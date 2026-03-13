ഓട്ടിസം പരിചരണത്തിനായുള്ള ഹെർബൽ ഓയിൽ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മലയാളി ഗവേഷകന് പേറ്റന്റ്
ഓട്ടിസം പരിചരണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹെർബൽ ഓയിൽ ഫോർമുലേഷന് പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യം. പരമ്പരാഗത ആയുർവേദ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഫോർമുലേഷൻ വികസിപ്പിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം: ഓട്ടിസം പരിചരണ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമായി, കേരളത്തിലെ ഗവേഷകനായ ആർ.ആർ. രാഹുൽ വികസിപ്പിച്ച ഹെർബൽ ഓയിൽ ഫോർമുലേഷന് ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് (നമ്പർ: 579434) ലഭിച്ചു. ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്കുശേഷമാണ് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചത്.
ഓട്ടിസം സംബന്ധമായ പരിചരണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പേറ്റന്റുള്ള ഹെർബൽ ഓയിൽ ഫോർമുലേഷനാണ് ഇത്. സമാന വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു യു.എസ്. പേറ്റന്റ് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് പൂവത്തൂർ സ്വദേശിയായ രാഹുൽ, ഓട്ടിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാല ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഫോർമുലേഷൻ വികസിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറെയായി ഇദ്ദേഹം ചിന്താർമണി വൈദ്യവും ശരനൂൽ ശാസ്ത്രവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളെ പഠിച്ച്, അവയുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന അവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ചില വ്യക്തികളിൽ ഈ ഫോർമുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2022-ൽ പേറ്റന്റിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. തുടർന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനകളും വിലയിരുത്തലുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഈ ഫോർമുലേഷന് പേറ്റന്റ് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചത്.
കറുകപ്പുല്ല്, ചന്ദനം, രുദ്രാക്ഷം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുർവേദ ഔഷധ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ഹെർബൽ ഓയിൽ.
ഓട്ടിസം ലോകമെമ്പാടും വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന ആരോഗ്യപരമായ വിഷയമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO)യുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏകദേശം 100 കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ വിവിധ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം 18 മുതൽ 20 ലക്ഷം വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകാമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ കൂടുതൽ ഗവേഷണത്തിന്റെയും പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
“പത്ത് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഗവേഷണത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലമാണ് ഈ പേറ്റന്റ്. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയെന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഹെർബൽ ഓയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഉൽപ്പാദനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം വലിയ തോതിലുള്ള നിർമ്മാണം, കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ, വിപുലമായ ലഭ്യത എന്നിവക്ക് സഹായകമായ സഹകരണങ്ങളും പങ്കാളിത്തങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.”രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടും ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും രോഗനിർണയവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നതിനും പരമ്പരാഗത അറിവിനെയും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളെയും ഏകീകരിക്കുന്ന പരിചരണ രീതികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും.