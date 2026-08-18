അസുഖമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ വേദന കുറയുമോ? പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
വേദനയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മനഃപൂർവ്വം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു
Published : August 18, 2026 at 9:35 AM IST
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദനകളിലേക്കും അസ്വസ്ഥതകളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ ആ അസുഖം വേഗത്തിൽ ഭേദമാകുമോ? നൂറ്റാണ്ടുകളായി യോഗയും ആയുർവേദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതികൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിലെ വീക്കമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ വീക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, പേശികൾ, ശാരീരിക സംവേദനങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കാൻ യോഗ പരിശീലകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് രീതികളും ഉടനടി പ്രതികരിക്കാതെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ദഹനം, ഊർജം, മറ്റ് ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് ആയുർവേദവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. തായ് ചി പോലുള്ള മറ്റ് വ്യായാമ മുറകളും ശരീരത്തെ കേവലം മനസിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമായി കാണാതെ, ശരീരം എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വളരെക്കാലമായി ആധുനിക ശാസ്ത്രം ശാരീരിക സംവേദനങ്ങളെ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതായത് ശരീരം സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുകയും തലച്ചോർ അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിലെ ബാർ-ഇലാൻ സർവകലാശാലയിലെ അസ്രിയേലി ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ഡോ. ലിറോൺ റോസൻക്രാൻ്റ്സ്, ഡോ. നോഫർ മിസ്രാച്ചി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകരാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. ശരീരത്തിൽ വീക്കമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ കോശജ്വലന പ്രതികരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇവർ കണ്ടെത്തി. നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് ശാരീരിക സംവേദനം അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയെ മാറ്റുക മാത്രമല്ല, അതിന് താഴെ നടക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന ശ്രദ്ധ
ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് ശാരീരിക സംവേദനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതിയെ മാറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് തീവ്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ അത് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ മറ്റെന്തിലെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ അതേ ചൊറിച്ചിൽ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് മങ്ങുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധ എവിടേക്കാണ് തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വേദനയുടെ തീവ്രത കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. സംവേദനം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ പ്രക്രിയയെ മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്ന കൗതുകകരമായ ചോദ്യമാണ് പുതിയ ഗവേഷണം ചോദിക്കുന്നത്.
ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ഗവേഷകർ 57 ആരോഗ്യവാന്മാരായ വൊളന്റിയർമാരെ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കി. ചർമത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ താൽക്കാലികമായി വീക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിയന്ത്രിത നടപടിക്രമത്തിന് പങ്കാളികളെ വിധേയരാക്കി. തുടർന്ന് അവരോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നുകിൽ ബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള സംവേദനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവം അവരുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും തിരിക്കുക. ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനം, ചർമത്തിൻ്റെ താപനില, ഓട്ടോണമിക് നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്കൊപ്പം 20 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കോശജ്വലന പ്രതികരണം ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു.
അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഫലങ്ങൾ
പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പങ്കെടുത്തവരിൽ 90 ശതമാനം പേരും ബാധിത പ്രദേശത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ കോശജ്വലന പ്രതികരണം മാത്രമാണ് കാണിച്ചത്. ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആന്തരിക ശ്രദ്ധ നൽകിയപ്പോൾ കോശജ്വലന പ്രതികരണം ഏകദേശം 1.5 മടങ്ങ് ചെറുതായിരുന്നു. പ്രതികരണം അതിവേഗം അടിസ്ഥാന നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാനും തുടങ്ങി. ഈ ഫലത്തിന് കാരണമായ രണ്ട് വഴികൾ ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒന്ന് വീക്കം സംഭവിച്ച കോശത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന സെൻസറി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് ടോപ്പ്-ഡൗൺ മെക്കാനിസം ഉൾപ്പെടുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള സെൻസറി സിഗ്നലുകൾ കുറച്ചതിന് ശേഷവും ശ്രദ്ധ കോശജ്വലന പ്രതികരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് തുടർന്നു. തലച്ചോറിന് വീക്കം സംഭവിച്ച ചർമത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് തിരികെ എന്തെങ്കിലും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയല്ല
ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എന്നാൽ സംവേദനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം സ്വയം പരിശോധിക്കുക എന്നല്ല. നിശ്ശബ്ദമായി ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ തോളുകൾക്ക് പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നോ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ആഴം കുറഞ്ഞതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്നോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ശരീരത്തെ ആവർത്തിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ശ്രദ്ധാപൂർവമായ അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമാകാം. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് ഉത്കണ്ഠ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും.
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ആളുകൾ മെഡിക്കൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധയിലൂടെ മാത്രം രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും പഠനം നിർദേശിക്കുന്നില്ല. വീക്കം എന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ജൈവ പ്രതികരണമാണ്. അസാധാരണമായതോ നിരന്തരമായതോ ആയ വീക്കം വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ള പല രോഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ശരീരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആരോഗ്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ് ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
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