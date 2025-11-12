ETV Bharat / health

ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന നിശബ്‌ദ കൊലയാളി; ലോക ന്യുമോണിയ ദിനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം...

മലേറിയ, ക്ഷയം, എച്ച്ഐവി എന്നീ അസുഖങ്ങള്‍ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ആളുകള്‍ ഓരോ വർഷവും ന്യുമോണിയ മൂലം മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്.

LUNG HEALTH PNEUMONIA REASONS FOR COUGH PNEUMONIA DAY
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ന് ലോക ന്യുമോണിയ ദിനം. പലരും ഇതിനെയൊരു സാധാരണ അസുഖമായാണ് കാണാറുള്ളത്. ജലദോഷത്തിൻ്റെ അൽപം മോശമായ അവസ്ഥ. കുറച്ച് ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും വിശ്രമവും നൽകി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നെഞ്ചിലെ അണുബാധയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ന്യുമോണിയയെ നിർവചിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഒന്നാണ് ന്യുമോണിയ എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? മലേറിയ, ക്ഷയം, എച്ച്ഐവി എന്നീ അസുഖങ്ങള്‍ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ആളുകള്‍ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് ഓരോ വർഷവും മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. ന്യുമോണിയ ഒരു നിശബ്‌ദ കൊലയാളിയാണ് എന്നാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ സിഎംആർഐയിലെ പൾമണോളജി ഡയറക്‌ടർ ഡോ. രാജ ധറിൻ്റെ അഭിപ്രായം.

'ന്യുമോണിയ ഒരു നിശബ്‌ദ കൊലയാളിയായി തുടരുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും 2.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നു. അര ദശലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾ അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ന്യുമോണിയ അപകടകരമാക്കുന്നത്, അത് പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ജലദോഷം പോലെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്. നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഠിനമായ ശ്വാസ തടസം ഉണ്ടാക്കും' - ഡോ. രാജ ധർ പറയുന്നു.

LUNG HEALTH PNEUMONIA REASONS FOR COUGH PNEUMONIA DAY
Representational Image (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിരുപദ്രവകാരിയായി ആരംഭിച്ച് മാരകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒന്നാണ് ന്യുമോണിയ എന്ന് ജയ്‌പൂരിലെ സികെ ബിർള ആശുപത്രിയിലെ പൾമണോളജി കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. ഹർഷിൽ അൽവാനി പറയുന്നു.

'മിക്കപ്പോഴും, നിരുപദ്രവകാരിയായ ചുമയിൽ നിന്നാണ് അസുഖം ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈറൽ അണുബാധ, ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ അലർജി എന്നിങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ച് പിന്നീട് മാരകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഒരു ആഴ്‌ച അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി വഷളാകുന്നു. മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥത എന്നിവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വഷളാകും. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമ, മഞ്ഞയോ പച്ചയോ ആയ കഫം, പനി, വിറയൽ, ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസതടസം എന്നിവ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്'- ഡോ. ഹർഷിൽ അൽവാനി പറയുന്നു.

പ്രായമായവർ, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നീ രോഗങ്ങളുള്ളവർ, രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവർ എന്നിവരിലാണ് കൂടുതലായും ന്യുമോണിയ വരുന്നത്. ഉന്മേഷക്കുറവ്, വിശപ്പില്ലായ്‌മ, നേരിയ ശ്വാസതടസം എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ട ലക്ഷണങ്ങള്‍. ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നതുവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഭയാനകരം.

നിങ്ങൾക്ക് ന്യുമോണിയ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം?

ന്യുമോണിയ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുള്ളവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നെഞ്ചിൻ്റെ എക്‌സ്-റേ എടുക്കുക എന്നതാണ്. ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം ഇത് നൽകുന്നു. രോഗനിർണയം വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ സിടി സ്‌കാൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. സിആർപി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോകാൽസിറ്റോണിൻ പോലുള്ള രക്തപരിശോധനകൾ അണുബാധ ബാക്‌ടീരിയയാണോ വൈറൽ ആണോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായിക്കും.

ആൻ്റിമൈക്രോബയൽ പ്രതിരോധം ഒരു ഗുരുതരമായ ആശങ്കയാണ്. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ നിരുത്തരവാദപരമോ അനാവശ്യമോ ആയ ഉപയോഗം വലിയ അപകടവുമാണ്.

Also Read: ആർത്തവം സ്വകാര്യ വിഷയമല്ല, മാറേണ്ടത് സമൂഹം; പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വിദ്യാ സമ്പന്നരായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന്യം അറിയാം

TAGGED:

LUNG HEALTH
PNEUMONIA
REASONS FOR COUGH
PNEUMONIA DAY
2025 WORLD PNEUMONIA DAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.