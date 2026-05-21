ETV Bharat / health

മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് 196 കിലോയുള്ള യുവാവ്; ജോധ്പൂർ എയിംസിലെ അപൂർവ്വ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം

അമിതവണ്ണം ബാധിച്ച യുവാവിന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുതുജീവിതം നൽകി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ജോധ്പുര്‍. നിലവിൽ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

AIIMS ANASTOMOSIS GASTRIC BYPASS WEIGHT LOSS SURGERY JODHPUR
AIIMS Jodhpur (facebook@AIIMS Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജയ്‌പൂർ: വൈദ്യരംഗത്ത് പുത്തൻ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് (എയിംസ്). അമിതവണ്ണം ബാധിച്ച യുവാവിന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുതുജീവിതം. വൺ അനാസ്റ്റമോസിസ് ഗാസ്റ്റ്രിക് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തിയാണ് യുവാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എയിംസ് കൈപിടിച്ചുകയറ്റിയത്.

ഫലോഡി സ്വദേശിയായ 24 വയസുകാരനാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായത്. യുവാവിൻ്റെ ഭാരം 196 കിലോഗ്രാമും ബിഎംഐ 67.4ഉം ആയിരുന്നു. ബിഎംഐ 60 ന് മുകളിലുള്ളവരെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഒബീസ്(പൊണ്ണതടി) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായി ഡോക്‌ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെയാണ് യുവാവ് കടന്നുപോയിരുന്നത്. അമിതവണ്ണം കാരണം യുവാവിന് ശരിയായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ശ്വാസതടസം, ഹൃദ്രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ, ചലനപരിമിതി എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

AIIMS ANASTOMOSIS GASTRIC BYPASS WEIGHT LOSS SURGERY JODHPUR
അനാസ്റ്റമോസിസ് ഗാസ്റ്റ്രിക് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ രീതി (ETV Bharat)

"അമിതവണ്ണം ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ്. പ്രമേഹം, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, സ്ലീപ് അപ്നിയ, ഫാറ്റി ലിവർ, ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ, സന്ധിവാതസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇത്തരം രോഗികളിൽ സാധാരണമാണ്" എയിംസ് ജോധ്പുര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടർ പ്രൊഫസർ ഡോ ഗോവർധൻ ദത്ത് പുരി പറഞ്ഞു.

ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായത് ഇങ്ങനെ...

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് രോഗിയെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്‌ധർ ചേർന്ന് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഡോ മഹേന്ദ്ര ലോധയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. ജനറൽ സർജറി വിഭാഗവും സർജിക്കൽ ഗാസ്റ്റ്രോഎൻ്ററോളജി വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് ലാപറോസ്കോപിക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഡോ ലോകേഷ് അഗർവാൾ, ഡോ മഹേന്ദ്ര ലോധ, ഡോ സുഭാഷ് സോണി, ഡോ പ്രശാന്ത്, ഡോ സാഹിൽ, ഡോ പവിത്രൻ, ഡോ അക്ഷന്ത് എന്നിവരാണ് ശസ്ത്രക്രിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി.

"രോഗിയുടെ അമിതവണ്ണം കാരണം ശസ്ത്രക്രിയ ഏറെ സങ്കീർണമായിരുന്നുവെങ്കിലും, വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ രക്തനഷ്‌ടത്തോടെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഡോക്‌ടർമാർക്ക് സാധിച്ചു. നിലവിൽ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണ്" എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വൺ അനാസ്റ്റമോസിസ് ഗാസ്റ്റ്രിക് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്താണ്?

ഒഎജിബി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വയറിൻ്റെ വലുപ്പം കുറച്ച് ചെറിയ കുടലുമായി പുതുക്കി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി രോഗിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാനും ശരീരത്തിൽ കലോറി ആഗിരണം കുറയാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ശരീരഭാരം കുറയുന്നു.

വിദഗ്‌ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

ബിഎംഐ 35 ന് മുകളിലും , അല്ലെങ്കിൽ 40 ന് മുകളിലുള്ളവർ, ഭക്ഷണനിയന്ത്രണവും വ്യായാമവും ഫലപ്രദമാകാതെ വരുമ്പോൾ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചു.

Also read: ഇൻസുലിൻ മുനയിലെ ബാല്യം; ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിൽ ഉരുകി പിഞ്ചുജീവിതങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും

TAGGED:

AIIMS
ANASTOMOSIS GASTRIC BYPASS
WEIGHT LOSS SURGERY
JODHPUR
WEIGHT LOSS SURGERY AT AIIMS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.