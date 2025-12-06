ഓഫിസ് ജോലിയാണോ? അനക്കമില്ലേ...? പണിവരുന്നുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യ വിധഗ്ധര്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഈ കൊഴുപ്പ് വര്ധിപ്പിക്കുന്നു.
Published : December 6, 2025 at 7:26 PM IST
ലോകമെമ്പാടും വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ് പൊണ്ണത്തടി. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവര്ക്ക് കൊഴുപ്പ് സാധാരണമാണ്. എന്നാല് പൊണ്ണത്തടിയില്ലാത്തവര്ക്കും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളില് അടക്കം കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നു. ഇവ സാധാരണയായി അടിവയറ്റിനു ചുറ്റുമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് വ്യക്തമാക്കി .ഈ രീതി ഇപ്പോള് പൊണ്ണത്തടിയെന്നപോലെ സാധാരണമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നത് ഹൃദ്രോഗങ്ങള്ക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന കൊഴുപ്പ്- ഡോ. ഇർഫാൻ ഖാൻ
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി രാജ്യത്ത് യുവാക്കളിലടക്കം ജീവിതശൈലിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈയിലെ ഹിരാനന്ദാനി ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് ഡോ. ഇർഫാൻ ഖാൻ പറയുന്നു. ദീർഘനേരം ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ ഉറക്കക്കുറവും ഇതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് അവര് വ്യക്തമാക്കി.
"വളരെ ഉയർന്ന കലോറി കുറഞ്ഞ പോഷകങ്ങൾ സാധാരണയായി കഴിക്കുന്നതുള്പ്പെടെ കൊഴുപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ദിവസവും 40-45 മിനിറ്റ് പോലും ഒന്നനങ്ങാൻ ആരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ജീവിത ശൈലിയില് വന് മാറ്റങ്ങള് വന്നതോടെ വിസറൽ കൊഴുപ്പ് (അവയവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അടിവയറ്റിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ്) അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു" ഹിരാനന്ദാനി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കാന്സറിന് കാരണമാകുന്ന കൊഴുപ്പ്- ഡോ. തിരത്രാം കൗശിക്
ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന് രണ്ട് പ്രധാന തരങ്ങളുണ്ട്. ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുതാഴെയായി കാണപ്പെടുന്ന സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് കൊഴുപ്പും അടിവയറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പും അപകടകാരിയാണ്.
വിസറൽ കൊഴുപ്പ് ശരീരത്തില് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സാധാരണ കൊഴുപ്പിനേക്കാള് അപകടകാരികളാണെന്ന് ബോറിവാലിയിലെ എച്ച്സിജി കാൻസർ സെൻ്ററിലെ സീനിയര് കണ്സള്ട്ടൻ്റ് ഡോ. തിരത്രാം കൗശിക് പറയുന്നു. "വിസറൽ കൊഴുപ്പ് വയറിലെ അധിക കൊഴുപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവ അടിവയറ്റിനുള്ളില് ആഴത്തില് കാണപ്പെടുന്നു" തിരത്രാം കൗശിക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അമിതമായ വിസറൽ കൊഴുപ്പ്, മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും കൗശിക് വ്യക്തമാക്കി. ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്ട്രോൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഈ കൊഴുപ്പ് വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ വിസറൽ കൊഴുപ്പ് വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടുന്നു.
"അവ കാലക്രമേണ സാധാരണ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും. വയറിലെ കൊഴുപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി വൻകുടലിലും മലാശയത്തിലും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തും, ഡിഎൻഎ തകരാറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. കാൻസറിനുള്ള സാധ്യതയും വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. കരളില് അധിക കൊഴുപ്പ് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഇടയാക്കുന്നു. ഇത് നോൺ-ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ രോഗത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. ഇത് വർഷങ്ങളോളം ഫൈബ്രോസിസ്, സിറോസിസ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും അവസാനം കാന്സറിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" ഡോ. കൗശിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അധിക കൊഴുപ്പ് കാരണം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ പാൻക്രിയാസ് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. കൂടാതെ ഈ വിട്ടുമാറാത്ത സ്ട്രെയിൻ ഒരു കാൻസർ അനുകൂല അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വയറിലെ കൊഴുപ്പ് ട്യൂമറുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സിഗ്നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സജീവ അവയവംമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
അപകടസാധ്യത എങ്ങനെ അളക്കാം
സാധാരണയായി, ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തതിനാല് അപകടസാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഖാൻ പറയുന്നു. "ഈ അപകടസാധ്യത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗം അരക്കെട്ട്-ഇടുപ്പ് അനുപാതം നോക്കുക എന്നതാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ, അരക്കെട്ട്-ഇടുപ്പ് അനുപാതം 1 ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണമാണ്. ഇത് ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു" ഡോ. ഖാൻ പറഞ്ഞു.
വയറിലെ കൊഴുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ 5-10% മാത്രം കുറയുന്നത് വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ഇൻസുലിൻ സംവേദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ ശരീരഭാരം ക്രമേണ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഡോ. കൗശിക് പറയുന്നു. പുരുഷന്മാർക്ക് 90 സെൻ്റീ മീറ്ററിൽ താഴെയും സ്ത്രീകൾക്ക് 80 സെൻ്റീ മീറ്ററിൽ താഴെയുമുള്ള അരക്കെട്ടിൻ്റെ അളവും ഇതിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് കൗശിക് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
- ആൻ്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡയറ്റ്: പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, നട്സ്, പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മാംസം,പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക.
- പതിവ് വ്യായാമം: ആഴ്ചയിൽ 150 മിനിറ്റ് മിതമായ എയറോബിക് വ്യായാമം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം സാധാരണ വ്യായാമവും ചെയ്യുക. ശരീരത്തിലെ പേശി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന, താളാത്മകവും ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനമാണ് എയ്റോബിക് വ്യായാമം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണനിലയിലാക്കാന് സാഹായിക്കുന്നു.
- മദ്യവും പുകവലിയും ഉപേക്ഷിക്കുക: മദ്യവും പുകവലിയും അമിതവണ്ണവും കൂടിച്ചേര്ന്നാല് കാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു.
- സ്ക്രീനിങ് നടത്തുക: പൊണ്ണത്തടിയുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്തന, വൻകുടൽ, കരൾ കാൻസറിന് സാധ്യതയേറെയാണ്. സ്ക്രീനങ് വഴി ഇതറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.
Also Read:ഉറക്കമില്ലായ്മയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? വാർധക്യ കാലത്തെ ഉറക്കക്കുറവിന് ഈ കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി