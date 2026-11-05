വായുമലിനീകരണം ശ്വാസകോശ കാൻസറിന് കാരണമാകാം; മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ
സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഓരോ വർഷവും മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷിയിൽ നേരിയ കുറവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വായുമലിനീകരണം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഈ കുറവ് വളരെ വേഗത്തിലാണ്.
Published : November 5, 2026 at 9:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും കാൻസർ സാധ്യതകളും വർധിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. തുടർച്ചയായി മലിനവായു ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ഡിഎൻഎയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഓരോ വർഷവും മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷിയിൽ നേരിയ കുറവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വായുമലിനീകരണം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഈ കുറവ് വളരെ വേഗത്തിലാണെന്ന് ഡോ. ഭാട്ടിയ പറയുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷിയിൽ പ്രതിവർഷം 30 മില്ലിലിറ്ററിൻ്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, മലിനീകരണം മൂലം തുടർച്ചയായി അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നവരിൽ ഇത് 100 മുതൽ 200 മില്ലിലിറ്റർ വരെയായി വർധിക്കുന്നു.
ദീർഘകാലം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിഷലിപ്തമായ കണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിരന്തരം പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ദീർഘകാലം ഇത്തരം കണങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഡിഎൻഎ തകരാറുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും കാലക്രമേണ ശ്വാസകോശ കാൻസറായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. ഭാട്ടിയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും രോഗികൾക്കും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത
മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയാണ് വായുമലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ശേഷി കുറയുന്നതിനൊപ്പം ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ കൂടിയുള്ളവരിൽ മലിനീകരണം വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആസ്ത്മ, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ വഷളാകാനും ശ്വാസതടസ്സം രൂക്ഷമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കും ഇത് നയിക്കും.
വായുമലിനീകരണം ശ്വാസകോശത്തിലും രക്തക്കുഴലുകളിലും വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ആസ്ത്മ, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുള്ളവരിൽ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഗുരുഗ്രാം മേദാന്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ ചെയർമാൻ ഡോ. രൺദീപ് ഗുലേറിയ വ്യക്തമാക്കി. പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വീക്കം ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാക്കും. അമിതഭാരമുള്ളവരും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദമുള്ളവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കപ്പുറം പ്രതിരോധം അനിവാര്യം
വായുമലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ അടിയന്തര ചികിത്സകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സമഗ്രമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രമുഖ പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. തമോരിഷ് കോലെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മലിനീകരണം ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ആസ്ത്മ, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഈ വിവരങ്ങൾ വായുനിലവാര സൂചികയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സ്പൈറോമെട്രി സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. തുടർച്ചയായി ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ ക്ഷയരോഗ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ശൈത്യകാലത്തിന് മുൻപായി ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ, ന്യുമോകോക്കൽ വാക്സിനുകൾ നൽകണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, പ്രായമായവർ, ഹൃദ്രോഗികൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണം. വായുനിലവാരം മോശമായ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യമായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നു. വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്ന ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, കുട്ടികളിലെ വേഗത്തിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങിയ അപായസൂചനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉടൻ ചികിത്സ തേടണമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
Also Read: കുട്ടികളിലെ മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയല്ല; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ