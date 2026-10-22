30 വയസ് കഴിഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങള്? സ്തനങ്ങളിലെ മുഴകളെ അവഗണിക്കരുത്
ഗുജറാത്തിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം സ്ത്രീകളിൽ 31.2% പേർക്കും സ്തനാർബുദമാണെന്നാണ് പഠനം.
Published : October 22, 2026 at 3:50 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയോ 30-35 അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസിനിടയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒക്ടോബർ മാസം രാജ്യമെമ്പാടും 'സ്തനാർബുദ അവബോധ മാസമായി' ആചരിച്ച് വരികയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം സ്ത്രീകളിൽ 31.2% പേർക്കും സ്തനാർബുദമാണെന്നാണ് പഠനം.
ഗുജറാത്ത് കാൻസർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും (ജിസിആർഐ) ഗുജറാത്ത് ബയോടെക്നോളജി റിസർച്ച് സെന്ററും (ജിബിആർസി) അടുത്തിടെ നടത്തിയ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അഹമ്മദാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, കാൻസർ രോഗനിർണയം നടത്തിയ ഓരോ മൂന്ന് സ്ത്രീകളിലും ഒരാൾക്ക് സ്തനാർബുദമുണ്ട്.
ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, സ്തനാർബുദ പരിശോധന നടത്താൻ പലരും വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോളജി വിഭാഗം നടത്തിയ സ്ക്രീനിംഗുകളിൽ, വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ സ്തനങ്ങളിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ സ്ത്രീകളിൽ ചിലരെ ബയോപ്സിക്ക് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ 185 സ്ത്രീകൾ മാമോഗ്രാഫി സ്ക്രീനിംഗിന് വിധേയരായി. ഈ സ്ക്രീനിംഗുകളുടെ ഫലങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്തനങ്ങളിൽ മുഴ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് ബയോപ്സിക്ക് വിധേയരാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സിവിൽ ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ശീതൾ പട്ടേൽ പറയുന്നു.
"185 രോഗികളിൽ നാല് പേരുടെ എണ്ണം ഒരു ചെറിയ ശതമാനമായി തോന്നാമെങ്കിലും, രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്തവർക്കാണ് മാമോഗ്രാഫി സ്ക്രീനിംഗിങിൽ മുഴ കണ്ടെത്തിയത്,'' ഡോ. ശീതൾ പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു മുഴ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിരവധി പരിശോധനകൾക്കും ദീർഘകാല ചികിത്സയ്ക്കും വിധേയരാകേണ്ടിവരുമെന്ന് പല സ്ത്രീകളും ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന്, രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നും ശീതൾ പട്ടേൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം, സംസ്ഥാനത്തെ 'സഞ്ജീവനി രഥ്' (മൊബൈൽ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റുകൾ) വഴിയും സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകൾ വഴിയും 6,980 പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ 6,106 സ്ത്രീകളിൽ 86 സംശയാസ്പദമായ കേസുകളിലേക്ക് GCRI (ഗുജറാത്ത് കാൻസർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) റഫർ ചെയ്തു. കൂടാതെ, 3,080 സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം സ്തന പരിശോധനക്ക് പരിശീലനം നൽകി.
പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
- 30 വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ: അവർ പതിവായി സ്തനങ്ങൾ സ്വയം പരിശോധിക്കണം
- 40 വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ: അവർ എല്ലാ വർഷവും ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി നടത്തണം
- 40 വയസിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾ: പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൽ സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ മാമോഗ്രാഫിക്ക് വിധേയരാകണം
ശരിയായ സമയത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ലളിതമായ സ്ക്രീനിങ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കും. സ്തനാർബുദം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അഹമ്മദാബാദ് സിവിൽ ആശുപത്രി അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ചെലവേറിയ പരിശോധനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മാമോഗ്രാഫി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പൂർണമായും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്.
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