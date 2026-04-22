പ്രമേഹ രോഗികള്‍ക്ക് അവയവം ദാനം ചെയ്യാനാകുമോ? സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍

പ്രമേഹമുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് അവയവ ദാനം സാധ്യമാകുമോ എന്നത് പലര്‍ക്കുമുള്ള സംശയമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണ് പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. വിക്രാന്ത് ഘടനട്ടിയും ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് സർജൻ ഡോ. മഹേഷ് ഗോപഷെട്ടിയും

Doctor Explains about Organ Donation for Diabetes Patients
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 12:18 PM IST

ബെംഗളൂരു: അവയവങ്ങളുടെ തകരാർ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ദാതാക്കളുടെ കുറവ് മൂലം കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ പലർക്കും ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇതിനായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ച്, പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് അവയവദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ കര്‍ണാടകയിലെ പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. വിക്രാന്ത് ഘടനട്ടി, ബി.ജി.എസ് ആശുപത്രിയിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് സർജൻ ഡോ. മഹേഷ് ഗോപഷെട്ടി എന്നിവർ ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.

പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ദാനം ചെയ്യാം?

പ്രമേഹമുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അനുസരിച്ച് അവയവദാനം സാധ്യമാണെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. സാധാരണയായി പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മരണാനന്തരം താഴെ പറയുന്നവ ദാനം ചെയ്യാം.

  • ഹൃദയം
  • കരൾ
  • വൃക്കകൾ
  • കണ്ണുകൾ

ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടൈപ്പ്-2 പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പാൻക്രിയാസ് ദാനം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല.

ദാനത്തിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ ആർക്കും രക്തം, കണ്ണുകൾ, അവയവങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാം. ഇതിനായി പാലിക്കേണ്ട അളവുകൾ:

  • ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ : 130 mg/dL-ൽ താഴെയായിരിക്കണം.
  • ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം : 180 mg/dL-ൽ താഴെയായിരിക്കണം.
  • HbA1c: കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ ശരാശരി ഷുഗർ നിലവാരം 7-ൽ താഴെയായിരിക്കണം. ഇത് ഏകദേശം 3 മുതൽ 6 മാസം വരെ ഒരേ നിലയിൽ തുടരുന്നത് ഉചിതമാണ്.
  • മരുന്നുകളോ ഇൻസുലിനോ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ അവയവദാനം തടസ്സമാകില്ല.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും

പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഡോക്‌ടർമാർ ചില കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ 80% ശതമാനവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളും (പച്ചക്കറികൾ, ഇലക്കറികൾ, പ്രോട്ടീൻ) 20% മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ജങ്ക് ഫുഡ്, മധുരം, ശർക്കര, ശീതളപാനീയങ്ങൾ, എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. റാഗി തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങൾ, സീസണൽ പഴങ്ങൾ എന്നിവ ശീലമാക്കുക. ദിവസവും 2 മുതൽ 3 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളം കുടിക്കണം. ദിവസവും 30-40 മിനിറ്റ് നടത്തവും യോഗയോ പ്രാണായാമമോ ശീലിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ദിവസവും 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രമേഹത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല

പ്രമേഹം ബാധിച്ചാൽ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് ഡോ. വിക്രാന്ത് ഘടനട്ടി പറയുന്നു. HbA1c നില 7-ൽ താഴെ നിലനിർത്തിയാൽ വൃക്ക, കണ്ണ്, ഹൃദയം, നാഡികൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിദഗ്‌ധ ഡോക്‌ടറുടെ ഉപദേശം തേടുകയും ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്‌താൽ പ്രമേഹരോഗികൾക്കും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനും മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ദാതാവാകാനും സാധിക്കുമെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

