പുകവലി മാത്രമല്ല, എസിയും പാരയാകും; കൊച്ചിക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഡോ. നാസർ യൂസഫ്

ചുമയും പനിയും മൂന്നോ നാലോ ദിവസം പിന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടണം. ന്യുമോണിയയിലേക്ക് രോഗം മാറുന്നത് തടയാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.

Dr. Nasser Yusuf (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 9:30 PM IST

എറണാകുളം: വായു ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായി പ്രശസ്ത കാർഡിയോ തൊറാസിക് സർജൻ ഡോ. നാസർ യൂസഫ്. കൊച്ചിയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഡൽഹി പോലെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് കൊച്ചിയുടെ വായു ഗുണനിലവാരം താഴ്ന്നില്ലെങ്കിലും, സ്ഥിരമായി വായു മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഇതിനുപുറമെ പുകവലി, വാഹനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന അമിതമായ പുക, പൊടിപടലങ്ങളുടെ വർധനവ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ കൂടാൻ ഇടയാക്കുന്നു.

ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും

ന്യുമോണിയയ്ക്ക് വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ മരുന്നുകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി നേടുന്നതിനാൽ, പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. പ്രാവുകളുടെ വിസർജ്യം ശ്വാസകോശത്തെ ഏറെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ന്യുമോണിയ സങ്കീർണമാകാറുണ്ട്.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കോവിഡ് പ്രാഥമികമായി ബാധിച്ചത് ശ്വാസകോശത്തെയായിരുന്നു. ഇതോടെ ശ്വാസകോശം ദുർബലമാവുകയും സങ്കീർണ്ണമായ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

Dr. Nasser Yusuf Warns Against Rising Lung Diseases (ETV Bharat)

ന്യുമോണിയ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ചുമയും പനിയും മൂന്നോ നാലോ ദിവസം പിന്നിടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടണം. ന്യുമോണിയയിലേക്ക് രോഗം മാറുന്നത് തടയാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യുമോണിയ ബാധിക്കുകയും ശ്വാസകോശത്തിൽ പഴുപ്പ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായേക്കാം. പനിയും ചുമയുമുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.

ന്യുമോണിയ ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാതെ വരികയും, ശ്വാസകോശ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്തേക്കാം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശ്വാസകോശ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിച്ചെങ്കിലും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾ വിപണിയിൽ എത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്തതിനാൽ വിലകൂടിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്.

പുതിയ മരുന്നുകളുടെ അഭാവം പ്രതിസന്ധി

ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെ തടയാനുള്ള മരുന്നുകൾക്കായുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ചൈനയിൽ ഉൾപ്പെടെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമ്പോഴാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുന്നത്.

താൻ എട്ടു വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുകയും ചികിത്സ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് മുൻപന്തിയിലാണെന്നും ഡോ. നാസർ യൂസഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശ്വാസകോശ രോഗമുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥമികമായ മുൻകരുതൽ.

എസി വില്ലനായേക്കാം

ശരിയായ രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാതെ എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വാഹനങ്ങളിലെ എസിയും കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം എസിയിൽ നിന്നുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

വ്യക്തിശുചിത്വം പ്രധാനമാണ്. പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, പുകവലിക്കുന്നവരുടെ ഒപ്പമുള്ളവർക്കും (Passive smoking) ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വരാം. കോവിഡ് വേളയിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശം പൊട്ടിയ നിലയിൽ ഒരാൾ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായതിനാൽ പലരും ചികിത്സിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായും ഡോ. നാസർ യൂസഫ് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് കാലത്ത് അധിക മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചത് ശ്വാസകോശം തകരാറിലായതുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

