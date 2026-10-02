വയറ്റിൽ വളർന്നത് 28 കിലോയുള്ള കൂറ്റൻ ട്യൂമർ; 59കാരിക്ക് പുതുജീവൻ
മൂത്രനാളിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ട്യൂമറെന്നും ഇത് രണ്ടും സുരക്ഷിതമായി വേർപെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർ
Published : October 2, 2026 at 8:15 AM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് 59 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 28.6 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ട്യൂമർ റിട്രോപെരിറ്റോണിയൽ സാർക്കോമ വിജയകരമായി നീക്കം ചെയ്തു. ജയ്പൂരിലെ സവായ് മാൻ സിങ് മെഡിക്കൽ കോളജ് (എസ്എംഎസ്) ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധരാണ് അപൂർവവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഈ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സംഘം ചുറ്റുമുള്ള അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്നും വലിയ ട്യൂമർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേർതിരിച്ച് നീക്കം ചെയ്തത്.
മൂത്രനാളിക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ട്യൂമറെന്നും ഇത് രണ്ടും സുരക്ഷിതമായി വേർപെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർ ജീവൻ കങ്കാരിയ പറഞ്ഞു. കുടൽ, കരൾ, പാൻക്രിയാസ്, മൂത്രസഞ്ചി, പ്രധാന ധമനികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നു ട്യൂമറെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രധാന അവയവങ്ങളെയും ഘടനകളെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഘം ട്യൂമർ വേർതിരിച്ച് നീക്കം ചെയ്തത്.
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'റെട്രോപെറിറ്റോണിയൽ ട്യൂമറുകൾ വയറിലെ അറയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഭാഗത്താണ് വികസിക്കുന്നത്. പ്രധാന അവയവങ്ങൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ, മറ്റ് നിർണായക ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഇവ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ട്യൂമറിൻ്റെ അസാധാരണ വലിപ്പം കാരണം നടപടിക്രമത്തിലുടനീളം കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമായി വന്നു' ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
റിട്രോപെരിറ്റോണിയൽ സാർക്കോമകളെ അപൂർവ മുഴകളായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 20 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ഭീമൻ റിട്രോപെരിറ്റോണിയൽ സാർക്കോമകൾ വളരെ അസാധാരണമാണെന്ന് ഡോക്ർമാർ പറയുന്നു, ലോകമെമ്പാടും ഇത്തരത്തിലുള്ള 20 ഓളം കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, രോഗിയെ നിരീക്ഷണത്തിനായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു പിന്നീട് കൂടുതൽ പരിചരണത്തിനും നിരീക്ഷണത്തിനുമായി അവരെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഡോക്ടർ ജീവൻ കങ്കരിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഡോക്ടർ ദേവേന്ദ്ര സൈനി, ഡോ ഗരിമ, ഡോ ആഷിമ, ഡോ ഗീതാൻഷ്, ഡോ ആകാശ്, ഡോ ദേവാൻഷ്, ഡോ രജത്, ഡോ ഹിമാൻഷു എന്നിവരാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ.
ഡോ.സുശീൽ ഭാട്ടി, ഡോ. സുനിൽ ചൗഹാൻ, ഡോ. കാഞ്ചൻ, ഡോ. ദീൻദയാൽ, ഡോ. ദിവ്യ ഭട്നാഗർ എന്നിവരാണ് അനസ്തേഷ്യാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് അംഗം യൂനുസ് അലിയും നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കായിരുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ സവായ് മാൻ സിങ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദീപക് മഹേശ്വരി, സൂപ്രണ്ട് ഡോ. മൃണാൾ ജോഷി, വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. റിച്ച ജെയിൻ എന്നിവർ അഭിനന്ദിച്ചു.
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