണ് ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്. ജീനോം കോഡ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും അര്‍ബുദ കോശങ്ങളിലെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമാണ് ഗവേഷണം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് നീത പരേഖ് പറഞ്ഞു. എഐ യുടെ സഹായത്തോടെ കാൻസർ ജീനോമിനെ സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്‌തതിലൂടെ അവയുടെ രൂപമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

ലിംഫോമയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം (രക്താർബുദം)

ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലെ വെളുത്ത രക്താണുക്കളിൽ ) ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം രക്താർബുദമാണ് ലിംഫോമ. രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ മോശമാവുകയും ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിൽ മുഴകളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കാൻസറുകളുടെ ജീനോം വിശകലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഗവേഷകർ ലിംഫോമയിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ട്രിപ്പിൾ ഐടി ഹൈദരാബാദിലെ സെൻ്റർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സിൻ്റെ (CCNSB) ലബോറട്ടറി ഈ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിങ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് രോഗനിർണയം എളുപ്പമാക്കി. ഇതിലൂടെ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യക്തിഗത ചികിത്സ നൽകും.

സ്‌തനാർബുദം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാനായി, ഡിഎൻഎയിൽ പ്രോട്ടീനുകളും തന്മാത്രകളും ചേർക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും കലകളെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, സ്‌തനാർബുദ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക് ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാവുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫസർ നീത പരേഖ് പറഞ്ഞു.

മസ്‌തിഷ്‌ക കാൻസറിന് ചികിത്സ മൂക്കിലൂടെ

വേഗത്തിൽ ശരീരത്തിൽ പടരുന്നതും വേദനാജനകമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായ രോഗമാണ് മസ്‌തിഷ്‌കാര്‍ബുദം. തലച്ചോറിനെ പതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന മസ്‌തിഷ്‌ക കാൻസറിന് പുതിയ ചികിത്സാരീതി കണ്ടെത്തുകയാണ് ശാസ്‌ത്രഞ്ജർ.

വാഷിങ്ടണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സര്‍വകലാശാലയും സഹകരിച്ച് മസ്‌തിഷ്‌ക കാൻസറുകൾക്ക് വേറിട്ട ഒരു ചികിത്സാരീതി അവലംബിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡ്രില്ലുകൾ, സ്‌കാൽപെലുകൾ, സ്ക്രൂകൾ എന്നിവയുടെ സഹായം ഏതുമില്ലാതെയുള്ള കാൻസർ ചികിത്സയ്‌ക്കാണ് ഇവർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തുന്ന നാനോസ്ട്രക്‌ചറുകൾ വഹിക്കുന്ന നേസൽ ഡ്രോപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ചികിത്സാരീതിയാണ് ഗവേഷണ സംഘം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നോർത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകനായ ചാഡ് മിർകിനാണ് നാനോസ്ട്രക്‌ചറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

