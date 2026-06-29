ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ
82,000-ത്തിലധികം കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ ജാപ്പനീസ് പഠനത്തിൽ, മുലയൂട്ടുന്ന ശിശുക്കൾക്ക് ഒരു വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ഉറക്കം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
Published : June 29, 2026 at 11:19 AM IST
മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കുമെന്നത് കാലങ്ങളായി അമ്മമാർക്കിടയിലുള്ള ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്നാൽ ഈ ധാരണകളെ പൂർണമായും തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന പുതിയൊരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ഉറക്കം ലഭിക്കുമെന്നാണ് 82,918 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മുലപ്പാൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വിപരീതമായി ജപ്പാൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷകർ ഈ പഠനം നടത്തിയത്. 82,918 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ ലഭിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസാകുമ്പോൾ ഫോർമുല പാൽ മാത്രം നൽകിയവരേക്കാൾ ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ജൈവപരമായ കാരണങ്ങളും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അണുബാധകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ആരോഗ്യകരമായ ദീർഘകാല വികസനത്തിനുള്ള പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകണമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശിപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നും ഫോർമുല പാൽ കുടിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ അവർക്ക് പാൽ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നുമുള്ള ധാരണകൾ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിലും പരിചരിക്കുന്നവർക്കിടയിലും ഇപ്പോഴും സാധാരണമാണ്.
ശൈശവാവസ്ഥയിലെ ഉറക്കക്കുറവ് പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ അമിതവണ്ണത്തിനും പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ വൈജ്ഞാനിക പ്രകടനത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ കാലയളവിലെ മതിയായ ഉറക്കം ആരോഗ്യകരമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വികസനത്തിന് പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രമേണ ദൈർഘ്യമേറിയതും ഏകീകൃതവുമായ ഉറക്ക സമയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ചിലർ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം ഫോർമുല പാൽ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.
പഠനവും കണ്ടെത്തലുകളും
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ നൽകുന്നതും ഉറക്കവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ജപ്പാനിലെ ടൊയാമ സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടറൽ ഗവേഷകയായ യൂറി നകഗാവയും സഹപ്രവർത്തകരും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനന കോഹോർട്ട് പഠനങ്ങളിലൊന്നായ രാജ്യവ്യാപക ജപ്പാൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ആറുമാസത്തെ ഭക്ഷണരീതികൾ ഒരു വയസിലെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ 82,918 അമ്മമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠനവിധേയമാക്കി. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ 2026 മാർച്ചിൽ യൂറോപ്യൻ ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുലയൂട്ടൽ വ്യാപകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് നൽകുന്ന ഒന്നിലധികം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മിക്കവർക്കും അറിയാമെന്നും പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചയിതാവായ നകഗാവ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂവെന്നും ഫോർമുല പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം ഉറങ്ങുമെന്നുമുള്ള ധാരണകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണരീതികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആറാം മാസത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് ചോദ്യാവലി നൽകി. തുടർന്ന് കുട്ടികളെ അവരുടെ ഭക്ഷണരീതി അനുസരിച്ച് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർമുല പാൽ മാത്രം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആറുമാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം മുലപ്പാൽ നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടത്.
മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആറുമാസക്കാലം മുഴുവൻ മുലപ്പാൽ നൽകുകയും അതോടൊപ്പം ഫോർമുല പാൽ നൽകുകയും ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി. നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസായപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യാവലി കൂടി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി. യുഎസ് നാഷണൽ സ്ലീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ശിപാർശകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിദിനം 11 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണക്കാക്കി.
മുലപ്പാലും ഉറക്കവും
മുലപ്പാൽ ലഭിച്ച എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഫോർമുല പാൽ മാത്രം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആദ്യത്തെ ആറുമാസം ഫോർമുല പാൽ മാത്രം ലഭിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ 12.2 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആറുമാസത്തിൽ താഴെ മുലപ്പാൽ നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ അപകടസാധ്യത 10.2 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. മുഴുവൻ ആറുമാസവും മുലപ്പാൽ നൽകുകയും ഫോർമുല പാൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അപകടസാധ്യത 9.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ആദ്യത്തെ ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഒരു വയസിൽ ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയായ 8.8 ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാതൃ, ശിശു, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആറുമാസം മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല പാൽ മാത്രം നൽകിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 23 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മുലയൂട്ടൽ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് ഉറക്കക്കുറവിനുള്ള സാധ്യത ക്രമേണ കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾ കാണിക്കുന്നു.
മുലപ്പാൽ വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതിനാൽ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂവെന്ന പൊതുവായ ധാരണയ്ക്കെതിരെ ഈ പഠനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്ന് നകഗാവ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആശങ്കകൾ മുലയൂട്ടൽ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കരുതെന്ന് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗവേഷകർ ഇതിന് സാധ്യമായ നിരവധി വിശദീകരണങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഫോർമുല പാലിൻ്റെ പോഷകഘടന താരതമ്യേന സ്ഥിരമായി തുടരുമ്പോൾ മുലപ്പാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടികാരവും ഉറക്കവും ഉണർവും തമ്മിലുള്ള ചക്രം സ്ഥാപിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിനായി ഉറക്കം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണായ മെലറ്റോണിൻ രാത്രിയിൽ മുലപ്പാലിലേക്ക് സ്രവിക്കപ്പെടുന്നു.
നവജാതശിശുക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം മെലറ്റോണിൻ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മുലപ്പാലിൽ നിന്നുള്ള മെലറ്റോണിൻ ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്ക താളങ്ങളുടെ വികാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ മുലപ്പാലിൽ മെലറ്റോണിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡായ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുലപ്പാലിലെ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ സാന്ദ്രത രാത്രിയിൽ കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയകളെയും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയായ ഗട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്സിസിനെ വർധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ശിശു ഗട്ട് മൈക്രോബയോമിൻ്റെ വികാസത്തെ മുലയൂട്ടൽ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്നവരും ഫോർമുല പാൽ കുടിക്കുന്നവരുമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗട്ട് മൈക്രോബയോട്ടയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്ക ഉണർവ് പാറ്റേണുകളുടെയും ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെയും വികാസത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
Also read: അവയവദാനത്തിലുടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യ: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി 500,000 പേർ അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു