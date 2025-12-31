ETV Bharat / entertainment

മലയാളികള്‍ മൊഞ്ചോടെ മൂളിയ പാട്ടുകള്‍; 2025 -ല്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഗാനങ്ങളിതാ...

ഈ വര്‍ഷം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മലയാളികളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഈ വര്‍ഷത്തെ പാട്ടുകളിതാ…

TOP MALAYALAM SONGS 2025 MALAYALAM MOVIE SONGS MALAYALAM MUSIC HITS 2025 VIRAL SONGS IN MALAYALAM MOVIE
2025 -ലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗാനങ്ങള്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 5:23 PM IST

റ്റ കേള്‍വിയില്‍ തന്നെ ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്ന ഗാനങ്ങള്‍, പ്രണയം നിറഞ്ഞ വരികള്‍, ഇമ്പമാര്‍ന്ന ഈണങ്ങള്‍... ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര പാട്ടുകളാണ് മലയാളികളുടെ ചുണ്ടില്‍ ഈ വര്‍ഷം വിരിഞ്ഞത്. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകള്‍ സമ്മാനിച്ച ഗാനങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെയുണ്ടെങ്കിലും ഈ വര്‍ഷം സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങിയ ചില പാട്ടുകളുണ്ട്. അതും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൊക്കെ തരംഗമായ പാട്ടുകള്‍.

2025 അവസാനിക്കാന്‍ മണിക്കൂര്‍ പോകുന്ന ഈ വേളയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഹിറ്റായ ആ പാട്ടുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

1. മിന്നല്‍ വള

റിലുകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മിന്നല്‍ വള. പ്രായഭേദമന്യേ ഭാഷാ അതിര്‍ വരമ്പുകളില്ലാതെ ഓരോ സംഗീത പ്രേമിയുടെയും ചുണ്ടത്ത് എന്നും ഈ ഗാനം വിരിയാറുണ്ട്. ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായ നരിവേട്ട എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണിത്.

സിദ്ധ് ശ്രീരാമും സിതാര കൃഷ്‌ണ കുമാറും ആലപിച്ച ഈ ഗാനം മലയാളികളുടെ പ്ലേസ്റ്റില്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് ഈ ഗാനത്തിന് വരികളെഴുതിയത്. സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുന്‍പേ ഈ പ്രണയ ഗാനം പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്‌ടമായി മാറിയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം കേട്ട ഹിറ്റ് പാട്ടുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഈ ഗാനം.

2. കിളിയേ കിളിയേ

ആദ്യ കേള്‍വിയില്‍ മുന്‍പ് കേട്ട് മറന്ന ആ ഗാനം. അതെ ആ ഗാനം തന്നെ പൂവച്ചല്‍ ഖാദര്‍ എഴുതിയ വരികള്‍ക്ക് ഇളയരാജ ഈണം നല്‍കി എസ് ജാനകി ആലപിച്ച കിളിയേ കിളിയേ… എന്ന ഗാനം. കേള്‍ക്കാന്‍ ഇമ്പമുള്ള ഈ പാട്ട് മലയാളികളുടെ ചുണ്ടത്തേക്ക് വീണ്ടുമെത്തി. റീലുകളിലെല്ലാം കിളിയേ കിളിയേ നിറഞ്ഞു നിന്നു.

ഭാഷയുടെ അതിര്‍ വരമ്പുകള്‍ ഭേദിച്ചാണ് ഈ ഗാനം സംഗീത പ്രേമികളുടെ ചുണ്ടിലെത്തിയത്.1988 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ആ രാത്രി എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനം 2018 ഡി ജെ ശങ്കര്‍ റീമിക്‌സ് ചെയ്‌തതാണ്. കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ലോക: ചാപ്റ്റര്‍ 1 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പാട്ട് വീണ്ടും ഹിറ്റായി.ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കോടിയോളം കാഴ്‌ചക്കാരെ യുട്യൂബില്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

3. ചിറാപൂഞ്ചി മഴയത്ത്

ലൂപ് മോഡില്‍ യൂത്ത് കേട്ട പാട്ടാണിത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ മഴ സ്റ്റോറികളിലും റീലുകളിലും നിര്‍ത്താതെ പെയ്‌ത ഗാനം. അതാണ് ചിറാപ്പൂഞ്ചി മഴപ്പാട്ട്. മ്യൂസിക് ആപ്പുകളിലും മറ്റും ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ മലയാളികള്‍ തുടരെ തുടരെ കേട്ട ഗാനം. ആദ്യ കേള്‍വിയില്‍ തന്നെ ലൂപ് മോഡില്‍ സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ തോന്നുന്ന ഗാനമാണിത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരവും ഗായകനുമായ ഹനാന്‍ ഷായാണ് ഇമ്പമാര്‍ന്ന ഈ ഗാനം ആലപിച്ചത്. സുഹൈല്‍ കോയയുടെ വരികള്‍ക്ക് നിഹാല്‍ സാദിഖിന്‍റെതാണ് സംഗീതം. ഒന്നരക്കോടിയാണ് യുട്യൂബിലെ കേള്‍വിക്കാര്‍.

4. കണ്‍മണി പൂവേ

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിലെ കണ്‍മണി പൂവേ എന്ന ഗാനമാണ് ആളുകളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഗാനം. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ജി ശ്രീകുമാര്‍.

ആദ്യ കേള്‍വിയില്‍ തന്നെ ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്ന ഗാനമാണിത്. പ്രായഭേദമന്യേ ഈ ഗാനം മലയാളികള്‍ ആലപിച്ചു. റീലുകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ബികെ ഹരിനാരായണന്റെ വരികള്‍ക്ക് ജേക്‌സ് ബിജോയ് ആണ് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

5. മോണലോവ

വലിയ രീതിയില്‍ ആളുകള്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഗാനമാണ് മോണലോവ. ഈ വര്‍ഷം റാപ്പര്‍ വേടന്‍ യുവാക്കളെ ഏറെ ഹരം കൊള്ളിച്ച ഗാനം. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഗാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.

'എണ്ണക്കറുപ്പിയെ നിന്‍റെ കണ്ണില്‍ കുരുങ്ങി ഞാന്‍ മരിച്ചു', 'രണ്ടാം പിറവിയെ ഇത് രണ്ടാം പിറവിയേ' എന്ന വരികളാണ് ഗാനത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഹവായ് ദ്വീപിലെ അഞ്ച് അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മോണോലോവ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആക്ടീവായ പര്‍വതവും ഇതാണ്. തന്‍റെ പ്രണയത്തെ മോണോലോവ അഗ്നി പര്‍വതത്തോട് ഉപമിക്കുന്നതാണ് വേടന്‍റെ വരികള്‍.

6. ഓണം മൂഡ്

ഓണത്തിന് മലയാളികളുടെ റീൽ ഭരിച്ച പാട്ട്. ബിബിന്‍ കൃഷ്‌ണ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സാഹത്തിലെ ഗാനമാണിത്. വിനായക് ശശികുമാറിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് ബിബിന്‍ അശോകാണ് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെജോയും ഹിംന ഹിലാരിയും ഹിനിത ഹിലാരിയുമാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റംസാന്‍റെ ഡാന്‍സ് തന്നെയായിരുന്ന ഈ പാട്ടിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഓണം ഈ പാട്ട് തൂക്കിയതാണ്. അത്രയും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടില്‍ എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഇത്.

7. ഹോപ്പ് സോങ്

ജീവിതപ്രതീക്ഷയുടെ താളമുള്ള പാട്ട് പുറത്തെത്തിയത് 'സർക്കീട്ട്' എന്ന സിനിമയിലുടെ. അൻവർ അലിയുടെ വരികൾക്ക് ഗോവിന്ദ് വസന്ത സംഗീതം നൽകി കപിൽ ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

8. ജാലക്കാരി

പ്രണയം നിറഞ്ഞ വരികള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അറിയാതെ ചുവട് വച്ചു പോകുന്ന ഈണം , ജാലക്കാരിയെ ഹിറ്റാക്കാന്‍ ഇനി വേറെയെന്തു വേണം. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഗാനം.

ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബള്‍ട്ടിയിലെ ഗാനമാണ് ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച മറ്റൊരു ഗാനം. ആദ്യ കേൾവിയിൽ തന്നെ ആകർഷിക്കും. വിനായക് ശശികുമാറിൻറെ വരികൾക്ക് സായ് അഭ്യങ്കർ ഈണം നൽകി സായിയും സുഭാഷിണിയും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

9. തട്ടത്തില്

കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ സുഖമുള്ള പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന തട്ടത്തില് തക്കത്തില് തന്നിട്ട് പോയതെന്ത് എന്ന ഗാനം മലയാളികള്‍ മൊഞ്ചോടെ മൂളിയതാണ്. ഷറവുവിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് ശ്രീഹരിയാണ് ഈണം പകര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

അഭിലാഷം എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം മ്യൂസിക് ആപ്പായ സ്പോട്ടിഫൈ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് 50 വൈറല്‍ സോങ് ലിസ്റ്റില്‍ 20 ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇത്. ശ്രീഹരി കെ നായര്‍ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ഈ ഗാനം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തതാണ്.

സൈജു കുറുപ്പും തന്‍വി റാമും അര്‍ജുന്‍ അശോകും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ പ്രണയ ചിത്രമാണിത്.

10. വെണ്‍മതി

മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് ചിത്രം ഹൃദയ പൂര്‍വത്തിലെ ഗാനം മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്നുമുണ്ട്. സിദ്ധ് ശ്രീരാം ആലപിച്ച വെണ്‍മതി എന്ന ഗാനമാണത്.

മനു മഞ്ജിത് വരികളെഴുതിയ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരനാണ്.

11. പഞ്ചാര നീ പഞ്ചാലെ

പഞ്ചാര നീ പഞ്ചാലേ നീ എന്ന പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ആന്‍റണി ദാസനും വിഷ്‌ണു വിജയുംചേര്‍ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുഹൈല്‍ കോയയുടെ വരികള്‍ക്ക് വിഷ്‌ണു വിജയാണ് സംഗീതം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കിനാണ് ആലപ്പുഴ ജിംഖാനയുടെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ്. ബോക്‌സിങ് പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

12. നിലാകായും വെളിച്ചം

നിലാകായും വെളിച്ചം എന്ന ഗാനമാണ് മലയാളികളുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് ഒടുവില്‍ എത്തിയ ഗാനം. മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കളങ്കാവല്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണിത്. 45 കാരിയായ സിന്ധുവാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിന്നത്. ഒറ്റ കേള്‍വിയില്‍ തന്നെ ഹൃദയത്തിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ഗാനമാണിത്.

ഗാനത്തിന് ഈണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് മുജീബ് മജീദിയാണ്. വിനായക് ശശികുമാറിന്‍റേതാണ് വരികള്‍.

13. പുതുമഴ

നിവിന്‍ പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണ് ഒടുവിലെത്തിയത്.

പുതു മഴ എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തിന്‍റെ മനോഹര കാഴ്‌ചകള്‍ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരൻ ആണ്. മനു മഞ്ജിത് ആണ് വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശക്തിശ്രീ ഗോപാലനാണ് ആലാപനം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

