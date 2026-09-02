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മലേറിയ ഗുളിക വിനയായി; ആന്ധ്രയിൽ ഏഴുവയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, 53 പേർ ആശുപത്രിയിൽ

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 71 പേർക്കാണ് മലേറിയ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ക്ലോറോക്വിൻ ഗുളികകൾ നൽകിയത്.

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രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 12:51 PM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പോലവരം ജില്ലയിൽ മലേറിയ പ്രതിരോധ ഗുളിക കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏഴുവയസുകാരി മരിച്ചു. 53 പേർക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഏടപാക മണ്ഡലത്തിലെ ഗൊല്ലഗുപ്പ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 71 പേർക്കാണ് മലേറിയ പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള ക്ലോറോക്വിൻ ഗുളികകൾ നൽകിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്-തെലങ്കാന അതിർത്തിയിലുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ മലേറിയ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗുളികകൾ നൽകിയിരുന്നു.

ഗ്രാമവാസിയായ മഡിവി ജമുന എന്ന ഏഴുവയസുകാരി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത ഛർദി അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രാദേശിക സ്കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ജമുന. അവശയായ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ലക്ഷ്മിപുരം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടി മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജമുന മൂന്ന് ഗുളികകൾ കഴിച്ചിരുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അങ്കണവാടിയിലെ കുട്ടികൾക്കും ഉൾപ്പെടെ 53 പേർക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ ഉടൻ തന്നെ തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാചലം ഏരിയ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ ലക്ഷ്മിപുരം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 46 കുട്ടികളും ഏഴ് മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പോലവരം ജില്ല കലക്ടർ ദിനേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താനും അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ നൽകാനുമായി രാജമഹേന്ദ്രവരം, കാക്കിനാഡ, പാഡേരു, വിജയവാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്രുതകർമ സേനയെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ
ക്ലോറോക്വിൻ ഗുളിക കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടി മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രబాబు നായിഡു അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടു. ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ജില്ല കലക്ടറുമായും അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും സർക്കാർ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി കാക്കിനാഡ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ വിജയവാഡ, രാജമഹേന്ദ്രവരം, കാക്കിനാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രാമത്തിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ സജ്ജീകരിച്ചാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കാൻ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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