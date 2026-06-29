അനീമിയ മുക്ത ഭാരത് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നു; ആറ് മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇനി ഗുണഭോക്താക്കൾ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 6x6x6 രീതിക്ക് പകരമായി 7x7x7 എന്ന പുതിയ തന്ത്രമാണ് ഇനി നടപ്പിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തൂക്കക്കുറവുള്ള നവജാത ശിശുക്കളെ ഏഴാമത്തെ ഗുണഭോക്തൃ വിഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
Published : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ 'അനീമിയ മുക്ത ഭാരത്' (എഎംബി) ക്യാമ്പയിൻ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നു. ജനനസമയത്ത് തൂക്കക്കുറവുള്ള പൂജ്യം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ മാറ്റം. വിളർച്ചാ രോഗം (അനീമിയ) തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി നദ്ദ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിൻ്റെ (സിസിഎച്ച്എഫ്ഡബ്ലിയു) 16-ാമത് യോഗത്തിൽ പുതുക്കിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇരുമ്പ് സത്ത് അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ നൽകുന്നതിന് പുറമെ, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തൽ, ചികിത്സ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ് എന്നിവയ്ക്കും പുതിയ മാർഗരേഖയിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. 2018-ലാണ് രാജ്യത്തെ വിളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനീമിയ മുക്ത ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കുട്ടികൾ, കൗമാരക്കാർ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവരിലെ വിളർച്ച തടയുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ പുതിയ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും വിളർച്ച വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
പുതിയ 7x7x7 തന്ത്രം
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 6x6x6 രീതിക്ക് പകരമായി 7x7x7 എന്ന പുതിയ തന്ത്രമാണ് ഇനി നടപ്പിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തൂക്കക്കുറവുള്ള നവജാത ശിശുക്കളെ ഏഴാമത്തെ ഗുണഭോക്തൃ വിഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുമ്പ് സത്ത് അടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 'ഈറ്റിങ് റൈറ്റ്' എന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ഇടപെടൽ. ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും ശക്തമാക്കുന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ സംവിധാനം.
ടി4 മാതൃകയും ചികിത്സയും
സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 'ടെസ്റ്റ്, ട്രീറ്റ്, ടോക്ക്' (ടി3) മാതൃകയ്ക്ക് പകരം 'ടെസ്റ്റ്, ട്രീറ്റ്, ടോക്ക്, ട്രാക്ക്' (ടി4) എന്ന പുതിയ രീതിയാണ് ഇനിമുതൽ പിന്തുടരുക. ഹീമോഗ്ലോബിൻ പരിശോധന ഊർജിതമാക്കാനും, ദേശീയ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഗുണഭോക്താക്കളെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്ന് പോഷകാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നൽകാനും പുതിയ മാർഗരേഖ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കടുത്ത വിളർച്ച നേരിടുന്ന ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും, ഗുളികകൾ ഫലപ്രദമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫെറിക് കാർബോക്സിമാൾട്ടോസ് (എഫ്സിഎം), അയൺ സുക്രോസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻട്രാവീനസ് ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കും.
ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിങ് സംവിധാനം
പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനത്തിനായി സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവും സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ ജനനി പോർട്ടൽ വഴിയും, കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആർബിഎസ്കെ, യു-വിൻ പോർട്ടലുകൾ വഴിയുമാകും രേഖപ്പെടുത്തുക. ഭാവിയിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ 'എഎംബി അഭിയാൻ പോർട്ടൽ' ആക്കി മാറ്റും. തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിനും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാര ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കാനും രാജ്യത്തെ വിളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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