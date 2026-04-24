വേനൽക്കാലത്ത് അമീബയെയും സൂക്ഷിക്കണം..? ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം
ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തില് കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്.
Published : April 24, 2026 at 2:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വേനല്ക്കാലത്ത് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം (അമീബിക്ക് മെനിഞ്ചോഎന്സെഫലൈറ്റിസ്) വര്ധിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തില് കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജല സ്രോതസുകള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം കിണറുകളും ടാങ്കുകളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കണം. നീന്തല് കുളങ്ങള് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിക്കുന്നവര്ക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകള് കൂടി നടത്താന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിൻ്റെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങള് കാണുന്നവര് എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വെള്ളത്തില് കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളായ അക്കാന്തമീബ, നെഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി എന്നിവ മൂലമാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചൂടേറിയ തടാകങ്ങള്, കുളങ്ങള്, മലിനമായ നീന്തല് കുളങ്ങള് എന്നിവയില് ഇത് കണ്ടുവരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അമീബ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു. രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആള്ക്കാര്ക്ക് ദേഹത്തുള്ള മുറിവുകളിലൂടെയും അക്കാന്തമീബ നാഡീ വ്യൂഹത്തേയും മസ്തിഷ്ക്കത്തേയും ബാധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാല് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആള്ക്കാര് ശുദ്ധമായ ജലത്തില് മാത്രമേ കൈയ്യിലും കാലുകളിലുമുള്ള വ്രണങ്ങള് വൃത്തിയാക്കാന് പാടുള്ളൂ. തീവ്രമായ പനി, പെട്ടെന്നുള്ള ജ്വരം, തലവേദന, ഛര്ദ്ദി, കഴുത്ത് വേദന, ബോധക്ഷയം, വെളിച്ചം കാണുമ്പോള് ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്. രോഗം വന്നാല് വേഗത്തില് ഗുരുതരമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഉടന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. രോഗ ലക്ഷണങ്ങള് കാണുന്ന ഉടന് സമീപത്തെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക.
അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും കേരളം ശക്തമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യം തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തി വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകള് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള തലത്തില് നെഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി കൊണ്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണ നിരക്ക് 99 ശതമാനവും അക്കാന്തമീബ കൊണ്ടുള്ള മസ്തിഷ്ക ജ്വര മരണ നിരക്ക് 70 ശതമാനം മുതല് 90 ശതമാനം വരേയുമാണ്.
മികച്ച പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ മരണ നിരക്ക് 24 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാന് സാധിച്ചു. രാജ്യത്തെ തന്നെ വിദഗ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ശില്പശാല നടത്തി ആദ്യമായി അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിനായി പ്രത്യേകം പ്രോട്ടോകോള് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഐസിഎംആറുമായി സഹകരിച്ച് പഠനം നടത്തി. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ രോഗം കണ്ടെത്താനും അനേകം പേരെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലേയും മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തില് അമീബ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ചികിത്സ തുടങ്ങാനാകും. അമീബ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏത് അമീബയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പീഷീസ് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷനും മോളിക്യുലാര് സങ്കേതത്തിലൂടെ അമീബയുടെ രോഗ സ്ഥിരീകരണവും നടത്താനുള്ള സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ലാബ്, തോന്നയ്ക്കല് ഐഎവി, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളില് സജ്ജമാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള്
- നിശ്ചലവും ശുദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ ജലാശയങ്ങളില് ചാടുന്നത്, മുങ്ങുന്നത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
- നീന്തുമ്പോള് അല്ലെങ്കില് മുങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്, നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കില് മൂക്ക് വിരലുകളാല് മൂടുക
- ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ജലാശയങ്ങളില് നീന്തുമ്പോള് തല വെള്ളത്തിന് മുകളില് സൂക്ഷിക്കുക
- ജലാശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമ്പോള്, ചെളി /അടിത്തട്ട് കുഴിക്കുന്നത്/ കലക്കുന്നത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക
- നീന്തല്ക്കുളങ്ങള്, വാട്ടര് തീം പാര്ക്കുകള്, സ്പാകള് എന്നിവ നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തോതില് ക്ലോറിനേഷന് ചെയ്ത്, ശരിയായ രീതിയില് പരിപാലിക്കണം. ക്ലോറിനേഷന് ചെയ്തതിൻ്റെ രജിസ്റ്റര് നിര്ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം
- സ്പ്രിങ്കളറുകള്, ഹോസുകള് എന്നിവയില് നിന്നും വെള്ളം മൂക്കിനുള്ളില് പതിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക
- തിളപ്പിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്താത്ത വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും മൂക്കില് ഒഴിക്കരുത്
- ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുമ്പോള്/ മുഖം കഴുകുമ്പോള് വെള്ളം മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക
- ജലാശയങ്ങള് മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക
- പൊതു ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വീടുകളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും മാലിന്യം ഒഴുക്കരുത്
- ജലവിതരണത്തിനും സംഭരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജല സംഭരണികളും, വലിയ ടാങ്കുകളും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോള് നല്ലത് പോലെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കണം
- പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ രോഗികള് ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ വ്രണങ്ങള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാന് പാടുള്ളൂ
