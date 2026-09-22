രക്തപരിശോധനയിലൂടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ കണ്ടെത്താം; 1,800 രോഗികളിൽ പരീക്ഷിച്ചു, ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്
പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ വളരുന്നതിനാൽ രോഗം കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതമായിരിക്കാം
By PTI
Published : September 22, 2026 at 5:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ (ആഗ്നേയഗ്രന്ഥിയിലെ ക്യാൻസർ ) രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ രക്തപരിശോധന വികസിപ്പിച്ചതായി ഗവേഷകർ. നേച്ചർ മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് പാൻക്സിയോൺ (PANXEON) എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പരീക്ഷണാത്മക “ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി”യെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കാര്യമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ വളരുന്നതിനാൽ രോഗം കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതമായിരിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗസാധ്യത തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രക്തപരിശോധനകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പാൻക്സിയോൺപരീക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ബയോമാർക്കറുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. രക്തത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന microRNA-കൾ, exosomal microRNA-കൾ, കൂടാതെ അഗ്ന്യാശയ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CA19-9 എന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് അളവുകളെയും എഐ ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സ്കോറാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പരിശോധനയുടെ രീതി. ഈ സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളിൽ അഗ്ന്യാശയ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ മൂന്ന് ബയോമാർക്കറുകളെയും ഒരൊറ്റ പരിശോധനയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംവിധാനമാണ് പാൻക്സിയോൺ.
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അമേരിക്ക, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 1,800 പേരിലാണ് പരിശോധന വിലയിരുത്തിയത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യത്യസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങളിലെയും രോഗികളിൽ നേരത്തെയുള്ള പഠനഫലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
പഠനത്തിൽ ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ ഗവേഷകർ “വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2 അഗ്ന്യാശയ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരിൽ 87 ശതമാനം കേസുകളും പാൻക്സിയോൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, തെറ്റായി ക്യാൻസർ സാധ്യത കാണിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ 3 ശതമാനവും, ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ 16 ശതമാനവും ആയിരുന്നു.
പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിന് മുമ്പുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പരിശോധനയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് high-grade dysplasia എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ക്യാൻസറിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള മുൻകാൻസർ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പാൻക്സിയോൺ സഹായിച്ചതായി പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അഗ്ന്യാശയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചില സിസ്റ്റുകൾക്ക് ക്യാൻസറാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം high-risk pancreatic cysts ഉള്ളവരിൽ high-grade dysplasia കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് 64.3 ശതമാനം ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത്തരം ഫലങ്ങൾ ഏത് സിസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കണം, ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ പരിഗണിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് സഹായകരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയസിറ്റി ഓഫ് ഹോപ്പി'ലെബെക്ക്മാൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മോളിക്യുലാർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വിഭാഗം മേധാവിയും പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചയിതാവുമായ ചെയർ അജയ് ഗോയൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അഗ്ന്യാശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉയർന്ന മരണനിരക്കിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് രോഗം കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും ചികിത്സയ്ക്കുള്ള നിർണായക അവസരം ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നതാണ്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് കൂടുതൽ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ പാൻക്സിയോൺ നിലവിൽ സാധാരണ രോഗനിർണയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അംഗീകൃത പരിശോധനയല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗവേഷകർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ, ഈ രക്തപരിശോധന നിലവിലുള്ള ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകളെയോ മറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് രീതികളെയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനല്ല. പകരം, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് ഭാവിയിൽ സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.
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