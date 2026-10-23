കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ ഇനി രക്തപരിശോധന മാത്രം; വിപ്ലവകരമായ മാറ്റവുമായി യുവഗവേഷകൻ
നിലവിൽ കാൻസർ നിർണയിക്കുന്നത് സോളിഡ് ബയോപ്സിയിലൂടെയാണ്. രോഗബാധിതമായ മുഴകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന ഈ രീതി വളരെ ചെലവേറിയതും രോഗിക്ക് കടുത്ത വേദന നൽകുന്നതുമാണ്
Published : October 23, 2026 at 7:36 AM IST
ഭോപാൽ: കാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തെ ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ലോകത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസവാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവഗവേഷകൻ. വേദനയേറിയതും ചെലവേറിയതുമായ നിലവിലെ പരിശോധനാ രീതികൾക്ക് പകരം, കേവലം ഒരു രക്തപരിശോധനയിലൂടെ കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാഗർ ഡോ. ഹരിസിങ് ഗൗർ സർവകലാശാലയിലെ രസതന്ത്ര ഗവേഷകനായ ആനന്ദ് കൗതു.
ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആനന്ദിൻ്റെ ഈ മികച്ച ഗവേഷണത്തിന് സൺ ഫാർമ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹം പുണെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ (ഐസർ) പ്രൊഫസർ എസ്.ജി. ശ്രീവത്സൻ്റെ കീഴിൽ തൻ്റെ ഗവേഷണം തുടരും.
നിലവിൽ കാൻസർ നിർണയിക്കുന്നത് സോളിഡ് ബയോപ്സിയിലൂടെയാണ്. രോഗബാധിതമായ മുഴകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന ഈ രീതി വളരെ ചെലവേറിയതും രോഗിക്ക് കടുത്ത വേദന നൽകുന്നതുമാണ്. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും രോഗം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പരിശോധനകളിലൂടെ കാൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക. എന്നാൽ പുതിയ ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി രീതിയിലൂടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
പുണെ ഐസറിൽ ആപ്റ്റമർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാൻസർ കണ്ടെത്തൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാകും ആനന്ദ് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഗ്നലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കൃത്യതയാർന്നതും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പരമ്പരാഗത ടിഷ്യു ബയോപ്സിയെ അപേക്ഷിച്ച് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ലിക്വിഡ് ബയോപ്സി വളരെ ലളിതമായ ഒരു ബദൽ മാർഗമായിരിക്കുമെന്ന് ആനന്ദ് വ്യക്തമാക്കി.
ഭാവിയിൽ കാൻസർ കണ്ടെത്തൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനത്തിന് ഈ ഗവേഷണം വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. നിർദിഷ്ട ജൈവ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള ചെറിയ ഡിഎൻഎ അല്ലെങ്കിൽ ആർഎൻഎ ശ്രേണികളാണ് ആപ്റ്റമറുകൾ. ഇവയുടെ രാസഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അനുയോജ്യമായ സെൻസർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കാൻസർ സിഗ്നലുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
ഗവേഷണ വഴികളിലെ നേട്ടങ്ങൾ
സർവകലാശാലയിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ കെ.ബി. ജോഷിയുടെ കീഴിലാണ് ആനന്ദ് തൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിഷാംശമുള്ള ഘനലോഹങ്ങളായ ലെഡ്, കാഡ്മിയം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ചെറിയ പെപ്റ്റൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാനോ സ്ട്രക്ചറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചത്.
കെമിസ്ട്രി ആൻ ഏഷ്യൻ ജേണൽ, കെംമെഡ്കെം, കെംബയോകെം, എസിഎസ് കെമിക്കൽ ന്യൂറോ സയൻസ്, കെമിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, നാനോസ്കെയിൽ, നാനോസ്കെയിൽ അഡ്വാൻസസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര മാസികകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഗാനിക് സിന്തസിസ്, പെപ്റ്റൈഡ്, ഡിഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെൽഫ് അസംബ്ലി, നാനോടെക്നോളജി, മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി, കെമിക്കൽ ബയോളജി എന്നിവയിലാണ് ഡോ. ജോഷിയുടെ പ്രധാന ഗവേഷണങ്ങൾ. ജൈവ തന്മാത്രകളിലൂടെയും നാനോ സ്ട്രക്ചറുകളിലൂടെയും ആരോഗ്യ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.
അഭിമാനമായി സൺ ഫാർമ ഫെലോഷിപ്പ്
ആനന്ദിൻ്റെ ഈ നേട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അക്കാദമിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് മാത്രമല്ല, സാഗർ സർവകലാശാലയിലെ യുവഗവേഷകർക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനം കൂടിയാണെന്ന് ഡോ. ജോഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന യുവ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വളർച്ചയുമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകി മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളും നൂതനാശയങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സൺ ഫാർമ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. പരമാവധി 10 പേർക്കാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുക. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യരായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ ഗവേഷണ സാധ്യതകൾ, അക്കാദമിക നേട്ടങ്ങൾ, നൂതന ഗവേഷണ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന വളരെ കഠിനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
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മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. പ്രതിമാസം 75,000 രൂപ സ്റ്റൈപെൻഡും ഗവേഷണ സംബന്ധിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിവർഷം 7,50,000 രൂപയും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. സാഗറിലെ രഹ്ലി തഹസീലിലെ ചന്ദ്പൂർ സ്വദേശിയായ ആനന്ദിൻ്റെ ഈ വിജയം യുവ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും മികച്ച ഗവേഷണ പരിശീലനത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെയും ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാധാരണക്കാർക്കും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ഗവേഷണ അവസരങ്ങൾ നേടാനാകുമെന്ന് ഈ നേട്ടം തെളിയിക്കുന്നു.
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