മലബന്ധവും ദഹനക്കേടും അലട്ടുന്നുണ്ടോ? എഡിഎച്ച്ഡി ലക്ഷണമാകാം, പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
23 പഠനങ്ങളിൽ നിന്നായി 19 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തത്
Published : September 11, 2026 at 12:08 PM IST
എഡിഎച്ച്ഡി (അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ) ഉള്ളവരിൽ ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്. യുകെയിലെ വാർവിക് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. എഡിഎച്ച്ഡി ഇല്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരക്കാരിൽ ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ 50 ശതമാനത്തോളം കൂടുതലാണെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
23 പഠനങ്ങളിൽ നിന്നായി 19 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തത്. മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ടിയാണെന്നും ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം (ഐബിഎസ്) 58 ശതമാനം വർധിക്കുമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ മലവിസർജന നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായ എൻകോപ്രെസിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത നാല് മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും മുതിർന്നവരിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്കും എഡിഎച്ച്ഡി ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി രോഗനിർണയ നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഉള്ളവരിൽ ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദഹന ആരോഗ്യത്തെ നാഡീവികാസ അവസ്ഥകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗട്ട്-ബ്രെയിൻ ആക്സിസ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന തെളിവുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാൽ എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവരിൽ ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.
ജേണൽ ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവരിലെ ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചിട്ടയായ അവലോകനമാണിത്. അമേരിക്ക, സ്വീഡൻ, ജർമനി, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.
രണ്ട് മുതൽ 65 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകളെയാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. മലബന്ധം, ഐബിഎസ്, ദഹനക്കേട് തുടങ്ങി തങ്ങൾ പരിശോധിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങളും എഡിഎച്ച്ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി വാർവിക് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനിയും പഠനത്തിൻ്റെ സഹ രചയിതാവുമായ സാറ ബ്ലേക്ക് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും എന്നാൽ എഡിഎച്ച്ഡിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
എഡിഎച്ച്ഡിയും ഉദരപ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും സാധ്യമായ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ഗവേഷകർ നൽകുന്നുണ്ട്. എഡിഎച്ച്ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവേശകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണരീതികളും ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. കൂടാതെ എഡിഎച്ച്ഡി മരുന്നുകൾ മലബന്ധം പോലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എഡിഎച്ച്ഡിയെ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയകളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളുമുണ്ട്. ഇത് കുടലിനെയും തലച്ചോറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയവിനിമയ മാർഗമായ വാഗസ് നാഡി വഴി കുടലിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.
എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പരിശോധനാ സമയത്ത് ഇവയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയണമെന്നും ഗവേഷകർ നിർദേശിക്കുന്നു. സങ്കീർണമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെയോ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.
എഡിഎച്ച്ഡി ഉദരപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല ഈ കണ്ടെത്തലുകളെന്നും മരുന്നുകളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൈവിക ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എഡിഎച്ച്ഡി ഈ ഉദരപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ബന്ധത്തിന് കാരണമെന്നോ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാർവിക് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ അസോസിയേറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫസർ ഡോ. ശരൺ ശാന്തികുമാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ പ്രവണത ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഉദരരോഗ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവർക്ക് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള അഞ്ച് നിർദേശങ്ങൾ
എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരുന്നത് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറക്കുകയും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഓർമവരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്തും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വയറിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. കുടലും തലച്ചോറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യാഥാർഥ്യമാണെങ്കിലും എഡിഎച്ച്ഡി ഭേദമാക്കാൻ പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ചില ലളിതമായ ശീലങ്ങളിലൂടെ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എഡിഎച്ച്ഡി ഉള്ളവർക്ക് സമയബോധം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫോണിൽ റിമൈൻഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ നാരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ, നട്സ്, വിത്തുകൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം. നാരുകളുടെ അളവ് ക്രമേണ വർധിപ്പിക്കുകയും മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം.
ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. പഴങ്ങൾ, തൈര്, നട്സ്, വറുത്ത കടല, മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ സാൻഡ്വിച്ചുകൾ എന്നിവ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പാചകം ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമ്പോൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ സഹായകമാകും.
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വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനും വിവിധതരം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇത് കുടലിലെ മൈക്രോബയോമിനെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ പോഷകങ്ങളും നാരുകളും നൽകുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ആവർത്തിച്ചുള്ള വയറുവേദന, മലബന്ധം, വയറിളക്കം, പുളിച്ചുതികട്ടൽ എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഭക്ഷണവും ലക്ഷണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ നിർദേശമില്ലാതെ കർശനമായ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ പിന്തുടരരുത്.
റെഫറൻസ്: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10870547261469626
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