ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഇസിജിയും വേണ്ട; ഫോട്ടോ നോക്കി ഹൃദ്രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന എഐ സിസ്റ്റവുമായി ചൈന
നാവും മുഖവും പരിശോധിക്കും, ഹൃദ്രോഗികളെ 100% കൃത്യതയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഐ, പുതിയ പഠനവുമായി ചൈന
Published : October 18, 2026 at 3:01 PM IST
മുഖത്തിൻ്റെയും നാവിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ പരിശോധിച്ച് കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധി സംവിധാനം ചൈനയിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഹൃദ്രോഗമുള്ള എല്ലാ രോഗികളെയും (100 ശതമാനം) ഈ എഐ സിസ്റ്റം ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
518 ഗവേഷകരെ നിയമിച്ച് 200 പേരില് പഠനം നടത്തിയാണ് ഫലം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്തിൻ്റെയും നാവിൻ്റെയും ഫോട്ടോകൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് എടുത്തു. തുടര്ന്ന് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും പാറ്റേണുകള് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാവിൻ്റെയും മുഖത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ വെവ്വേറെ പരിശോധിച്ചാണ് കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത്. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ എഐ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര് വ്യക്തമാക്കി. 104 ആളുകളെ പരിശോധിച്ചപ്പോള് 98% കൃത്യതയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. നാവിൻ്റെ മധ്യഭാഗം, ഉപരിതല പാളി, വായയ്ക്കും കവിളിനും ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മം എന്നിവയിൽലാണ് എഐ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം ഉള്ള ചില രോഗികൾക്ക് ഇരുണ്ട നാവുകൾ, കട്ടിയുള്ള പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ പിഗ്മെന്റേഷനിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി. എഐ എടുത്തുകാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. രൂപത്തിൽ നിന്ന് രോഗം വായിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല. ചില ദൃശ്യ സവിശേഷതകൾ അടിസ്ഥാനപരമായ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് സഹായകമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർമാരും പറഞ്ഞിരുന്നു.
നീല ചുണ്ടുകൾ രക്തത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കണ്പോളകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പുള്ള മഞ്ഞ സാന്തെലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിനെ സൂചിപ്പിക്കാമെന്നും ഗവേഷണം പറയുന്നു. നാവിനോ കവിളിനോ അടഞ്ഞ ധമനികളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്. ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറം, വെളിച്ചം, പ്രായം, മരുന്നുകൾ, പുകവലി എന്നിവയെല്ലാം മുഖത്തിൻ്റെയും നാവിൻ്റെയും രൂപഭാവത്തെ മാറ്റുന്നു.
കൂടാതെ കൊറോണറി ധമനികൾ അടഞ്ഞതാണ് ഈ സവിശേഷതകൾക്ക് കാരണമെന്ന് പഠനം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താന് എഐയ്ക്ക് കഴിയും. ആതെറോസ്ക്ലെറോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ കാരണം ഹൃദയപേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു. ഇത് രക്തയോട്ടം തടസപ്പെടുത്തുകയും, ഒടുവിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. പലരിലും നെഞ്ചുവേദന, ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്.
അതിനാൽ, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രതിരോധ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പ്രായം, പുകവലി, രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ നിലവിൽ രോഗസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നത്. കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം, രക്തപരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം സ്കാനുകൾ എന്നിവയിലൂടെ രോഗനിർണയം നടത്താം. വേഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും, വേദനയില്ലാത്തതും, ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പരിശോധന വിശദമായ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും വിദഗ്ധ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ ഇടങ്ങളിൽ ഇത് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകും.
ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങള് അവശേഷിക്കുന്നു
സയൻ്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന ജോര്ണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കോറോണറി ഹൃദ്രോയഗമുള്ള വ്യക്തികളുയെും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഈ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധതരം രോഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള ഹൃദ്രോഗസാധ്യതകളുമുള്ള പൊതുജനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിങ് രീതിയിൽ നിന്ന് ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടാതെ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിത വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പകര്ത്തിയത്.
മറ്റ് ആശുപത്രികളിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഈ മാതൃക ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഒരു എഐ സംവിധാനം അത് വികസിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഡാറ്റയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ആശുപത്രികളിലോ, മറ്റ് ആരോഗ്യപരിചരണ സാഹചര്യങ്ങളിലോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞേക്കാം. ആരോഗ്യവാന്മാരായ എല്ലാ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിലും കൊറോണറി ഇമേജിങ് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ പോയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഹൃദ്രോഗത്തിന് പകരം പ്രായം, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികളുടെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളാകാം ചിലപ്പോള് എഐ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
സ്ക്രീനിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. രോഗം താരതമ്യേന കുറവായി കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളില് തെറ്റായി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന 'ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ്' ഫലങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായേക്കാം. നിലവിലുള്ള രോഗസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ രീതികളുമായി ഈ പുതിയ രീതിയെ നേരിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ സാധാരണ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത പരിശോധനകൾ, കൊളസ്ട്രോൾ പരിശോധനകൾ, രക്തസമ്മർദ പരിശോധനകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read:സ്തനങ്ങളിലെ മുഴകൾ കാൻസറാണോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്