കാലുറപ്പിച്ച് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന മോളിവുഡ്;ബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനം! 2025 ലെ പത്ത് മികച്ച സിനിമകള്
മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് നേട്ടങ്ങളുടെ വര്ഷങ്ങളായിരുന്നു 2025. ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ സിനിമകളാണ് മലയാളത്തില് വിജയം കൊയ്തത്.
Published : December 15, 2025 at 8:49 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കും ആരാധകര്ക്കുമൊക്കെയായി നിരവധി സിനിമകളാണ് ഈ വര്ഷം(2025)ല് തിയേറ്ററുകകളിലും ഒടിടിയിലുമൊക്കെ എത്തിയത്. മറ്റു ഭാഷാ സിനിമാ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത വര്ഷം കൂടിയാണിത്. ചെറിയ മുതല്മുടക്കില് വലിയ കലാമൂല്യമുള്ളതും വാണിജ്യ വിജയമുള്ള സിനിമകളാണ് 2025 ല് മലയാളത്തില് നിന്ന് പിറന്നത്. ഇതോടൊപ്പം പുതുമുഖ സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. വമ്പന് താരങ്ങള് മുതല് പുതുമുഖങ്ങള് വരെ എത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും നേട്ടങ്ങള് കൊയ്യുകയും ചെയ്തു.
ബോക്സ് ഓഫിസ് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളും സൂപ്പര് ഹിറ്റുകളും കലാമൂല്യമുള്ളതുമായ പത്ത് മികച്ച സിനിമകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
1. ലോക:ചാപ്റ്റര് 1- ചന്ദ്ര
മലയാള സിനിമയില് പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് നായികയായി എത്തിയ ലോക ചാപ്റ്റര് 1- ചന്ദ്ര. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസ് നിര്മിച്ച ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് 100 ദിവസമാണ് തിയേറ്റര് പിന്നിട്ടുവെന്ന ആ അപൂര്വ നേട്ടം ലോകയാണ് നേടിയത്.
ഈ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 122.8 കോടിയാണ് നേടിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും 24.65 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്നും 14.70 കോടി രൂപയും ലോക നേടി. തെലുങ്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 13.57 കോടി വാരിക്കൂട്ടിയ സിനിമ ഉത്തരേന്ത്യയില് നിന്ന് നേടിയത് 7.58 കോടിയാണ്. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 119.9 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. വെറും 30 കോടി ബഡ്ജറ്റില് നിര്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് ആഗോളതലത്തില് തന്നെ 303.86 കോടി രൂപയാണ് നേടാനായത്. മലയാളത്തിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 122.8 രൂപയും ഗ്രോസ് കക്ഷന്183.96രൂപയുമാണ്. ഡൊമിനിക് അരുൺ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്.
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയത്.
ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ഇപ്പോള് ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ കൂടാതെ മറാത്തി, ബംഗാളി ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷമായിരുന്നു ലോകയിലെ നീലി എന്ന കഥാപാത്രം. അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ചന്ദ്ര എന്നത്. ഓണം റിലീസ് ആയി ഓഗസ്റ്റ് 28 നാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക് ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് കൂടിയാണ് ലോക സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2. തുടരും
മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് തുടരും. മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രം. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാല്- ശോഭന കൂട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
യാതൊരു ഹൈപ്പുമില്ലാതെയാണ് 'തുടരും' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതെങ്കിലും തുടക്കം മുതല് ചിത്രത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് ആഗോളതലത്തില് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം മലയാള സിനിമയില് ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും 'തുടരും' മാറുകയും ചെയ്തു. ബോക്സ് ഓഫീസില് തീപ്പാറിച്ചാണ് ചിത്രം മുന്നേറിയത്.
ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 235.38 നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 118.6 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 141. 58 രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 93.8 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായത്. ചിത്രം റീലീസായി ആദ്യദിനം .5.4 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോള് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ലഭ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പനോരമ വിഭാഗത്തിലും തുടരും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എമ്പുരാന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ച മോഹന്ലാല് ചിത്രമായി മാറാനും കഴിഞ്ഞു.
3. എല് ടു എമ്പുരാന്
ലൂസിഫര് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് എല് ടു എമ്പുരാന്. മോഹന്ലാല് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ലൂസിഫറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തി ആദ്യദിന മുതല് ബോക്സ് ഓഫിസില് മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
ആഗോളതലത്തില് 266.81 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 97.34 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് ലക്ഷന്124.56 രൂപയുമാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം142.25 കോടി രൂ പയും ചിത്രം നേടി. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തില് ചില വിവാദങ്ങള് ആളിക്കത്തിയെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളില് സൂപ്പര്ഹിറ്റായി ചിത്രം മാറുകയും ചെയ്തു മോഹന്ലാലികന്റെ 100 ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ച സിനിമകളില് ഈ വര്ഷത്തെ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു. സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്ന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീളുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ചിത്രത്തില് നിന്നും വെട്ടിമാറ്റിയിരുന്നു.
മോഹന്ലാല്- പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടില് എത്തിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡചിത്രം എമ്പുരാന് രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും അപൂര്വമായ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.
ഖുറേഷി-അബ്രാം/സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ്, മഞ്ജു വാര്യർ, ടൊവിനോ തോമസ്, ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജെറോം ഫ്ലിൻ, ബൈജു , സായ്കുമാർ, ആൻഡ്രിയ ടിവാടർ, അഭിമന്യു സിങ്, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ഫാസിൽ, സച്ചിൻ ഖഡ്കർ, നൈല ഉഷ, ജിജു ജോൺ, നന്ദു, മുരുകൻ മാർട്ടിൻ, ശിവജി ഗുരുവായൂർ, മണിക്കുട്ടൻ, അനീഷ് ജി മേനോൻ, ശിവദ, അലക്സ് ഒനീൽ, എറിക് എബണി, കാർത്തികേയ ദേവ്, മിഹയേല് നോവിക്കോവ്, കിഷോർ, സുകാന്ത്, ബെഹ്സാദ് ഖാൻ, നിഖാത് ഖാൻ, സത്യജിത് ശർമ്മ, നയൻ ഭട്ട്, ശുഭാംഗി, ജൈസ് ജോസ് തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് അണിനിരന്നത്.
4. ഡീയസ് ഇറെ
രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രണവ് മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ഡീയസ് ഈറെ ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ഹൊറര് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് തുടക്കം മുതല് ലഭിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 31 നാണ് ചിത്രം ആഗോള തലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. 'ക്രോധത്തിൻ്റെ ദിനം' എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രേമികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. ഭൂതകാലവും ഭ്രമയുഗവുമെല്ലാം ഒരുക്കിയ രാഹുല് സദാശിവന് ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡീയസ് ഇറെയ്ക്ക്.
അതേസമയം മലയാളത്തില് നിന്നും ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ആഗോള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പ്രണവ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രണവിന്റെ അച്ഛന് മോഹന്ലാലിന്റെ എമ്പുരാന്, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രണവിന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ട്. ഡീയസ് ഇറെ ആഗോളതലത്തില് 82.18 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. കേരളത്തില് നിന്ന് 40,93 രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 33.4 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനത്തില് 4.7 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.
5. ഹൃദയപൂര്വം
മോഹൻലാൽ- സത്യൻ അന്തിക്കാട് കൂട്ടുക്കെട്ടില് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടുമെത്തിയ സിനിമയാണ് ഹൃദയപൂര്വ്വം. നര്മവും വൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങളും കോര്ത്തിണക്കിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. മോഹൻലാൽ- സംഗീത് പ്രതാപ് കോംബോ തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്.
ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 76.26 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 40.14 രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 47.01 കോടി രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 29.25 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു സിനിമ സ്വന്തമാക്കിയത്. തുടക്കം മുതല് വലിയ സ്വീകാര്യതായണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. സിനിമ റിലീസായ ഓപ്പണിംഗ് ഡേയില് തന്നെ 3.25 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ഓണം റിലീസായി എത്തിയ ഈ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം ഹൃദയപൂർവ്വത്തിന് ലോകയുടെ വമ്പൻ വിജയത്തിലും മികച്ച നേട്ടം കൊയ്യാൻ സാധിച്ചുവെന്നതാണ്.
6. ആലപ്പുഴ ജിംഖാന
അമേച്വർ ബോക്സിങ്ങിന്റെ കഥകളും തമാശകളുമായെത്തിയ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഒരുക്കിയ ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളില് നിന്ന്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്.
ഏപ്രിൽ 10ന് ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജിംഖാന തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ഒപ്പം ബേസിലിന്റെ മരണമാസും മമ്മൂട്ടിയുടെ ബസൂക്കയും റിലീസ് ചെയ്തു. ഈ ചിത്രങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് നസ്ലെൻ നായകനായി എത്തിയ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന വിഷു വിന്നറായി മാറിയത്. 70 കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നേടിയത്.
ആഗോളതലത്തില് 70.6 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 40.09 കോടി രൂപ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 50.0 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 20 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന്. എന്നാല് ആദ്യദിനം 2.65 കോടി രൂപയും ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായി.
നസ്ലെന്, ഗണപതി, ലുക്ക്മാൻ, സന്ദീപ് പ്രദീപ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ സിനിമയാണിത്. പ്ലാൻ ബി മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിലും റീലിസ്റ്റിക് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിലും ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, ജോബിൻ ജോർജ്, സമീർ കാരാട്ട്, സുബീഷ് കണ്ണഞ്ചേരി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ഖാലിദ് റഹ്മാനും ശ്രീനി ശശീന്ദ്രനും ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രത്തിനായ് സംഭാഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് രതീഷ് രവിയാണ്.
7. കളങ്കാവല്
2025 അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് മമ്മൂട്ടി- വിനായകന് പ്രധാന റോളിലെത്തിയ മറ്റൊരു ഹിറ്റ് ചിത്രം കൂടി. എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയോടെയാണ് കളങ്കാവല് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലറായി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജിതിന് കെ ജോസ് ആണ്.
റീലീസ് ചെയ്ത് വളരെ വേഗത്തില് 50 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ച റെക്കോര്ഡും ഈ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഭീഷ്മപര്വം, കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്, ഭ്രമയുഗം, ടര്ബോ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അന്പത് കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിച്ച മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കൂടിയാണ് കളങ്കാവല്. ഡിസംബർ 5 ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം 5 കോടിയാണ് നേടിയത്. ആഗോളതലത്തില് 73.5 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. മലയാലത്തില് നിന്ന് മാത്രം 32.15 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 37.15 രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 35.6 രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
കേരളത്തിലും വിദേശത്തും ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. വില്ലന് വേഷത്തില് മമ്മൂട്ടിയും നായക വേഷത്തില് വിനായകനുമാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്.
സിനിമയിലെ സംഗീതവും പ്രേക്ഷക പ്രശംസ ഏറെ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിലേക്കാണ് കുതിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് രണ്ട് മണിക്കൂറും 19 മിനിറ്റും മൂന്ന് സെക്കൻഡുമാണ് ദൈര്ഘ്യം. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ ജോസും ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ച കളങ്കാവൽ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ദുൽഖർ നായകനായെത്തിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'കുറുപ്പി'ന്റെ കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ ജിതിൻ കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കളങ്കാവൽ.
8. ഓഫിസര് ഓണ് ഡ്യൂട്ടി
കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് പ്രിയാ മണി എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ചിത്രമാണ് ഓഫിസര് ഓണ് ഡ്യൂട്ടി. ചിത്രം റിലീസായി 14 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 50 കോടി ക്ലബില് ഇടം നേടിയത്. സ്വന്തം നാട്ടില് മാത്രമല്ല വിദേശത്തും സിനിമ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
അടുത്തിടെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന കലക്ഷനാണ് ഇത്. താരം പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ അഞ്ചാം പാതിര, ന്നാ താന് കേസ് കൊട് എന്നീ സിനിമകള്ക്ക് ഇതിന് മുന്പ് 50 കോടി ക്ലബില് എത്തിയിരുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് 54.01 കോടി രൂപയും മലയാളത്തില് മാത്രമായി 30.87 രൂപയും ഓവര്സീസില് നിന്ന് 17.75 രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആദ്യദിനത്തില് 1.25 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
9. രേഖാചിത്രം
മികച്ച കയ്യടിയോടെ ആസിഫ് അലി-അനശ്വര രാജന് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ രേഖാചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്. ജോഫിന് ടി ചാക്കോ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിലും ഗംഭീര കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. നാലു പതിറ്റാണ്ട് മുന്പ് നടന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരളഴിക്കാന് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ഈ ചിത്രം.
പോലീസ് വേഷത്തില് എത്തിയ ആസിഫ് അലിയുടെയും അനശ്വര രാജന്റെയും മിന്നുന്ന പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ചിത്രം ജനുവരി ഒന്പതിനാണ് തിയേറ്ററില് എത്തിയത്.
8.5 കോടി മുതൽമുടക്കിലെത്തി വമ്പൻ വിജയമാണ് ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. രേഖാചിത്രം ഒടിടിയിലും വമ്പൻ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമായിരുന്നു നേടിയത്. ദി പ്രീസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോഫിന് ടി ചാക്കോ സംവിധാനം ചിത്രമാണിത്. കാവ്യ ഫിലിം കമ്പനി, ആൻ മെഗാ മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകളിൽ വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
ആഗോളതലത്തില് 56.75 കോടിയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 26.6 കോടി രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 25.5 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
മനോജ് കെ ജയന്, ഭാമ, സിദ്ദിഖ്, ജഗദീഷ്,സായി കുമാര്, ഇന്ദ്രന്സ്, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, നിഷാന്ത് സാഗര്, പ്രേംപ്രകാശ്, ഹരിശ്രീ അശോകന്, സുധി കോപ്പ, മേഘ തോമസ്, സെറിന് ശിഹാബ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
10. എക്കോ
ഏറെ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടിയ കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ, ബാഹുൽ രമേശ് കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് എക്കോ. സന്ദീപ് പ്രദീപ്, നരേൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിേയ ചിത്രമാണിത്.
പടക്കളം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സന്ദീപ് പ്രദീപ് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രത്തിൽ വിനീത്, അശോകൻ, ബിനു പപ്പു, സൗരഭ് സച്ച്ദേവ തുടങ്ങീ വമ്പൻ താരനിരയും അണിനിരന്നിരുന്നു. തിരക്കഥയുടെ മേന്മയും ആഖ്യാനവും കൊണ്ട് ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസയും പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ചിത്രമാണിത്. ആഗോളതലത്തില് 46.18 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. കേരളക്കരയില് നിന്ന് 23. 86 കോടിരൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 18. 1 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച കലക്ഷന്.
