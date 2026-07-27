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കോഴിക്കോട്ട് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം ബാധിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു

നടേരി 21-ാം വാർഡിലാണ് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ബിജു വീടുവിട്ട് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്തതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വിവരമില്ല

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ബിജു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 9:09 AM IST

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കോഴിക്കോട്: അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. നടേരി തെറ്റിക്കുന്ന് സ്വദേശി ബിജു (49) ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. രോഗം ബാധിച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. കൊല്ലം ടൗണിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ബിജു. ഭാസ്കരൻ, വിലാസിനി എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ: രമ്യ. അദ്വൈത്, അഭിരാം എന്നിവർ മക്കളാണ്.

രോഗ ഉറവിടത്തിൽ അവ്യക്തത
നടേരി 21-ാം വാർഡിലാണ് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ബിജു വീടുവിട്ട് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്തതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വിവരമില്ല. പൊതുവേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നീന്തൽക്കുളങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അമീബ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത്. ബിജുവിന് രോഗബാധയുണ്ടായ സാഹചര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെയും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെയും കിണറുകളിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം
മരണവിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രദേശത്ത് ഭീതി പടരാതിരിക്കാനും കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. നടേരിയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുഴുവൻ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി. പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തെക്കുറിച്ചും ശുചിത്വ പാലനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയിച്ചു. മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ തലമുങ്ങി കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കുടിവെള്ള സ്രോതസുകൾ കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
തീവ്രമായ തലവേദന, പനി, ഓക്കാനം, ഛർദി, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിമുഖത, നിഷ്ക്രിയരായി കാണപ്പെടുക, അസാധാരണമായ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ അപസ്മാരം, ബോധക്ഷയം, ഓർമക്കുറവ്, മണക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടേക്കാം.

നേഗ്ലീരിയ ഫൗലേറി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അമീബയാണ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. മൂക്കിലൂടെയാണ് ഇവ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മരണകാരണമാകുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്തവർ വിവരം ഡോക്ടറെ അറിയിക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രതിരോധ മാർഗം.

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