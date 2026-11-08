രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമോ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം
ഇന്ന് കാൻസർ അവബോധ ദിനമാണ്, ശരീരത്തിലെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം.
Published : November 8, 2026 at 1:58 PM IST
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ കടന്നുവരുന്ന ചില രോഗ മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്. ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുനിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നടുവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണിമുടക്കുന്ന ആ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടികാരം (body clock) നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ ഏതോ പുതിയ ടൈം സോണിലേക്ക് താമസം മാറിയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആ നിമിഷം... ചില മുന്നറിയിപ്പുകള് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.
ഇന്ന് കാൻസർ അവബോധ ദിനം, ശരീരത്തിലെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം. കൊൽക്കത്തയിലെ മുകുന്ദപൂരിലുള്ള നാരായണ ആർഎൻ ടാഗോർ ആശുപത്രിയിലെ ഡയറക്ടർ - മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഡോ. വിവേക് അഗർവാല ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
പകൽ സമയത്തെ ഉറക്കം, ഹോർമോണുകൾ, മെറ്റബോളിസം, കോശങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്തരിക ഘടികാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ. ശരിയായ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മറിച്ചായാൽ ശരീരം ചില അപകട മുന്നറിയിപ്പുകള് നൽകും.
പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാകും. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് 'മനുഷ്യർക്ക് അർബുദമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത' വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാൻസർ (IARC) കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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പരിഭ്രമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, എന്താണ് ഇത് അർഥമാക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. അഗർവാല വിശദീകരിക്കുന്നു. രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മരണവാറൻ്റ് പോലെയാണെന്നല്ല ഇതിനർഥം, മറിച്ച് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാണ്.
ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക താളം (biological rhythm) തെറ്റുമ്പോൾ മെലറ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയും ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊപ്പം രാത്രിയിലെ ചായ കുടി, ക്രമരഹിതമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് മെറ്റബോളിക് സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.
ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക താളം തെറ്റുന്നതും സ്തനാർബുദവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിക്കും എത്രത്തോളം അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എച്ച്.സി.ജി (HCG) വിശാഖപട്ടണത്തിലെ സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോ. ജയചന്ദ്ര റെഡ്ഡി മെട്ട (MCh - Surgical Oncology) പറയുന്നു.
ആരും ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതശൈലി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നഴ്സുമാർ, കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ, ഡാറ്റാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം ലോകത്തിന് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ രാത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
ജോലി സമയക്രമങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിമാറി വരുമ്പോഴാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് പകൽ ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് രാത്രി ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നത്) ശരീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നത് എന്ന് 'ഓൺലൈൻ ചികിത്സാ മിത്ര'യിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ടി.പി. സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ക്യാൻസറിന് മാത്രമല്ല ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, അമിതമായ അസിഡിറ്റി, ആമാശയത്തിലെ അൾസർ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. രാത്രികാല ജോലികൾ ശരീരത്തിന് വരുത്തിവെക്കുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണിവ.
രാത്രി ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
- ഉറക്കത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക: നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറി പൂർണമായും ഇരുണ്ടതും ശാന്തവും ഉറക്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരിടമാക്കി മാറ്റുക.
- ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക: കഫീൻ (ചായ/കാപ്പി) മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയാതെ, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
- ശാരീരികമായി സജീവമായിരിക്കുക: വ്യായാമം ചെയ്യുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക, പുകയില ഉപയോഗം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
- കൃത്യമായ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തുക: ക്ഷീണം കാരണം ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കരുത്.
രാത്രികാല ജോലി എന്നത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ, കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജൈവഘടികാരം (body clock) ഇപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം അത് നൽകുന്ന സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത്, ജീവിതത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും നന്നായി ഉറങ്ങാനും ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തുക.
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