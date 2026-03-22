'ഞങ്ങള് പഴയത് പോലെ ഒരേ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്'; ലിസിക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചെന്ന് പ്രിയദര്ശന്
ലിസിയും പ്രിയദര്ശനും തമ്മില് വിവാഹമോചിതരായത് ആരാധകരേയും സുഹൃത്തുക്കളേയുമൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 22, 2026 at 6:11 PM IST
മലയാളി സിനിമാ മേഖലയിലെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികളായിരുന്നു സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശനും നടി ലിസിയും. എന്നാല് ഇടയ്ക്ക് വച്ചുള്ള ഇരുവരുടെയും വേര്പിരിയല് അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പത്തു വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചുവെന്ന വിവരമാണ് വരുന്നത്.
നീണ്ട കാലത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങള്ക്കും വിവാഹമോചനത്തിനും ഒടുവില് തങ്ങള് വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാന് തീരുമാനിച്ച കാര്യം പ്രിയദര്ശന് തന്നെയാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയില് ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
1990 ലാണ് ലിസിയും പ്രിയദര്ശനും തമ്മില് വിവാഹിതാരുന്നത്. എന്നാല് നീണ്ട വര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും 2016 ല് വിവാഹമോചിതരാകുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് ഈ വര്ഷം ജനുവരിയില് സംവിധായകന് സിബി മലയിലിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് ലിസിയും പ്രിയദര്ശനും കൈകോര്ത്ത് എത്തിയത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അടുത്തിലെ (മാര്ച്ച് 16) ന് ലിസിയുടെ ചെന്നൈ സ്റ്റുഡിയോയില് വച്ച് സൂപ്പര്താരം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പ്രിയദര്ശനും ലിസിയും നില്ക്കുന്ന ചിത്രം നടി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചുവെന്നുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചു.
എന്നാല് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണെന്നും വിവാഹത്തിന് ഇപ്പോള് പദ്ധതിയില്ലെന്നും പ്രിയദര്ശന് മിഡ് ഡേയോട് വ്യക്തമാക്കി. '‘ഒരു വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴികെ, ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഒരേ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത്'', എന്നായിരുന്നു പ്രിയദര്ശന്റെ വാക്കുകള്.
മക്കളായ നടി കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്റെയും സിദ്ധാര്ഥിന്റെയും നിരന്തര ഇടപെടലുകളാണ് പ്രിയദര്ശനും ലിസിയും ഒന്നിക്കാന് കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. ആറ് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.
പ്രിയദര്ശന് സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം നായികയായിരുന്നു ലിസി. തന്റെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയ നായിക ലിസിയാണെന്ന് പ്രിയദര്ശന് ്അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയും അത് വിവാഹത്തിലേത്ത് എത്തുകയുമായിരുന്നു. വിവാഹത്തോടെയാണ് ലിസി ലക്ഷ്മി സിനിമയില് നിന്ന് വിട്ടു നിന്നത്. നടി കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് , സിദ്ധാര്ഥ് പ്രിയദര്ശന് എന്നിവര് മക്കളാണ്.
2015 ലാണ് പ്രിയദര്ശനും ലിസി ലക്ഷ്മിയും പിരിയാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. സുരേഷ് കുമാറും മോഹന്ലാലുമടക്കം പലരും പലതവണ ഇടപെട്ടിട്ടും ഇക്കാര്യത്തില് ഫലം കണ്ടില്ല. ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 2016 ലാണ് നിയമപരമായ വേര്പിരിയുന്നത്.
