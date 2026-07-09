ETV Bharat / health

അഞ്ചാം നിലയിൽ നിന്ന് വീണു; അവയവങ്ങൾ തകർന്നിട്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി 13കാരൻ

ഹൈദരാബാദിലെ നിസാംപേട്ടിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ കുട്ടി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു

RAINBOW HOSPITAL HYDERBAD BOY FELL DOWN FROM 5TH FLOOR DOCTERS GAVE RE BIRTH TO CHILD TELANGANA HYDERABAD
Rainbow Hospital (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: അഞ്ചാം നിലയിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ശരീരം, നിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ. എന്നാൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ആ പതിമൂന്നുകാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വീണ്ടും അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ റെയിൻബോ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ട അശ്രാന്ത പരിശ്രമമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളും ഡോക്ടർമാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലുമാണ് ഇവിടെ നിർണായകമായത്.

ഹൈദരാബാദിലെ നിസാംപേട്ടിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അഞ്ചാം നിലയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ കുട്ടി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തറയിലേക്ക് വീണ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി രക്തം വാർന്നുപോയി. രക്തസമ്മർദം പൂർണമായും കുറഞ്ഞതോടെ കുട്ടി കോമ അവസ്ഥയിലായി. ഉടൻ തന്നെ ബഞ്ചാര ഹിൽസിലുള്ള റെയിൻബോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും.

അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന ധമനിയായ തൊറാസിക് അയോർട്ടയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ തലച്ചോറിനും പാൻക്രിയാസിനും സാരമായ പരിക്കേറ്റു. ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും വൃക്കകളുടെയും പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു. കാലിലെ തുടയെല്ലുകൾക്കും പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നേരിയ സാധ്യത മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല. അടിയന്തരമായി തന്നെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം രൂപീകരിച്ച് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു.

അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ട പോരാട്ടം
എൻഡോവാസ്കുലർ സ്റ്റെൻ്റ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് തകർന്ന അയോർട്ട ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം ശരിയാക്കിയത്. മറ്റ് പരിക്കുകൾക്കും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമായി ന്യൂറോ ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കി. ചികിത്സയോട് കുട്ടി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ വെൻ്റിലേറ്റർ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് കുട്ടി പൂർണമായും കോമയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് തന്നെ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു ഇത്.

ഡോക്ടർമാരുടെ വാക്കുകൾ
ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നതായി സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും പീഡിയാട്രിക് ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോ. അനുപമ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കുകൾ ഭേദമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓരോ അവയവത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലായിരുന്നു പ്രധാന ശ്രദ്ധ. വൃക്കകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സകൾ നൽകിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. തൊറാസിക് അയോർട്ടയിലുണ്ടായ പരിക്കാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിരുന്നതെന്ന് ചീഫ് പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. നാഗേശ്വര റാവു കൊനേറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചികിത്സയിൽ നേരിയ കാലതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും മരണം സംഭവിക്കാമായിരുന്നു. അടിയന്തരമായി തന്നെ തകർന്ന അയോർട്ട ശരിയാക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് നിർണായകമായത്. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. തുടയെല്ലുകളിലെ പൊട്ടൽ ഭേദമാകാൻ കുറച്ചുകാലം കൂടി പൂർണ വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ പുതിയ നീക്കം; ആഗോള ഡാറ്റാബേസുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

TAGGED:

RAINBOW HOSPITAL BANJARA HILLS
BOY FALLS FROM FIFTH FLOOR
THORACIC AORTA STENT PROCEDURE
PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT
HYDERABAD MEDICAL MIRACLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.