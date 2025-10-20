ETV Bharat / entertainment

സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണം; അന്വേഷണ സംഘം സിംഗപ്പൂരിൽ

സിഐഡി സ്‌പെഷ്യൽ ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്‌ത പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) നയിക്കുന്നത്.

Zubeen Garg (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 6:00 PM IST

ദിസ്‌പൂര്‍: പ്രശസ്‌ത അസമീസ് ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയതായി അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 60 ലധികം എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അസം പൊലീസിൻ്റെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിന് (സിഐഡി) കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് നിലവില്‍ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

സിഐഡി സ്‌പെഷ്യൽ ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്‌തയും ടിറ്റാബോർ കോ-ഡിസ്ട്രിക്‌ട് എസ്‌പി തരുൺ ഗോയലുമാണ് ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിനായി വിമാന മാര്‍ഗം പോയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) നയിക്കുന്നത് ഗുപ്‌തയാണ്. അതേസമയം ഒമ്പതംഗ സംഘത്തിലെ ഒരാളാണ് ഗോയൽ. എന്നാല്‍ സിംഗപ്പൂരിലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഗാര്‍ഗിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലം ഇരുവരും സന്ദര്‍ശിക്കും.

"സംഭവ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുക എന്നത് മുഴുവൻ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിലൊന്നാണ്. കൂടാതെ കേസ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അസം പൊലീസ് സംഘം സിംഗപ്പൂരിലെ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും," വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധിച്ച് ജനക്കൂട്ടം

സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രകോപിതരായ ജനങ്ങൾക്കു നേരെ അസം പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം മുഷൽപൂരിലും ജയിലിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞയും ഏർപ്പെടുത്തി.

മുഷൽപൂരിലെ ജയിലിന് പുറത്ത് ധാരാളം പ്രതിഷേധക്കാർ നില ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായും പ്രതികളെ ജയിലിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം.

പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതായും പിന്മാറാൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും മാറാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സുബീൻ മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി തെറ്റായ വിവരണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

ഇപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുബീൻ്റെ ആരാധകരായിരുന്നില്ല. ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് സുബീൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG DEATH
SINGAPORE
ASSAM POLICE
ZUBEEN GARG CASE UPDATES

