കുട്ടികൾ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ? മരുന്നിനൊപ്പം യോഗയും ചെയ്യാം, പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
ജാംനഗറിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദ ഗവേഷകർ ആറ് മുതൽ 14 വരെ പ്രായമുള്ള 38 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ എട്ട് ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പഠനത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
Published : October 5, 2026 at 8:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 'ഇത്ര വലുതായിട്ടും കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രം മാറിയിട്ടില്ല', 'ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു പക്ഷെ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് മാത്രം മാറിയിട്ടില്ല', ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണോ നിങ്ങൾ?. പതിവായുള്ള മരുന്നിനൊപ്പം യോഗാഭ്യാസവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കുട്ടികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ജാംനഗറിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ ആയുർവേദ ഗവേഷകർ (ഐടിആർഎ).
ആറ് മുതൽ 14 വരെ പ്രായമുള്ള 38 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ എട്ട് ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെന്ന് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയുർവേദ മരുന്ന് മാത്രം നൽകുന്ന കുട്ടികളിൽ 38 ശതമാനം കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം മരുന്നിനൊപ്പം യോഗയും കൂടെ ആയതോടെ 70 ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള 'ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപന'മായ ITRA-യിലെ കൗമാരഭൃത്യ (പീഡിയാട്രിക്സ്) വിഭാഗമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഗവേഷകരായ പ്രൊഫസർ വൈദ്യ വീരേന്ദ്ര കോരി, വൈദ്യ സാഗർ ഭിൻഡെ, വൈദ്യ അമിഷ ബാവർവ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പഠനം നടത്തിയത്.
കുട്ടികളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ബ്രഹ്മി, ശംഖപുഷ്പം, ഇരട്ടിമധുരം, എന്നിവ അടങ്ങിയ മേധ്യ രസായന ചൂർണം എന്ന ആയുവേദ മരുന്ന ദിവസവും രണ്ട് നേരം പാലിൽ ചേർത്ത് നൽകി. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇതേ മരുന്നിനൊപ്പം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി ഉത്കടസനം, അർദ്ധ-ശലഭാസനം, ഭുജംഗാസനം, ശവാസനം എന്നീ നാല് യോഗാസനങ്ങളും പരിശീലിപ്പിച്ചു.
കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൽ കുറവുണ്ടായതിന് പുറമേ, മരുന്നും യോഗയും സംയോജിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളിൽ പെരുമാറ്റപരവും ബൗദ്ധികവുമായ പല കാര്യങ്ങളിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂടാതെ, സംയോജിത ചികിത്സാ രീതി സ്വീകരിച്ച ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികളിലെ ദേഷ്യവും 66 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞതായി ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യോഗ പരിശീലിച്ച കുട്ടികളിൽ ഏകാഗ്രതയിലും മനോവീര്യത്തിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായതായും ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സാധാരണയായി 'ബെഡ്വെറ്റിംഗ്' (ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കൽ) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൂത്രസഞ്ചി നിയന്ത്രണത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മാനസികവും പെരുമാറ്റപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഐടിആർഎ ഡയറക്ടർ ഡോ. തനുജ നെസാരി പറഞ്ഞു.
ഉത്കടസനം, ഭുജംഗാസനം തുടങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ഇടുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മൂത്രസഞ്ചി നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ബ്രഹ്മി, ശംഖപുഷ്പം തുടങ്ങിയവ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അതേസമയം കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ ഉചിതമായ വൈദ്യപരിശോധനയിലൂടെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയും കരുതലോടും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
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