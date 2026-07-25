വന്ധ്യത സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല; പുരുഷന്മാരും നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്
ഐ.വി.എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പ്രായം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വെല്ലുവിളികളെ പൂർണമായും മറികടക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
Published : July 25, 2026 at 12:00 PM IST
പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കുറയുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന 'ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക്' എന്ന പ്രയോഗം കാലങ്ങളായി നാം കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെയും (എ.ഐ) ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും കടന്നുവരവോടെ പ്രായത്തെ തോൽപിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഗർഭം ധരിക്കാമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുകയാണ്.
ഐ.വി.എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പ്രായം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക വെല്ലുവിളികളെ പൂർണമായും മറികടക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
രാധാകൃഷ്ണ മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ഐ.വി.എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോ. വിദ്യാ വി. ഭട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നിടുന്നതോടെ സ്ത്രീകളിൽ അണ്ഡത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഗുണനിലവാരവും സ്വാഭാവികമായി കുറയുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സകളിലെ പുരോഗതി കാരണം പ്രായം ഒരു ഘടകമല്ലെന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.
ഐ.വി.എഫ് പോലുള്ള ചികിത്സകൾ ഏറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രായം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണമായും മറികടക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയില്ല". പ്രത്യുത്പാദന പരിശോധനകൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെങ്കിലും അവയെല്ലാം നൂറുശതമാനം പ്രവചനാതീതമല്ലെന്നും ഡോക്ടർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വേണം വിലയിരുത്താനെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആർക്കിഷ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ സഹസ്ഥാപകയും ക്ലിനിക്കൽ എംബ്രിയോളജിസ്റ്റുമായ ഋഷിന ബൻസാലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇരുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയിൽ നേരിയ കുറവ് കണ്ടുതുടങ്ങും.
മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം ഇത് വേഗത്തിലാവുകയും നാൽപത് വയസ്സിന് ശേഷം കുത്തനെ കുറയുകയും ചെയ്യും. മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, നാൽപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് വെറും അഞ്ച് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങും. മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഗർഭധാരണം സാധ്യമാണെങ്കിലും, ഗർഭമലസൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്.
യുവാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ
കുടുംബസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് യുവാക്കൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഡോ. വിദ്യാ വി. ഭട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു. പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി സ്വാഭാവികമായി കുറയുമെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമതായി, പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യം എന്നത് പങ്കാളികൾ ഇരുവരുടെയും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മൂന്നാമതായി, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് കൂടുതൽ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ തുറന്നുനൽകും.
അണ്ഡം മരവിപ്പിക്കൽ ഒരു ഉറപ്പല്ല
കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അനുയോജ്യനായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നത്, കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ചികിത്സകൾ എന്നിവ കാരണം ഗർഭധാരണം വൈകിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ എഗ്ഗ് ഫ്രീസിങ് (അണ്ഡം മരവിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കൽ) ഇപ്പോൾ വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഋഷിന ബൻസാൽ പറയുന്നു.
മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലോ പകുതിയിലോ അണ്ഡം മരവിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഈ സമയത്ത് അണ്ഡത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഗുണനിലവാരവും കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അമ്മയാകുമെന്നതിൻ്റെ പൂർണമായ ഉറപ്പായി ഇതിനെ കാണരുത്. ലഭിക്കുന്ന അണ്ഡത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ചികിത്സയുടെ വിജയം.
ഡോക്ടർക്ക് പകരമാകുമോ ആപ്പുകളും എ.ഐയും?
ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രാക്കിങ് ആപ്പുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങളും ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആർത്തവചക്രം നിരീക്ഷിക്കാനും ഗർഭധാരണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം കണ്ടെത്താനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സമ്പദ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ശ്വേത കെ. എം. പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട്.
എല്ലാ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ ആപ്പുകൾക്ക് കഴിയില്ല. ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലം കാണാത്ത ദമ്പതികൾ സാങ്കേതികവിദ്യയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ കൃത്യമായ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം.
മിലാൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബർത്തിങ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഡയറക്ടർ അഞ്ജലി അജികുമാറും സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. രോഗസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കാനും നിർമിത ബുദ്ധി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മികച്ച പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും, ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പകരമാകില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യവും നിർണായകം
വന്ധ്യത എന്നത് പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നതാണ് സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ. ആർക്കിഷ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സഹസ്ഥാപകനായ നവിൻ ദേശായിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പകുതിയോളം വന്ധ്യതാ കേസുകളിലും പുരുഷന്മാരുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം. ലോകമെമ്പാടും പുരുഷന്മാരിൽ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രായം കൂടുന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും ഗർഭമലസാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്നാൽ ഓരോ എഴുപത്തിനാല് ദിവസത്തിലും പുതിയ ബീജങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുക, മദ്യപാനം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
പ്രായത്തിന് പുറമെ ഉറക്കമില്ലായ്മ, അമിത സമ്മർദം, അമിതവണ്ണം, പ്ലാസ്റ്റിക്, കീടനാശിനികൾ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവയും പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കും. എ.ഐയും ഫെർട്ടിലിറ്റി പരിശോധനകളും ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനെ പിന്നോട്ട് തിരിക്കാൻ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും കഴിയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്.
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