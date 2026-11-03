കുട്ടികളിലെ മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയല്ല; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
രോഗബാധിതമായ മജ്ജയെ ഉയർന്ന ഡോസിലുള്ള കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയോതെറാപ്പിയോ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്
Published : November 3, 2026 at 11:05 AM IST
ചെന്നൈ: കുട്ടികളിലെ ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ അഥവാ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ (ബിഎംടി). ഇതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയാണെന്നത് തികച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും, രക്തം നൽകുന്നതിന് സമാനമായ പ്രക്രിയ മാത്രമാണിതെന്നും ചെന്നൈ ട്രിച്ചി കൻ്റോൺമെൻ്റിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോ. വിനോദ് ഗുണശേഖരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾക്കുള്ളിലുള്ള മൃദുവായ കലകളാണ് മജ്ജ. രക്തകോശങ്ങളുടെ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമായാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ചികിത്സ
രോഗബാധിതമായ മജ്ജയെ ഉയർന്ന ഡോസിലുള്ള കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയോതെറാപ്പിയോ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തെ പുതിയ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് അനുയോജ്യനായ ദാതാവിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ സെൻട്രൽ വീനസ് ലൈൻ വഴി കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. ഈ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ മജ്ജയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയും, പെരുകി പുതിയ രക്തകോശങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.
രോഗശാന്തി നൽകുന്നവ
നിരവധി ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണ്. രക്താർബുദം (ലൂക്കീമിയ), ലിംഫോമ തുടങ്ങിയ കാൻസർ രോഗങ്ങൾക്കും, കീമോതെറാപ്പി കൊണ്ട് മാത്രം ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ട്യൂമറുകൾക്കും ഇത് പരിഹാരമാണ്. കൂടാതെ അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പോലുള്ള മജ്ജയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ, ഫാൻകോണി അനീമിയ പോലുള്ള പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ആവശ്യമായി വരും. തലസീമിയ, സിക്കിൾ സെൽ രോഗം തുടങ്ങിയ ജനിതക രക്തവൈകല്യങ്ങൾക്കും ഇത് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡറുകൾ, ഗോഷേഴ്സ് ഡിസീസ് പോലുള്ള ഉപാപചയ നാഡീസംബന്ധമായ തകരാറുകൾ എന്നിവയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഈ ചികിത്സയിലൂടെ പുതുജീവൻ നൽകാൻ കഴിയും.
ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്തൽ
പൂർണമായും അനുയോജ്യനായ സഹോദരങ്ങളെയാണ് ദാതാവായി കൂടുതലും പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ രജിസ്ട്രികൾ വഴി അനുയോജ്യരായ മറ്റ് ദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാരണം പകുതി മാത്രം സാമ്യമുള്ള (ഹാപ്ലോഐഡൻ്റിക്കൽ) മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ പോലും വിജയകരമായി മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഇന്ന് സാധിക്കും. അതിനാൽ പൂർണമായി ചേരുന്ന ദാതാവില്ലെന്ന കാരണത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടരുത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയകരമായ ചികിത്സയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും, സ്കൂളിൽ പോകാനും, കളിക്കാനും സാധിക്കും. പലർക്കും പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ അണുബാധ, ഗ്രാഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ഡിസീസ് തുടങ്ങിയ ചില അപകടസാധ്യതകളും ഇതിലുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ ചികിത്സ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും വിജയകരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രോഗനിർണയം നേരത്തെ നടത്തുന്നതും വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ എത്രയും വേഗം സമീപിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ കുളി ശീലമാക്കൂ; ആരോഗ്യത്തിനൊപ്പം പണവും ലാഭിക്കാമെന്ന് പുതിയ പഠനം