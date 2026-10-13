ഹൃദയാഘാതം മുൻകൂട്ടി അറിയാം; എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വിപ്ലവമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ
ആരോഗ്യപരിചരണത്തിൽ രോഗികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും മരുന്നുകൾ നിർദേശിക്കുന്നതിലെ പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കാനും എഐ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. ദേവി ഷെട്ടി
Published : October 13, 2026 at 1:43 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം (ഇസിജി) പരിശോധനകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 92 മുതൽ 93 ശതമാനം വരെ കൃത്യതയോടെ വിലയിരുത്താൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് (എഐ) സാധിക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനും നാരായണ ഹൃദയാലയ ചെയർമാനുമായ ഡോ. ദേവി ഷെട്ടി. ഹൃദയാഘാത സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യമേഖലയിൽ എഐയുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രോഗനിർണയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചികിത്സയിലെ പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ വേഗത്തിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എഐ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും ചികിത്സാ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം തേടാൻ ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എഐ മിടുക്കനാണ്, എന്നാൽ ഡോക്ടർ അതിനേക്കാൾ മിടുക്കനാണ്. ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഡോക്ടറുടേതായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചികിത്സാ പിഴവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ എഐ
രോഗികൾക്ക് തെറ്റായ മരുന്നുകൾ നൽകുന്നതും അപകടകരമായ ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും തടയാൻ എഐ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായ ഒരു രോഗിക്ക് വൃക്കകളെ ബാധിക്കുന്ന ആൻ്റിബയോട്ടിക് ആയ ജെൻ്റാമൈസിൻ കുറിച്ചാൽ, രോഗിയുടെ ക്രിയാറ്റിനിൻ നില പരിശോധിച്ച് എഐ സിസ്റ്റം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. മരുന്ന് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടർമാർക്ക് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ സഹായിക്കും. രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളും ക്ലിനിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളും തത്സമയം വിശകലനം ചെയ്ത് പിഴവുകൾ കണ്ടെത്താൻ എഐയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എട്ട് വർഷം മുൻപ് തന്നെ നാരായണ ഹൃദയാലയത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എഐ അധിഷ്ഠിത ടൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അൻപത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർമാരുടെ സംഘം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇരുപത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അടിയന്തരമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇത് മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ (ഐസിയു) നടത്തുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ആശുപത്രി എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ എഐയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊപ്പം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ലഭ്യമാക്കും. സങ്കീർണമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനാണ് എഐ സഹായിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹൃദയാഘാതം മുൻകൂട്ടി അറിയാം
ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുക, രക്തസമ്മർദം കുറയുക, മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാമെന്ന് ഡോ. ദേവി ഷെട്ടി പറഞ്ഞു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ഇസിജി വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ (ഹൃദയം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവ്) വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തൻ്റെ സംഘം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസിജി രേഖകളും ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ വിവരങ്ങളും സിസ്റ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
എഐ ടൂളിന് 92 മുതൽ 93 ശതമാനം വരെ കൃത്യതയോടെ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുറഞ്ഞ ഇജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എഐ അധിഷ്ഠിത കാർഡിയാക് മോണിറ്ററിങ് വഴി 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ഹൃദയാഘാതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഇത് ഐസിയു മാനേജ്മെൻ്റിലെ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐയുടെ സഹായത്തോടെ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം തേടുന്നത് നിയമപരമായി നിർബന്ധമാക്കിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
അന്തിമ തീരുമാനം ഡോക്ടറുടേത്
എഐയുടെ കഴിവുകൾ വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അന്ധമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡോ. ദേവി ഷെട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒരേ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കാർഡിയാക് സർജൻ ബൈപാസ് സർജറി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആയിരിക്കും ആദ്യം നിർദേശിക്കുക. എഐയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ബദൽ മാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിലും അന്തിമ ചികിത്സാ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എഐ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അന്ധമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഡോക്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗിച്ച് അത് വിലയിരുത്തണം.
ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ എഐയുടെ ലഭ്യത പരിമിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും നൂതന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയുന്ന വലിയ ആശുപത്രികളിലാണ് എഐ അധിഷ്ഠിത ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതിയായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത ആശുപത്രികൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചികിത്സാ കാലതാമസവും പിഴവുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളുടെ (ഇഎംആർ) പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.
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കടലാസ് അധിഷ്ഠിത രേഖകളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴോ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്താതിരിക്കുമ്പോഴോ അമേരിക്കയിലെ ആശുപത്രികളിൽ പോലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇ കോളി പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ അതിവേഗം പടരുന്നതിനാൽ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ നിർണായകമാണ്. ഡിജിറ്റൽ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളുമായി എഐയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും രോഗികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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