ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിപ്ലവമായി നിർമിത ബുദ്ധി; രോഗനിർണയം ഇനി അതിവേഗം
എക്സ്-റേ, സി.ടി സ്കാൻ, മാമോഗ്രാം തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ഇമേജുകൾ പരിശോധിച്ച് അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും
Published : October 12, 2026 at 10:26 AM IST
മുംബൈ: ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) വഴിയൊരുക്കുന്നതായി വിദഗ്ധർ. രോഗനിർണയം, ചികിത്സാ ആസൂത്രണം, രോഗികളുടെ തുടർപരിശോധന എന്നിവയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവ് ആരോഗ്യ പരിപാലനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ജനകീയവുമാക്കുന്നു.
ടി.ഐ.എസ്-എച്ച് ക്ലിനിക്കൽ എ.ഐ സമ്മിറ്റ് 2026 കൺവീനറും മുംബൈ ഗ്ലെൻഈഗിൾസ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. മീര സന്തോഷ് ആണ് ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച തുടർപരിശോധനകളും വ്യക്തിഗത പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, കൃത്യത, വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വേഗത്തിലുള്ള രോഗനിർണയം
എക്സ്-റേ, സി.ടി സ്കാൻ, മാമോഗ്രാം തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ഇമേജുകൾ പരിശോധിച്ച് അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. എന്നാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, മുൻകാല ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ, ശാരീരിക പരിശോധനകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മാത്രമേ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പാടുള്ളൂ.
വ്യക്തിഗത ചികിത്സയും നിരീക്ഷണവും
ഓരോ രോഗിയും ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. രോഗിയുടെ മുൻകാല ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് മികച്ച ചികിത്സാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കാൻ നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഡോ. മീര സന്തോഷ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഉറക്കത്തിൻ്റെ രീതി, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ പോലുള്ള ധരിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഈ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കും. എങ്കിലും രോഗിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം വിലയിരുത്തി ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാകണം അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്.
വെർച്വൽ കൺസൾട്ടേഷനും മികച്ച സേവനവും
അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള സമയം ബുക്ക് ചെയ്യാനും മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനും തുടർപരിശോധനകൾക്കുമുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകാനും നിർമിത ബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്കും യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവർക്കും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ മികച്ചൊരു മാർഗമാണ്. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള ശാരീരിക പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുന്നതും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് കരുതി ചികിത്സ വൈകിപ്പിക്കുന്നതും അപകടമാണ്. ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത
തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും രോഗികൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നിർമിത ബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങൾ വിശ്വസനീയമാണെന്നും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വിദഗ്ധർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഡോ. സന്തോഷ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനും രോഗികളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പാക്കാനും നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കും.
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