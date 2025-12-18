ETV Bharat / entertainment

2025 ല്‍ മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച താര വിവാഹമോചനവും വേര്‍പിരിയലുകളും

നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ വിവാഹിതരായവും എതിര്‍പ്പുകളെ മറികടന്ന് ഒന്നിച്ച താരങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേര്‍പിരിയുന്നുവെന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആരാധകരില്‍ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷവും ഒട്ടേരെ സെലിബ്രിറ്റികള്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. അവര്‍ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

Celebrity divorce (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025

5 Min Read
രിക്കൽ ജീവശ്വാസം പോലെ കൂടെ നടന്നവർ, പെട്ടെന്ന് ഒരുനാള്‍ അപരിചിതരായി മാറുന്ന അവസ്ഥ… അതിലേറെ വേദനാജനകമായൊരു അനുഭവം മറ്റെന്തുണ്ട്? അതും നമ്മൾ ഏറെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ! ആരാധകരെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം വാര്‍ത്തകളാണിലൊന്നാണ് താരങ്ങളുടെ വിവാഹ മോചനവും വേര്‍പിരിയലുകളും.

നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ വിവാഹിതരായവരും, എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ച് ഒരുമിച്ചവരും, സ്വപ്നങ്ങളോടെ വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന താരങ്ങളുമെല്ലാം വേർപിരിയുന്നുവെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർക്ക് അത് ഞെട്ടലായി മാറുന്നു. ജോലി സമ്മർദ്ദങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളും പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറുപ്പിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിലേക്കും വേർപിരിയലുകളിലേക്കും എത്തിപ്പെടുന്നു.

ഈ വർഷവും ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വേര്‍പിരിയലുകളുണ്ടായി. 2025 ലെ വിവാഹ മോചനം നേടിയതും വേര്‍പിരിഞ്ഞതുമായ സെലിബ്രിറ്റികള്‍ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ധനശ്രീ വർമ്മയും ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലും

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹലും കൊറിയോഗ്രാഫര്‍ ധനശ്രീ വര്‍മയും വിവാഹ മോചിതരായി എന്ന വാര്‍ത്ത ആരാധകരെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചതാണ്. മുംബൈ കുടുംബ കോടതിയാണ് ഇരുവര്‍ക്കും വിവാഹ മോചനം അനുവദിച്ചത്. 2020 ഡിസംബറിലാണ് ചഹലും ധനശ്രീയും വിവാഹിതരായത്. 2022 മുതല്‍ ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരുന്നു.

Dhanashree Verma and Yuzvendra Chahal (Getty Images)

2024 അവസാനത്തോടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. 2025 മാര്‍ച്ചില്‍ പരസ്‌പര സമ്മതത്തോടെ അവര്‍ ഔദ്യോഗികമായി ദാമ്പത്യ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ വേര്‍പിരിയലിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയാന്‍ ഇരുവരും തയാറായില്ല.

പലാഷ് മുച്ചലും സ്‌മൃതി മന്ദാനയും

സംഗീത സംവിധായകൻ പലാഷ് മുച്ചലിന്‍റെയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്‌മൃതി മന്ദാനയുടെയും വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാര്‍ത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കേട്ടത്. വിവാഹത്തിന്‍റെ തലേദിവസമാണ് മാറ്റിവച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. വിവാഹ നിശ്ചയവും മറ്റു പരിപാടികളുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിലാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്.

Palash Muchhal and Smriti Mandhana (IANS)

വ്യക്തിപരമായും കുടുംബപരവുമായ കാരണങ്ങളാണ് വിവാഹം മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ കാരണമായതെന്ന് പിന്നീട് അറിയിച്ചു. ഈ തീരുമാനം ആരാധകരെ വേദനിപ്പിച്ചു. പലാഷും സ്‌മൃതിയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പരസ്പരം അണ്‍ഫോളോ ചെയ്‌തതോടെ ആ ബന്ധം അവസാനിച്ചെന്ന് ആരാധകര്‍ക്ക് മനസിലായി.

മീര വാസുദേവ്

ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം മലയാളി നടി മീരാ വാസുദേവിന്‍റെ വേര്‍പിരിയലും ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശയുണ്ടാക്കി. ക്യാമറമാനായ വിപിന്‍ പുതിയങ്കവുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധമാണ് മീരാ വാസുദേവ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് മുതല്‍ താന്‍ സിംഗിളാണെന്നും ഇതെന്‍റെ ഔദ്യോഗിത പ്രഖ്യാപനമാണെന്നും മീര സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മീര തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത്.

Meera Vasudevan and Vipin Puthiyankam ( (Instagram)

വിപിനുമൊത്തുള്ള വിവാഹ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്നും നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'കുടുംബവിളക്ക്' സീരിയലിന്‍റെ സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാവുന്നതും വിവാഹിതരാകുന്നതും.

ഹരിത ജി നായര്‍

15 വര്‍ഷത്തെ സൗഹൃദത്തിന് ശേഷമാണ് സിനിമാ- സീരിയല്‍ താരം ഹരിത ജി നായരും സിനിമാ എഡിറ്റര്‍ വിനായകനും തമ്മില്‍ വിവാഹിതരായത്. 2023 നവംബറിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞത്. ഹരിത തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

Haritha G Nair (Instagram)

"ഒന്നര വര്‍ഷത്തോളം വേര്‍പിരിഞ്ഞ് താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും വിനായകനും ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരവും സമാധാനപരവുമായ രീതിയില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമാണ്.ഞങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഇടയില്‍ മാത്രം അത് നിലനില്‍ക്കും. എപ്പോഴും പരസ്‌പരം ആശംസകള്‍ നേരുന്നത് ഞങ്ങള്‍ തുടരും. ഈ യാത്രയിലുടനീളം ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും വളരെയധികം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബം ഞങ്ങളെ മനസിലാക്കി എന്നതില്‍ ശരിക്കും ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളോടും ഞങ്ങള്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു.എന്നാണ് ഹരിത സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

വീണാ നായര്‍

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടി വീണാ നായരും അമനും വിവാഹമോചനം നേടിയത്. ഏറെ കാലത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. കലോത്സവ വേദികള്‍ മുതലുള്ള പരിചയവും അടുപ്പവും പ്രണയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു.

Veena Nair (ETV Bharat)

തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം കൊണ്ടാണ് അകന്നു കഴിയുന്നതെന്നും അത് മകനെ ബാധിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്നും വീണ പറഞ്ഞിരുന്നു. അമ്പാടി എന്നൊരു മകനുണ്ട്. 2014 ലായിരുന്നു വിവാഹം.

ഷിജു എ ആര്‍

സിനിമ -സീരിയല്‍ താരം ഷിജുവും പ്രീതി പ്രേമും തമ്മില്‍ വിവാഹമോചിതരായി. താനും ഭാര്യ പ്രീതിയും തമ്മില്‍ ഔദ്യോഗികമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ വിവരം നടന്‍ തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. 17 വര്‍ഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേര്‍പിരിയുന്നത്.

പരസ്‌പര സമ്മതത്തോടെയും മനസിലാക്കലിലൂടെയും പക്വതയോടെയുമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഷിജു അറിയിച്ചു. ഇനിമുതല്‍ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്നും ഷിജു വ്യക്തമാക്കി.

ഇരുമതത്തില്‍പ്പെട്ട ഇരുവരും പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹിതരായത്. വീട്ടുകാരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ മറികടന്നാണ് ഇരുവരും വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് മുന്‍പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Actor Shiju (Instagram)

ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ചാണ് ഷിജുവും പ്രീതിയും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് പ്രീതി എയര്‍ ഹോസ്റ്റസായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരന്നു. ഭരതനാട്യം നര്‍ത്തകി കൂടിയാണ് പ്രീതി. കുവൈറ്റ് എയര്‍വെയ്സിലെ എയര്‍ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു.

ഷിജു ഒരു കലാകാരനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ അങ്ങോട്ട് പോയി പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പരിചയം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പ്രീതി ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി. 2009ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. മുസ്കാന്‍ എന്നാണ് മകളുടെ പേര്.

അപര്‍ണ വിനോദ്

രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനൊടുവിലാണ് നടി അപര്‍ണ വിനോദിന്‍റെ വിവാഹ മോചനം. 2023 ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ റിനില്‍ രാജുമായുള്ള വിവാഹം. ജീവിതത്തിന്‍റെ വലിയ മാറ്റത്തിന്‍റെ ഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുകയാണെന്നും ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും അപര്‍ണ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Actress Aparna Vinod (fb)

ആസിഫ് അലി ചിത്രം കൊഹിനൂറിലൂടെയാണ് അപര്‍ണ വിനോദ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

സൈന നെഹ്‍വാൾ

ദാമ്പത്യബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ലോക മുൻ ഒന്നാം നമ്പർ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ താരം സൈന നെഹ്‍വാൾ. മുൻ ബാഡ്‌മിൻ്റണ്‍ താരം പി കശ്യപുമായുളള ഏഴ് വർഷത്തെ വിവാഹ ബന്ധമാണ് സൈന അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരം സൈന സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Indian shuttler Saina Nehwal and P Kashyap (ANI)

2018 ഡിസംബറിലാണ് സൈനയും കശ്യപും വിവാഹിതരാവുന്നത്. പത്തു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ഹൈദരാബാദിലെ പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ് അക്കാദമിയിലാണ് സൈനയും കശ്യപും ബാഡ്‌മിൻ്റണില്‍ പരിശീലനം നേടിയത്.

സെലീന ജെയ്റ്റ്‌ലിയും പീറ്റർ ഹാഗും

ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റവും പ്രശ്‌നമുള്ള കേസുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു നടി സെലീന ജെയ്‌റ്റ്ലിയുടെയും ഭര്‍ത്താവ് പീറ്റര്‍ ഹാഗും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ മോചനം. ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ ഗാര്‍ഹിക പീഡനം, മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും ഭര്‍ത്താവ് നാര്‍സിസ്റ്റ് ആണെന്നുമൊക്കെ സെലീന നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് ജീവനാംശം നല്‍കണമെന്നും സെലീന ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്‍കോപിയും മദ്യപാനിയുമാണ്, ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുള്ള മക്കളുടെ സംരക്ഷണം തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.

2011 ൽ വിവാഹിതരായ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വേര്‍പിരിയലുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

ഹോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വേർപിരിയലുകൾ

ജെന്നിഫര്‍ ലോപ്പസും ബെന്‍ അഫ്ലെ

Jennifer Lopez and Ben Affleck (Photo: ANI)

ഈ വര്‍ഷം ഹോളിവുഡിലും നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വേര്‍പിരിയലുകള്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടു. ജെന്നിഫര്‍ ലോപ്പസും ബെന്‍ അഫ്ലെക്കും വിവാഹമോചിതരായി. ഇരുവരുടെയും പ്രണയം ആരാധകര്‍ക്ക് എന്നും പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് 2021 ല്‍ വിവാഹിതരായി. എന്നാല്‍ 2025 ആയപ്പോഴേക്കും വേര്‍പിരിഞ്ഞു.

നിക്കോൾ കിഡ്മാനും കീത്ത് അർബനും

Nicole Kidman and Keith Urban (ANI)

നിക്കോൾ കിഡ്മാനും കീത്ത് അർബനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു അപ്രതീക്ഷിത വേർപിരിയൽ ആയിരുന്നു. 19 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം, നിക്കോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ വിവാഹമോചിതരായി. രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഈ ദമ്പതികള്‍ക്ക്. ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായതും ശക്തരായ ദമ്പതിമാരായാണ് ഇരുവരേയും കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.

ടർണർ-സ്മിത്തും ജോഷ്വ ജാക്‌സണും

2025 മെയ് മാസത്തിൽ അഭിനേതാക്കളായ ജോഡി ടർണർ-സ്മിത്തും ജോഷ്വ ജാക്‌സണും വിവാഹമോചനം നേടി. 2019 മുതൽ വിവാഹിതരായ ഇവർക്ക് മകളുണ്ട്.

പോപ്പ് താരം കാറ്റി പെറിയും നടൻ ഒർലാൻഡോ ബ്ലൂമും

Katy Perry and Orlando Bloom (ANI)

പോപ്പ് താരം കാറ്റി പെറിയും നടൻ ഒർലാൻഡോ ബ്ലൂമും ഒമ്പത് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന് ശേഷം വിവാഹമോചിതരായി. 2019 മുതൽ അവർ വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്നു, അവർക്ക് ഒരു മകളും ഉണ്ട്.

