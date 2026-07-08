കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ 'എഐ'; നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ
കോശങ്ങളുടെ ഘടന പരിശോധിച്ച് ട്യൂമറുകളുടെ തീവ്രത വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർണയിക്കാൻ എഐ സഹായിക്കുന്നു.
By PTI
Published : July 8, 2026 at 5:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ മേഖലകളിലായി എഐയുടെ കടന്നുവരവ് നിർണായകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിൽ എഐ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. രോഗനിർണയം മുതൽ മരുന്ന് കണ്ടെത്തലിലും ചികിത്സയിലും വരെ എഐ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പലവിധ രോഗ നിർണയിത്തിനും എഐ സഹായകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും 'എഐ' യുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന പഠനം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും കഠിനമായ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായ കാൻസറിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോശങ്ങളുടെ ഘടന പരിശോധിച്ച് ട്യൂമറുകളുടെ തീവ്രത വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർണയിക്കാൻ എഐ സഹായിക്കുന്നു. ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ ഇന്നൊവേഷൻ, റിസർച്ച്& ഡവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡീൻ ദേബാർക്ക സെൻഗുപ്തയാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അവർ എഐയും ജീനോമിക്സും ഉപയോഗിച്ച് കാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ട്യൂമറുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാനും രോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചികിത്സകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എക്സ്-റേ, എംആർഐ, സിടി സ്കാൻ തുടങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ചിത്രങ്ങൾ സാധാരണ ഡോക്ടർമാരേക്കാൾ വേഗത്തിലും കൃത്യതയിലും പരിശോധിച്ച് കാൻസർ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും എഐ തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നതാണിതിൻ്റെ സവിശേഷത. "രക്തത്തിലോ, കലകളിലോ, വമ്പിച്ച ബയോളജിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകളിലോ പലപ്പോഴും അദൃശ്യവും ദുർബലവുമായ കാൻസർ കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർമാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം," സെൻഗുപ്ത വിശദീകരിച്ചു.
പരമ്പരാഗതമായി, കാൻസർ ഗവേഷണം ഒരു സമയം ഒരു ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബയോമാർക്കറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ജീനുകൾ, വ്യത്യസ്ത കോശ തരങ്ങൾ, ക്ലിനിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ ഒരേസമയം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഗവേഷകരെ എഐ അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും സ്വമേധയാ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത പാറ്റേണുകളെ എഐ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
എഐ വേഗതയിൽ മാത്രമല്ല, സ്വമേധയാ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ വരെ കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകരെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചെലവേറിയ ജീനോം സീക്വൻസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കൊവിഡ്19 സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപകമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സാങ്കേതികവിദ്യയായ ആർടിക്യുപിസിആർ (RT-qPCR) മെഷീനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരിശോധന രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർടിക്യുപിസിആർ സജ്ജീകരിച്ച മോളിക്യുലാർ ലാബുകളിൽ അത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്താൻ സാധ്യമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലും സമാനമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ പ്രായോഗികമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്തനാർബുദത്തിൽ രക്തചംക്രമണ ട്യൂമർ കോശങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവിടെ രക്തത്തിലെ വളരെ അപൂർവമായ കാൻസർ കോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അതിന് പരിഹാരമായി മോളിക്യുലാർ ബയോളജി, മൈക്രോഫ്ലൂയിഡിക്സ്, എഐ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് അവയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കാൻസറുകൾ വ്യത്യസ്ത മരുന്നുകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഐ മോഡലുകളിലും ഗവേഷകൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇതിലൂടെ ഡോക്ടർമാരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയല്ല ലക്ഷ്യമെന്നും പുതിയ തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സെൻഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
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ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതികൾക്കിടയിലും ആശുപത്രികളിലോ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലോ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനമെടുക്കൽ കേന്ദ്രമായി എഐ പൂർണമായും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് സെൻഗുപ്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എഐ അമിതമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ക്ലിനിക്കുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം ജൈവശാസ്ത്രപരമായ സങ്കീർണ്ണത കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം നൽകുന്നത്. ഓങ്കോളജിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയ യുക്തിസഹമായ ഉപകരണമായി എഐ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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