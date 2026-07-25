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'അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ പാറ്റകളെ… ഭരണകൂടത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു'- പ്രകാശ് രാജ്

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ് പ്രധാന്‍റെ രാജിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് സിനിമാ താരങ്ങള്‍.

PRAKASH RAJ PRIYANKA CHOPRA STUDENTS PROTEST CJP PROTEST
Dharmendra Pradhan's Resigns (Photo: PTI AND INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 3:53 PM IST

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ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിവാദത്തിനൊടുവില്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ ഒടുവില്‍ രാജിവച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയും പ്രതിപക്ഷവും നടത്തിയ ശക്തമായ സമരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് രാജി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നിരവധിപേരാണ് പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി രാജ്യതലത്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കികൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകത്തെ താരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍റെ രാജിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തുകയാണ് താരങ്ങള്‍.

"അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാറ്റകളെ.. പ്രിയപ്പെട്ട സോനം വാങ്ചുക്ക് സാർ, യുവാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവരും. ഒരു ഭരണകൂടത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു", നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ് കുറിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സി.ജെ.പിയുടെ യുവജന പ്രതിഷേധത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നടനാണ് പ്രകാശ് രാജ്. പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ രാത്രിവരെ ചെലവഴിച്ച അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് സി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച മാര്‍ച്ചിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

PRAKASH RAJ PRIYANKA CHOPRA STUDENTS PROTEST CJP PROTEST
Dharmendra Pradhan's Resigns (Photo: Instagram)

പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രകാശ് രാജിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും വ്യാപകമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതാണ്.

ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആദ്യ പ്രതിഷേധമല്ല ഇത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദമായി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുചർച്ചകളിലും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാം ശക്തമായ നിലപാടുകളുമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

"രാജി, "നിങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്‍റെ അടയാളമാണ് രാജി. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. അതിന്‍റെ വില വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. (ഇപ്പോഴും യാതൊരു പശ്ചാത്താപവും ഇല്ല!)" ഇനി എന്താണെന്നും മണിപ്പൂരിനെ മറക്കുമോ ഇത്ര ചെറിയ നടപടി മതിയെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോയെന്നും പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

രാജി വെച്ചത് മാത്രം മതിയല്ല; മണിപ്പൂർ സംഭവവും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം എന്നാണ് പാര്‍വതി കുറിച്ചത്.

''30 ദിവസത്തെ വിദ്യാര്‍ഥി സമരത്തിന് ശേഷേവും 26 ദിവസത്തെ സോനം വാങ്ചുക്കിന്‍റെ നിരാഹാര സമരത്തിന് ശേഷവും ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവച്ചു'', എന്നാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

അതേസമയം ജന്തർ മന്തറിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയും കണക്കിലെടുത്താണ് താൻ രാജിക്കത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മെയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുത്തിരുന്നുവെന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

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TAGGED:

PRAKASH RAJ
PRIYANKA CHOPRA
STUDENTS PROTEST
CJP PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION

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