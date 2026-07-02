കാൻസർ ചികിത്സ: നൂതനാശയങ്ങളും താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ
കാൻസർ സർവൈവർ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'കാൻസർ ചികിത്സയിലെ നൂതനാശയങ്ങളും താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തൽ' എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സംവാദം
By ANI
Published : July 2, 2026 at 12:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്തെ നൂതന മുന്നേറ്റങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള തന്ത്രം അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. ഇന്ത്യൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി (ഐസിഎസ്) ബുധനാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമ സംവാദത്തിലാണ് ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകളും പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധരും കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചവരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചികിത്സാ ചെലവും നൂതനാശയങ്ങളും
കാൻസർ സർവൈവർ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'കാൻസർ ചികിത്സയിലെ നൂതനാശയങ്ങളും താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തൽ' എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സംവാദം. കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉയർന്ന ചെലവ്, മതിയായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ അഭാവം, പരിമിതമായ രോഗനിർണയ സൗകര്യങ്ങൾ, അപര്യാപ്തമായ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം പലർക്കും ഇപ്പോഴും മികച്ച ചികിത്സ അപ്രാപ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാൻസർ ചികിത്സ ശാസ്ത്രീയമായ നൂതനാശയങ്ങളുടെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും, എന്നാൽ ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അർഹരായ എല്ലാ രോഗികളിലും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്നും ഇന്ത്യൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജ്യോത്സ്ന ഗോവിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംവാദങ്ങളിലൂടെ മികച്ച കാൻസർ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നൂതനാശയങ്ങളോ താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്ത്യയ്ക്കില്ലെന്ന് ഐസിഎസ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗവും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാൻസർ പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് (എൻഐസിപിആർ) മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. രവി മെഹ്റോത്ര വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രീയമായ വിലയിരുത്തലുകളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സാ മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകൾക്കായി പൊതുവിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും പാനൽ നിർദേശിച്ചു.
പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ഓരോ രോഗിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിലാണ് കാൻസർ ചികിത്സയുടെ ഭാവി കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ന്യൂഡൽഹി എയിംസിലെ ഡോ. ബി.ആർ.എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റോട്ടറി കാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി പ്രൊഫസർ ഡോ. അജയ് ഗോഗിയ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ വഴി ആരോഗ്യ പരിപാലന വിഭവങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും ചികിത്സാ ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നൂതനാശയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർഥ മൂല്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മികച്ച ക്ലിനിക്കൽ വൈദഗ്ധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവുമുള്ളതിനാൽ കാൻസർ ഗവേഷണത്തിൽ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഡൽഹി അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ ഓങ്കോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ലീഡ് ഡോ. ജ്യോതി വാധ്വ പറഞ്ഞു. ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷണങ്ങളിലെ സഹകരണം ഭാവിയിലെ ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂട്ടായ സഹകരണം അനിവാര്യം
പൊതു ധനസഹായം, തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഓങ്കോളജി മേധാവി ഡോ. പ്രജ്ഞ ശുക്ല ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിർദേശിക്കപ്പെടുന്ന ചികിത്സ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടം വിജയകരമാകൂ എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, രോഗമുക്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ചവരും പങ്കുവച്ചു. നൂതന ചികിത്സകൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭ്യമാകുന്നതും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ശരിയായ വൈദ്യോപദേശവും രോഗികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
കാൻസർ പ്രതിരോധം, പുകയില നിയന്ത്രണം, എച്ച്പിവി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ, നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയം, സംഘടിതമായ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധം, നൂതനാശയങ്ങൾ, തുല്യമായ ലഭ്യത എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ സമീപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ കാൻസർ ഭാരം കുറയ്ക്കാനാകൂ. കാൻസർ ചികിത്സയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എല്ലാ രോഗികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷകർ, വ്യവസായ മേഖല, സിവിൽ സൊസൈറ്റി, രോഗികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ കൂട്ടായ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലോടെയാണ് സംവാദം സമാപിച്ചത്. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ പുതിയ ചികിത്സകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗികളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ത
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