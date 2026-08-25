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ഏഴ് വയസുകാരൻ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു; 26 പേർ ചികിത്സയിൽ, ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു

ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടുത്ത പനിയും ശ്വാസതടസവും കാരണം കൂട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

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Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : August 25, 2026 at 10:09 AM IST

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മുംബൈ: പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഏഴ് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. മഹരാഷ്‌ട്ര പൽഘർ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. നിലവിൽ പ്രദേശത്തെ 26 പേർ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്.

ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടുത്ത പനിയും ശ്വാസതടസവും കാരണം കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പഠനത്തിലും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടില്‍ ദുഃഖമടക്കാന്‍ കഴിയാതെ നില്‍ക്കുകയാണ് അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും. ജലദോഷം, ചുമ, പനി ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണം 26 പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്‌റ്റ് 22നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. മസ്വാനിലെ ആശ്രമ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് മരിച്ച കുട്ടി. സ്‌കൂളിൽ വച്ച് കുട്ടിക്ക് പനി അനുഭവപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രാദേശിക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് (പിഎച്ച്സി) കൊണ്ടുപോയി. പനി കുറഞ്ഞെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്‌ചയോടെ ആരോഗ്യനില വീണ്ടും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആവുകയായിരുന്നു. ഓക്‌സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതാണ് പ്രധാന കാരണം.

ആരോഗ്യനില വഷളായതോടെ വിദ്യാര്‍ഥിയെ ആംബുലൻസിൽ മനോറിലെ ഗ്രാമീണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പേഴേക്കും കുട്ടി മരിച്ചു. "പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കൂ" എന്ന് ആശുപത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആരോഗ്യ, ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്‌കൂൾ സന്ദർശിച്ചു.

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കാമ്പസിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘം എത്തി എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. മുൻകരുതൽ നടപടിയായി, ജലദോഷം, ചുമ അല്ലെങ്കിൽ പനി എന്നിവയുടെ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന 26 വിദ്യാർഥികളെ മാസ്വാൻ പിഎച്ച്സിയിൽ മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. അവരുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞു. ട്രൈബൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്രോജക്‌ട് ഓഫിസർ വിശാൽ ഖത്രി സ്‌കൂളിൽ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചു.

"ജില്ലാ ആരോഗ്യ ഓഫിസറുടെ ഉപദേശപ്രകാരം മാസ്വാൻ ആശ്രമ സ്‌കൂളിൽ പുതിയ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി. സ്‌കൂളിൽ ആവശ്യമായ ശുചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും നടന്നുവരികയാണ്. കൂടാതെ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയും ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചതായും" വിശാൽ ഖത്രി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആശ്രമ സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി ഒരു വിദ്യാർഥി മരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ മരണസംഖ്യ 584 ആണ്. പാമ്പുകടിയേറ്റ്, അപകടങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ, പനി പോലുള്ള അസുഖം ബാധിച്ചാണ് പലരും മരിച്ചത്.

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FEVER OUTBREAK NEWS
VIRAL FEVER
CHILD DEATH IN MAHARASHTRA
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