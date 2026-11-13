പ്രമേഹവും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം; രക്തത്തിൽ ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുള്ള ആളുകളിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതൽ?
ബിഎം ബിർള ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. അശോക് ബി. മാൽപാനി ഇടിവി ഭാരതിനോട്...
Published : November 13, 2026 at 8:16 PM IST
പ്രമേഹം എന്നത് ഉയർന്ന രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് മാത്രമല്ല. ഇത് അവയവങ്ങൾ, ഞരമ്പുകൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ്. പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ (ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം പോലുള്ളവ) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് മുതൽ നാല് മടങ്ങ് വരെ കൂടുതലാണ്. ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം, മറ്റ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രമേഹവും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?
രക്തത്തിലെ ഉയർന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആന്തരിക പാളിക്ക് ഗുരുതരമായ നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് വീക്കം, ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദ്ദം, ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ആതെറോസ്ക്ലെറോസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.
ഇതുമൂലം ധമനികളിൽ തടസമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുകയും കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ രോഗ സാധ്യത വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡികളെയും പ്രമേഹം ബാധിച്ചേക്കാം. ചിലരിൽ ഇത് ഓട്ടോണമിക് ന്യൂറോപ്പതിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റേയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റേയും നിയന്ത്രണത്തെ തടസപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നും ബിഎം ബിർള ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. അശോക് ബി. മാൽപാനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
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പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം
പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ (കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത പോലുള്ളവ) പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. അതിനാൽ, ഇതിനെ നിശബ്ദ ഹൃദയാഘാതം എന്നും വിളിക്കുന്നു. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് പകരം ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം...
- പെട്ടെന്ന് കടുത്ത ക്ഷീണമോ ബലഹീനതയോ അനുഭവപ്പെടുക
- ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ
- പെട്ടെന്നുള്ള തണുത്ത വിയർപ്പ്
- ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ
- താടിയെല്ല്, കഴുത്ത്, പുറം, തോളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈയിലോ രണ്ട് കൈകളിലോ നേരിയ വേദന
- തലകറക്കം
പ്രമേഹത്തോടൊപ്പം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, പൊണ്ണത്തടി, പുകവലി തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത ഗണ്യമായി വർധിക്കുമെന്ന് ഡോ. അശോക് ബി. മാൽപാനി പറയുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.
ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തടയാൻ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?
ഈ അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥിരവും ദീർഘകാലവുമായ ഒരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയുടെ അളവ് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, നാരുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം പതിവ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം നിലനിർത്തൽ, പുകയില ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും. കൃത്യസമയത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും പതിവായി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്.
പ്രമേഹരോഗികൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് ഡോ. അശോക് ബി. മാൽപാനി പറയുന്നു. ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രണത്തിലാക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണെങ്കിലും ഹൃദയ സംരക്ഷണത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
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