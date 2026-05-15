നിങ്ങൾ ഫോണിന് അടിമയാണോ ? ഫോൺ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ 5 വഴികൾ പിന്തുടരുക

സ്‌ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തീവ്രമായ ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്‌സുകൾ ആവശ്യമില്ല പകരം ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ഫോൺ ആസക്തി ക്രമേണ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുക്ക് അറിയാം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 15, 2026 at 2:34 PM IST

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിമാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകൾ. രാവിലെ ഉണരുന്നത് മുതല്‍ രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകളാണ്.വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നാം അറിയാതെ ഒരു മണിക്കൂർ ആയി മാറുന്നു. ഇത് നിസാരമായി നമ്മുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഒരുവശത്ത് നമ്മുടെ ജോലി ആശയവിനിമയം എന്നിവ എളുപ്പമാക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് അവയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഉറക്കം, ശ്രദ്ധ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്‌ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലാവരും സമീപിക്കുന്ന രീതി ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്‌സാണ്. അതായത് ഒരാഴ്‌ചത്തേക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിറ്റോക്‌സ്.

എന്നാൽ സ്‌ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തീവ്രമായ ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്‌സുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ഫോൺ ആസക്തി ക്രമേണ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുക്ക് അറിയാം.

1. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ സമയം നിരീക്ഷിക്കുക

ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ സ്‌ക്രീനുകൾ ആഴത്തിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു.ജോലി, സ്‌കൂൾ, വിനോദം എന്നിവയിൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, ടിവികൾ എന്നിങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉറ്റുനോക്കി നമ്മൾ ദിവസവും എണ്ണമറ്റ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു.

അമിതമായ സ്‌ക്രീൻ സമയം സമ്മർദം, ക്ഷീണം, വൈകാരിക സമ്മർദം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം യഥാർഥത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.അതിനാൽ സ്‌ക്രീൻ-ടൈം ട്രാക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഉപയോഗ രീതിയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനും നിയന്ത്രണ പരിധികൾ സജ്ജമാക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

2. അനാവശ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഓഫാക്കുക

ആളുകൾ ദിവസം മുഴുവൻ ഫോൺ ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് നിരന്തരമായ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ്.അറിയിപ്പുകൾ സഹായകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാകുമെങ്കിലും, ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഊഴമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയോ ഒരു പ്രധാന വാർത്താ അപ്‌ഡേറ്റ് നൽകുകയോ ചെയ്‌താലും, ചിലപ്പോൾ അവ അരോചകമായേക്കാം.

ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പുകൾ, ഗെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അലേർട്ടുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതും ബുദ്ധിശൂന്യമായ സ്ക്രോളിംഗും തൽക്ഷണം കുറയ്ക്കും.

3. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഫോൺ മാറ്റി വയ്ക്കുക

ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ശീലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫോൺ-ഫ്രീ സോണുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നത്.ഭക്ഷണ സമയത്തും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും മിക്കവരും ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള 30 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും സ്‌ക്രീൻ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പല വിദഗ്‌ധരും ഉപദേശിക്കുന്നുത്.

4.സ്ക്രോളിംഗിന് പകരം മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

അമിതമായ ഫോൺ സ്ക്രോളിംഗ് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഇതിന് പകരമായി മറ്റ് ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മസ്‌തിഷ്‌കത്തിന് ഉന്മേഷവും സമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസവും നൽകും

ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.ഫോൺ മാറ്റിവെച്ച് പുസ്‌തകങ്ങളോ പത്രങ്ങളോ വായിക്കുന്നത് മനസിന് ശാന്തത നൽകും.ചെറിയ നടത്തം, യോഗ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക.പാചകം, ചിത്രരചന, സംഗീതം ആസ്വദിക്കൽ, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയവയിൽ ഏർപ്പെടുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക

5.സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകൾക്ക് സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കുക

സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ശീലമാണ്.സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം പ്രതിദിനം പരമാവധി രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക.നിങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലെ ഡിജിറ്റിൽ വെൽബിങ് (ആൻഡ്രോയിഡ് ) അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം (ഐഒഎസ്) ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾക്ക് സമയ പരിധി സജ്ജീകരിക്കാം.സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം ഒരു ദിവസം 30 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ കുറച്ചാൽ പോലും കാലക്രമേണ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും.

