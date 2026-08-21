നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇനി അര്ബുദ ചികിത്സ; മയോക്ലിനിക്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബെംഗളുരുവിലെ കമ്പനി നടത്തിയ കണ്ടെത്തല് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാനാകാത്ത അര്ബുദത്തിന് പരിഹാരം
ശ്രാവതി എഐ അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കിലെ ഗവേഷകരുമായി ചേര്ന്ന് ജിപ്സി1നെതിരെ പോരാടനാകുന്ന ചെറു തന്മാത്ര ഘടകത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
Published : August 21, 2026 at 2:27 PM IST
ബെംഗളുരു: അര്ബുദ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കല് വര്ഷങ്ങളായി നാം തുടര്ന്ന് വരികയാണ്. കാരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്നും ഇതിന് ഫലപ്രദമായൊരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതില് പൂര്ണമായും വൈദ്യശാസ്ത്രം വിജയിച്ചിട്ടില്ല.
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ഇത്തരത്തില് അര്ബുദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ജിപ്സി(GIPCI)ശരീരത്തിലെ കോശവളര്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു മാംസ്യമാണിത്. ചികിത്സയെ ഇത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അര്ബുദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പാന്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ടല് അഡിനോകാര്സിനോമ(പിഡിഎസി) എന്ന വകഭേദത്തിലാണ് ഇത് ഏറെ പ്രധാനം.
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ഇപ്പോഴിതാ ബെംഗളുരു ആസ്ഥാനമായ ഒരു സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് ഈ രംഗത്ത് ഒരു നിര്ണായക ചുവട് വയ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. 2020ല് കൃഷ്ണ ഗുരാം, രാമനാരായണന് ജി വി, ശിവകുമാര്, എസ്എന്നിവര് ചേര്ന്ന് സ്ഥാപിച്ച ശ്രാവതി എഐ എന്ന ഈ സ്ഥാപനം നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ മയോ ക്ലിനിക്കുമായി ചേര്ന്ന് ജിപ്സിക്കെതിരെ പോരാടനുള്ള ഒരു ചെറു തന്മാത്രാ കണത്തിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
2026 ജൂലൈ 31ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെല് റിപ്പോര്ട്ട്സ് എന്ന ജേര്ണലില് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരീക്ഷണാത്മക തന്മാത്ര പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിന്റെ പ്രീക്ലിനിക്കൽ മോഡലുകളിൽ കോശ വളർച്ചയെ തടയുകയും അതിജീവനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കീമോതെറാപ്പി മരുന്നായ ജെംസിറ്റാബൈനിന്റെ ആന്റി-ട്യൂമർ ഫലവും ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഇത് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണാത്മക ഗവേഷണമാണ്. മനുഷ്യരിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.
എന്താണ് ജിപ്സി?
പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റൽ അഡിനോകാർസിനോമയിൽ അമിതമായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കഫോൾഡിംഗ് പ്രോട്ടീനാണ് ജിഐപിസി1, കൂടാതെ ട്യൂമർ വളർച്ചയിലും ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധത്തിലും ഇത് ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ചെറിയ തന്മാത്രാ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പിഡിസെഡ് ഡൊമെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചരിത്രപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. പ്രോട്ടീനിന്റെ PDZ ഡൊമെയ്നുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു സെലക്ടീവ് GIPC1 ഇൻഹിബിറ്ററിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ പുതിയ പഠനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, GIPCi എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഇവിടെയാണ് കഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ലബോറട്ടറിയിലെ നിരവധി തന്മാത്രകളെ ഒന്നൊന്നായി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുപകരം, സാധ്യതകൾ ചുരുക്കാൻ ഗവേഷകർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. GIPC1 നെ തടയാൻ കഴിയുന്ന തന്മാത്രയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് "ഏകദേശം 40,000 പൊട്ടൻഷ്യൽ സംയുക്തങ്ങൾ" ഗവേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു.
ശ്രാവതി AIയുടെ ലക്ഷ്യം: നിലവിലുള്ള മരുന്നുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, "പുതിയ തന്മാത്രകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനും" സഹായിക്കുന്നതിന് AI ഉപയോഗിക്കുക.
തന്മാത്ര കണ്ടെത്താൻ AI എങ്ങനെ സഹായിച്ചു?
കണ്ടെത്തൽ പ്രക്രിയയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്ക്രീനിംഗിന്റെ നിരവധി തലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദ്യം, സാധ്യതയുള്ള തന്മാത്രകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിച്ചു. ആ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രവചന മോഡലുകൾ പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത ഫിൽട്ടറുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. തന്മാത്രാ മോഡലിംഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ ചുരുക്കി, അതേസമയം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങൾ തന്മാത്രകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു.
തന്മാത്രാ ഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഏതൊക്കെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാസപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ക്വാണ്ടം രസതന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു. ലബോറട്ടറി പരിശോധനയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടം സ്ഥാനാർത്ഥികളെയായിരുന്നു ഫലം. ശ്രാവതി എഐ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തന്മാത്രയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, മയോ ക്ലിനിക്കിലെ ഗവേഷകർ അത് സമന്വയിപ്പിച്ച് കോശങ്ങളിലും മൃഗ മാതൃകകളിലും പരീക്ഷിച്ചു.
ഫലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹജനകമായിരുന്നു. പ്രീക്ലിനിക്കൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ മോഡലുകളിൽ, ജിഐപിസിഐ ട്യൂമർ വളർച്ച കുറയ്ക്കുകയും അതിജീവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, മനുഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്മാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രീക്ലിനിക്കൽ സുരക്ഷയും ഫലപ്രാപ്തിയും പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റൽ അഡിനോകാർസിനോമ ഏറ്റവും ആക്രമണാത്മകമായ കാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ്, ഇത് പലപ്പോഴും വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനും ചികിത്സയെ ചെറുക്കാനുമുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് മോശം ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. പിഡിഎസിയുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ അതിജീവന നിരക്ക് 13.3% ൽ താഴെയാണെന്ന് സെൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പഠനം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിലുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദുർബലതകൾ ഗവേഷകർ അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ജിഐപിസി1 അത്തരമൊരു ദുർബലതയാണ്. വളർച്ചയും പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാതകൾ സജീവമാക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ കാൻസർ കോശങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ഘടന പരമ്പരാഗത മരുന്ന് വികസനം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
അതിനാൽ, ഗവേഷകരുടെ നേട്ടം, കാൻസർ കോശങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന മറ്റൊരു തന്മാത്ര കണ്ടെത്തുക എന്നതല്ല. "മരുന്ന് നൽകാൻ പ്രയാസകരമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു തന്മാത്രയെ തിരിച്ചറിയാൻ AI-യുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ സഹായിക്കും" എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് കണ്ടെത്തൽ കഥ
ശ്രാവതി AI സ്ഥാപകൻ കൃഷ്ണന് ഗുരാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വലിയ പ്രാധാന്യം ഒരു തന്മാത്രയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. ജനറിക് മരുന്നുകളിൽ ഇന്ത്യ ഇതിനകം ഒരു ആഗോള ശക്തിയാണ്, കൂടാതെ മരുന്ന് നിർമ്മാണം, സേവനങ്ങൾ, കരാർ ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ കഴിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന് ചരിത്രപരമായി വളരെ ചെറിയ നേട്ടങ്ങള് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ആ സമവാക്യം മാറ്റുക എന്നതാണ് ശ്രാവതിയുടെ അഭിലാഷം. മുമ്പ് ജെഇ, സാബിക് എന്നീ സാങ്കേതിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഗുരാം, രാമനാരായണൻ ജി വി, ശിവകുമാർ എസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്.
ഡാറ്റാ സയൻസ്, ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി, ബയോഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കുക. ഈ വ്യത്യസ്ത ശാസ്ത്രീയ കഴിവുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗുരാം തന്റെ പങ്ക് വിവരിക്കുന്നു. AI- നയിക്കുന്ന മരുന്ന് കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരണമാണിത്. AI സ്വയം മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ, അൽഗോരിതങ്ങൾ, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സംഘത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്.
മരുന്ന് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, സ്ഥാപകർ പറയുന്നത് പരാജയം പോലും ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ്. ഒരു തന്മാത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു AI- അധിഷ്ഠിത കണ്ടെത്തൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അതിന്റെ മോഡലുകളെ വീണ്ടും പരിശീലിപ്പിക്കാനും, സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും പരമ്പരാഗത കണ്ടെത്തൽ സമീപനങ്ങളേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കാനും പുതിയ പരീക്ഷണ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
അത് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തലിന്റെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റിയേക്കാം. പരമ്പരാഗത മരുന്ന് വികസനത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറി ജോലിയും പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വലിയൊരു സംഖ്യയും ഉൾപ്പെടാം. AI- സഹായത്തോടെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം പരാജയം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ഡിസൈൻ → ടെസ്റ്റ് → പഠിക്കുക → പുനർരൂപകൽപ്പനയുടെ ചക്രം വേഗത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്.
ലാർജർ കാൻസർ ഡ്രഗ് പൈപ്പ്ലൈൻ
GIPC1 പ്രോഗ്രാം കമ്പനിയുടെ ഏക പദ്ധതിയല്ല. പാൻക്രിയാറ്റിക്, കിഡ്നി കാൻസർ, സോളിഡ് ട്യൂമറുകൾ, ഇമ്മ്യൂണോ-ഓങ്കോളജി, ട്രിപ്പിൾ-നെഗറ്റീവ് സ്തനാർബുദം, മറ്റ് ഓങ്കോളജി ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ തങ്ങളുടെ പൈപ്പ്ലൈനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ശ്രാവതി AI ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തോട് പറഞ്ഞു. സ്വതന്ത്രമായും സഹകരണത്തിലൂടെയും പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒമ്പത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആസ്തികളുടെ ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ നിർമ്മിച്ചതായി കമ്പനി പറയുന്നു.
അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കെമിക്കൽ ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചിലെ ആദ്യ നാല് പേരിൽ കമ്പനിയും 2025 ലെ ലോറിയൽ ബിഗ് ബാംഗ് SAPMENA മത്സരത്തിലെ നാല് വിജയികളിൽ ഒരാളും ആയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ, മരുന്നുകൾ പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്നതിൽ നിന്ന് "പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന" സ്ഥലമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നതിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹരണമായി ഈ സഹകരണം മാറിയേക്കാം.