ഒരു വർഷത്തോളം കഠിന വേദന... ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത് എട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ട്യൂമർ
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ലഭിച്ചെങ്കിലും യുവതിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : June 3, 2026 at 9:47 AM IST
ബെംഗളൂരു: എട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ് ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്യൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഉഡുപ്പി ജില്ലാ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആശുപത്രി. 44 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് എട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി യുവതി കഠിനമായ വയറു വേദന കാരണം പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ലഭിച്ചെങ്കിലും യുവതിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനയിൽ, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടേതിന് സമാനമായി വയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരുന്നു.
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തുടർന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട്, സി ടി സ്കാൻ പരിശോധനകളിൽ ഗർഭാശയത്തിൽ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ആശുപത്രിയിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സർജൻ ഡോ. എച്ച് അശോകിൻ്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മെയ് 25 ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് എട്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള മുഴ വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡോ. ശശാങ്ക് കിനി, ഡോ. ജാസ്മിൻ, ഡോ. കവിത, ഡോ. അമൃതാൻഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റുകളായ ഡോ. സൂര്യനാരായണ, ഡോ. രാജഗോപാൽ ഭണ്ഡാരി എന്നിവർ സംഘത്തെ സഹായിച്ചു. നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ രക്ഷിത, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അസിസ്റ്റൻ്റ് സംഗീത എന്നിവരും ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തു. സുഖം പ്രാപിച്ച രോഗി ഡോക്ടർമാർക്കും ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ഫൈബ്രോയിഡ് ട്യൂമർ
ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ പേശീഭിത്തിയിലോ അതിൻ്റെ പരിസരത്തോ രൂപപ്പെടുന്ന പേശികളും ടിഷ്യൂകളും അടങ്ങിയ അർബുദമല്ലാത്ത (ദോഷരഹിതമായ) മുഴകളാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് ട്യൂമറുകൾ (ലിയോമിയോമ).
പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ
- ആർത്തവ സമയത്ത് അമിതമായ രക്തസ്രാവവും കട്ടപിടിച്ച രക്തം പോകലും.
- സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആർത്തവം.
- അടിവയറ്റിൽ വേദനയോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടുക.
- ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുക, മലബന്ധം.
- ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ വേദന
കാരണങ്ങൾ
കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഹോർമോണുകളായ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നിവയുടെ അളവ് ഫൈബ്രോയിഡ് വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ജനിതക ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
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