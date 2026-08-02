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നീരജ് മാധവന്‍റെ കിടിലൻ ഡാൻസ്; 'പ്ലൂട്ടോ'യിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി

ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'പ്ലൂട്ടോ'യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

PLUTO MOVIE NEERAJ MADHAVAN MUSIC MALAYALAM CINEMA
ZOMBIE ZOMBIE YES PAPA VIDEO SONG (Photo: Pluto)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 3:01 PM IST

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നീരജ് മാധവനെ നായകനാക്കി ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'പ്ലൂട്ടോ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. 'സോംബി സോംബി യെസ് പപ്പാ' എന്ന ഈ ഗാനത്തിൽ നീരജ് മാധവന്‍റെ തകർപ്പൻ ഡാൻസാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്.

വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരവും ആവേശം നിറഞ്ഞ കൊറിയോഗ്രഫിയും ഗാനത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാനത്തിന് വരികള്‍ കുറിച്ചത് സുഹൈല്‍ കോയയും നീരജ് മാധവും ചേര്‍ന്നാണ്. അർക്കാഡോ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബെന്നി ദയാൽ ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പശ്ചാത്തലത്തോട് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഗാനരംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സയൻസ് ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന 'പ്ലൂട്ടോ' ഓർക്കിഡ് ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാനറിൽ റെജു കുമാറും രശ്മി റെജുവും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ അൽത്താഫ് സലിം ഏലിയൻ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നതും വലിയ കൗതുകമാണ്. നീരജ് മാധവിനൊപ്പം അജു വർഗീസ്, ആർഷ ബൈജു, സുബിൻ ടാർസൻ, ദിനേശ് പ്രഭാകർ, വിനീത് തട്ടിൽ, നിഹാൽ നിസാം, സഹീർ മുഹമ്മദ്, നിംന ഫാത്തിമി, സച്ചിൻ, തുഷാര പിള്ള, വിപിൻ അറ്റ്‌ലി തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം അജു വർഗീസിന്‍റെ ശിക്കാരി ശംഭു ലുക്കാണ്.

കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ചിത്രമെത്തിക്കുമ്പോൾ, മറ്റ് വിദേശ വിപണികളിൽ ബെർക്ഷെയർ ഡ്രീം ഹൗസ് ആണ് വിതരണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിയാസ് മുഹമ്മദ് ആണ്. വിഷ്ണു ശർമ്മ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് സനത് ശിവരാജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സംഗീത വിഭാഗം അർക്കാഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. രാഖിൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായും സ്റ്റെഫി സേവ്യർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മേക്കപ്പും പ്രോസ്തെറ്റിക്സും റോണക്സ് സേവ്യർ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

സിനിമയിലെ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സിനും (VFX) വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫ്ലൈയിംഗ് പ്ലൂട്ടോയാണ് വി.എഫ്.എക്സ് ഒരുക്കുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായി ജയകൃഷ്ണൻ ആർ.കെ., ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരായി കിഷോർ ആർ. കൃഷ്ണൻ, ആനന്ദു സുരേഷ് എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ജാവേദ് ചെമ്പ്, സൗണ്ട് ഡിസൈനർമാർ ശങ്കരൻ, സിദ്ധാർഥ്, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് വിഷ്ണു സുജാതൻ എന്നിവരാണ്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് എപിയൻസ്യും റോബിൻ ടോംയും ചേർന്നാണ്.

പുതുമയാർന്ന കഥയും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ അവതരണവും ശക്തമായ സാങ്കേതിക മികവും ഒപ്പം നീരജ് മാധവന്റെ ഊർജസ്വല പ്രകടനവും ചേർന്ന 'പ്ലൂട്ടോ' മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയ 'സോംബി സോംബി യെസ് പപ്പാ' എന്ന വീഡിയോ ഗാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണം ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

PLUTO MOVIE
NEERAJ MADHAVAN
MUSIC
MALAYALAM CINEMA
ZOMBIE ZOMBIE YES PAPA VIDEO SONG

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