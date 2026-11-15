ശ്വാസകോശ തകരാറുകൾ പൂർണമായി ഭേദമായെന്ന് വരില്ല; മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ
സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ, 91.8 ശതമാനം പഠനങ്ങളും വായുമലിനീകരണവും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : November 15, 2026 at 2:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വായുമലിനീകരണം ദീർഘകാലം അനുഭവിക്കുന്നത് കേവലം താൽക്കാലികമായ ശ്വാസതടസത്തിനപ്പുറം ശ്വാസകോശത്തിന് ഗുരുതരവും ഒരുപക്ഷേ ഒരിക്കലും ഭേദമാകാത്തതുമായ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
തുടർച്ചയായി മലിനവായു ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത അതിവേഗം കുറയ്ക്കുകയും ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. 'സെൻ്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ' (CREA) പുറത്തിറക്കിയ 'എയർ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ: എ റിവ്യൂ ഓഫ് എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ്' എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.
ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരുന്നു
1975 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 184 പഠനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൽ, 169 പഠനങ്ങളും (91.8%) വായുമലിനീകരണവും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 86 പഠനങ്ങളിൽ 81 എണ്ണവും മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മ പൊടിപടലങ്ങൾ (PM2.5), വിറക്, കൽക്കരി പുക, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക എന്നിവ ആസ്ത്മ, ക്ഷയം, ശ്വാസകോശ ശേഷിക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
"വായുമലിനീകരണം ചെറിയ ശ്വാസനാളികൾ, വായു അറകൾ , ശ്വാസകോശ രക്തക്കുഴലുകൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെയെല്ലാം ബാധിക്കും. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മലിനീകരണം ഏൽക്കുന്നത് മുതിരുമ്പോഴുള്ള ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പരമാവധി വളർച്ചയെ തടസപ്പെടുത്തും. ദീർഘകാലം മലിനവായു ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ കോശങ്ങളിൽ വീക്കത്തിനും ഫൈബ്രോസിസ് പോലുള്ള ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും." സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ്, ബിഎൽകെ-മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ന്യൂഡൽഹി ഡോ. പങ്കുൽ മംഗ്ല പറഞ്ഞു.
ശ്വാസകോശത്തിലെ രോഗാണുക്കളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യുന്ന 'ആൽവിയോളാർ മാക്രോഫേജുകൾ', 'മ്യൂക്കോസിലിയറി ക്ലിയറൻസ്' എന്നീ സംവിധാനങ്ങളെ മലിനീകരണം തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇത് അണുബാധകൾക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ശ്വാസനാളിയിലെ ഉപകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും.
ശ്വാസകോശ തകരാർ പൂർണമായി ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമോ?
മലിനീകരണം കുറയുമ്പോൾ ശ്വാസനാളിയിലെ അസ്വസ്ഥതകളും വീക്കവും ഒരു പരിധിവരെ കുറയാമെങ്കിലും, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും വടുക്കളും പൂർണമായി ഭേദമാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. മലിനീകരണം ഏറ്റ കാലയളവ്, തീവ്രത, പ്രായം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും രോഗമുക്തി.
"തുടർച്ചയായി മലിനവായു ശ്വസിക്കുന്നത് അകാലമരണത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. വായുമലിനീകരണത്തെ കേവലം ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായി കാണാതെ ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയായി തന്നെ കണക്കാക്കണം. കുട്ടികൾ, വയോജനങ്ങൾ, നേരത്തെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവരെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്." റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ മേദാന്ത സീനിയർ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഭരത് ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
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കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളും
താപനില ഉയരുന്നതും ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളും കാട്ടുതീയും വായുമലിനീകരണത്തിൻ്റെ ആഘാതം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഓസോൺ രൂപപ്പെടുകയും ഇത് ആസ്ത്മ, സിഒപിഡി (COPD) രോഗികളുടെ നില വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും.
CREA റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നത് (26 എണ്ണം). പഞ്ചാബ് (13), മഹാരാഷ്ട്ര (11), ഉത്തർപ്രദേശ് (11) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. ഗ്രാമീണ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നടന്ന 40 പഠനങ്ങളിൽ 38 എണ്ണത്തിലും വായുമലിനീകരണം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹൃദ്രോഗം, കുറഞ്ഞ ജനനഭാരം, ഗർഭകാല സങ്കീർണതകൾ, നാഡീവ്യൂഹ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും മലിനീകരണം കാരണമാകുന്നു.
കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരീക്ഷണവും അനിവാര്യം
2009-ൽ അവസാനമായി പരിഷ്കരിച്ച ദേശീയ വായു ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ (NAAQS) ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തരമായി പുതുക്കണമെന്ന് CREA ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായ ശാലകളിലും താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലും കർശനമായ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, വീടുകളിൽ വിറകും കൽക്കരിയും ചാണകവും കത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ശുദ്ധമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വായു ഗുണനിലവാരം മോശമാകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കാനും, ശ്വാസതടസ്സം തുടർന്നാൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടാനും ഡോക്ടർമാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
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