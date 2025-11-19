തണുപ്പാണ്, പനിയും ജലദോഷവും വരാം; ആന്റിബയോട്ടിക്കില് ആശ്വാസം തേടല്ലേ, പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് അറിയൂ
ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് അപകടകരമാണ് എന്നറിയുമോ? പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.
Published : November 19, 2025 at 3:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചെറിയ തലവേദന മുതൽ പനി വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത സമീപകാലങ്ങളിൽ വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിപ്പോലുമില്ലാതെയാണ് പലരും ഇത്തരത്തിൽ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത്. സ്വയം ചികിത്സ അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും പലരും അത് വകവയ്ക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വാങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്നും പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ.
അമേരിക്ക, ഇറ്റലി, നെതർലൻഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1,200 പേരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളിയിലെ എഐജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 18 നും 80 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 300 ഇന്ത്യക്കാരിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം 83% പേരും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഈ പഠനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്തിടെ പ്രശസ്തമായ ലാൻസെറ്റ് ഇ-ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. എഐജി ചെയർമാൻ ഡോ. നാഗേശ്വര റെഡിയും സഹ ഗവേഷകനായ ഡോ. ഹാർദിക് റുഗ്വാനിയും മാധ്യമങ്ങളോട് പഠനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും സമഗ്രമായ ഒരു ഗവേഷണം നടക്കുന്നതെന്ന് ഡോ. നാഗേശ്വര റെഡി പറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് (എഎംആർ) വളരെ അപകടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ജലദോഷം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത്രതന്നെ അപകടകരമാണ്. അവർ നിർദേശിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അപകടസാധ്യത നില നിർത്തുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരം ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അതേ മരുന്ന് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ, അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ക്രമേണ ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ റെസിസ്റ്റൻസിലേയ്ക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു. ഇതിനെ സൂപ്പർബഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം 58,000 നവജാതശിശുക്കളുടെ മരണത്തിന് എഎംആർ അണുബാധകൾ കാരണമാകുന്നു. 'എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്പെക്ട്രം ബീറ്റാ-ലാക്റ്റമേസ്' ജീവികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ 70.2% ആളുകൾ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും 23.5% ആളുകൾ കാർബപെനെമുകളെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി.
ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 'സൂപ്പർബഗ്'
'കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ, പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, കോഴി, ചെമ്മീൻ, മത്സ്യകൃഷി എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സൂപ്പർബഗുകൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് തടയാൻ, ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകുക, ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പതിവായി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക. കൂടാതെ, ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകരുതെന്ന മൃഗഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശം പാലിക്കാനും ഡോ. നാഗേശ്വര റെഡി നിർദേശിച്ചു. ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കാൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: 'സിറ്റിങ് ഈസ് ദ ന്യൂ സ്മോക്കിങ്'; പ്രമേഹ ചികിത്സയെ തകർക്കുന്ന ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ട്രെസും ജീവിതശൈലിയും