ഹൃദയ ചികിത്സയിൽ എഐ വിപ്ലവം; 'നിപ്രോ മക്കോട്ടോ' ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനവുമായി കാസർകോട് ആസ്റ്റർ മിംസ്
രക്തധമനികളിലെ ബ്ലോക്കുകളും കൊഴുപ്പും കാൽസ്യവും അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ കണ്ടെത്തി സങ്കീർണമായ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചികിത്സകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
Published : November 23, 2026 at 3:01 PM IST
കാസർകോട്: ഹൃദയ ചികിത്സാരംഗത്ത് നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയായ നിർമ്മിത ബുദ്ധി (എഐ) അധിഷ്ഠിത ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനം കാസർകോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാക്കി. ജാപ്പനീസ് മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ നിപ്രോയുടെ 'മക്കോട്ടോ എഐ അധിഷ്ഠിത ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനമാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയധമനികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെയും വേഗത്തിലും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ സംവിധാനം കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയ സഹായമാകും.
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയത്തിലെ കൊറോണറി ആർട്ടറികളുടെ ഉൾഭാഗം ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനുകളുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം. സാധാരണ ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനകളെക്കാൾ കൃത്യമായി രക്തക്കുഴലുകളിലെ ബ്ലോക്കുകളും കാൽസ്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയതും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചികിത്സകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഈ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാന നേട്ടം.
2D ആൻജിയോഗ്രാമിനേക്കാൾ വ്യക്തതയും കൃത്യതയും
സാധാരണ ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 2D ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ വ്യക്തതയോടെ രക്തധമനികളുടെ ഉൾവശവും, തടസങ്ങളുടെ കാഠിന്യം, ധമനീഭിത്തികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിൻ്റെയും കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും അളവ് എന്നിവ തത്സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഓരോ രോഗിക്കും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സാ രീതി കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കാനും സങ്കീർണ്ണമായ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആവശ്യമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷയും കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
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കാൽസ്യം പാളികൾക്ക് അടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിപിഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നതും ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അളവുകൾ, പ്ലാക്കുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റെന്റ് ലാൻഡിംഗ് സോണുകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവ കൂടുതൽ കൃത്യമാകുന്നു.
ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും സൂക്ഷ്മമായ ദൃശ്യങ്ങളും
ഇൻട്രാവാസ്കുലാർ അൾട്രാസൗണ്ടും നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും (NIRS) സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 35 മുതൽ 65 മെഗാഹെർട്സ് വരെയുള്ള ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ 20 മൈക്രോമീറ്റർ വരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ധമനികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്യാനും, സ്റ്റെൻ്റിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവും സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥാനവും മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കാനും ഈ യന്ത്രത്തിന് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ് എന്ന് കാസർകോട് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം തലവനും സീനിയർ കൺസൽട്ടൻ്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. രാമകൃഷ്ണ സി.ഡി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ലോകോത്തര ചികിത്സ സാധാരണക്കാർക്ക്
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തരമായ ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്ന ആസ്റ്റർ ഡി എം ക്വാളിറ്റി കെയർ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ ഡോ ആസാദ് മൂപ്പൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഹൃദയചികിത്സ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. നൂതന വൈദ്യശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യകളും മികച്ച ആരോഗ്യപരിപാലനവും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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