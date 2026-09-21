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ആയുർവേദത്തിലും ഇനി എ.ഐ വിപ്ലവം; പുതിയ പദ്ധതികളുമായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവര സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം എഐ പര്യവേക്ഷണം ചെയാൻ ഒരുങ്ങി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം.

Ayush Ministry artificial intelligence India Bhashini Division ai in health department
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 7:50 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുഷ് മേഖലകളിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (എ.ഐ) സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയം. ആരോഗ്യ പരിപാലനം, ഗവേഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവരസാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ, നിക്ഷേപ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമസ്ത മേഖലകളിലും എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നടപ്പാക്കാനാണ് മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിവിധ എ.ഐ പദ്ധതികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ എ.ഐ ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ച്
ആയുഷ് മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 'ഇന്ത്യ എ.ഐ ഇന്നൊവേഷൻ ചലഞ്ചി'ൽ മന്ത്രാലയം പങ്കാളിയാകും. ശബ്ദാധിഷ്ഠിതമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡുകൾ (ഇ.എച്ച്.ആർ), രോഗങ്ങളുടെ പ്രവണതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തൽ, ഓരോ രോഗിക്കും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിഗത ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആയുർവേദത്തിലും മറ്റ് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളിലും മികച്ച ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും, ക്ലിനിക്കൽ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും, രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച പരിചരണം നൽകാനും നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു.

ഭാഷിണിയിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും സേവനം
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ.ടി മന്ത്രാലയത്തിന് (മെയ്റ്റി) കീഴിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഭാഷിണി ഡിവിഷൻ (ഡി.ഐ.ബി.ഡി), ഇന്ത്യ എ.ഐ എന്നിവയുമായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ഇതിനകം സഹകരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത്, അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നിവ ആയുഷ് മേഖലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ആയുഷ് മേഖലയിലെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനുമായി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 'എ.ഐ കോഷ്' (AI Kosh) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഷിണിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ ആയുഷ് ഗ്രിഡ് പോർട്ടലുകൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ 22 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഇത് സഹായകമാകും.

വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തിക്കാൻ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ
സാധാരണക്കാർക്ക് ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുഷ് വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 'മെയ്സ്പ്' (MAISP) എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക ചാറ്റ്ബോട്ട് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷകർക്ക് ആയുർവേദ സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റ് ആയുഷ് വിവരങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ അധിഷ്ഠിതമായ 'എ.ആർ.പി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ്' ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംവിധാനം. ആയുഷ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനകാര്യങ്ങൾക്കായി എ.ഐ അധിഷ്ഠിതമായ 'ഇ-എൽ.എം.എസ്' (eLMS) ചാറ്റ്ബോട്ടും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി 'ഇ-ചരക്' (e-CHARAK) എന്ന ചാറ്റ്ബോട്ടും ലഭ്യമാണ്. ആയുർവേദ ഫാർമക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ 'യോഗ സാരഥി', ആയുഷ് മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ 'നിവേശ് സാരഥി' എന്നീ എ.ഐ അസിസ്റ്റൻ്റുകളും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പോർട്ടലുകൾ എന്നതിലുപരി, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻ്ററാക്ടീവ് എ.ഐ സേവനങ്ങളിലേക്ക് ആയുഷ് ഗ്രിഡ് മാറുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INDIA BHASHINI DIVISION
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