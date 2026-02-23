തോക്കൂ ചൂണ്ടി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി കര്മദി; ടോക്സിക്കിലെ പുത്തന് ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്തു വിട്ട് യഷ്
കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ഒരേ സമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടോക്സിക് 2026 മാര്ച്ച് 19 ന് ആഗോള തലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 4:28 PM IST
'കെജിഎഫ്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച താരമാണ് റോക്കി സ്റ്റാര് യഷ്. താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം ടോക്സിക്കിനായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മലയാളി താരം ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ചിത്രം ഈ വര്ഷം മാര്ച്ച് 19 ന് ആഗോള തലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നയന്താര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, താര സുതാര്യ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററുകള് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റേതായി പുറത്തു വന്ന പോസ്റ്ററുകളും യഷിന്റെ പുതിയ ലുക്കുമൊക്കെ ആരാധകരില് ആവേശം തീര്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മലയാളം, തെലുഗു സിനിമകളില് നിറ സാന്നിധ്യമായ സുദേവ് നായരുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് യഷ്.
താരത്തിന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് സുദേവ് നായരുടെ പോസ്റ്റര് പുറത്തു വിട്ടത്. കര്മ്മദി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സുദേവ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഗൗരവത്തോടെ നോക്കുന്ന സുദേവിനെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ടോക്സിക്’, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിപ്പുകളില് പുറത്തിറങ്ങും.യഷും ഗീതു മോഹന്ദാസും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 മാർച്ച് 19ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ഈദ്, ഉഗാദി, ഗുഡി പാഡ്വ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചാണിത്.
വെറുമൊരു മാസ് പടം എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്ക്കും വൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കും മുന്ഗണ നല്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന സൂചന. ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്ക്കും ടീസറിനുമൊക്കെ വമ്പന് സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ ഭര്ത്താവും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം രവി ബസ്രൂർ, എഡിറ്റിങ് ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ടി.പി. അബിദ്. ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെജെ പെറിയോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവും കേച ഖംഫാക്ഡീയും ചേർന്നാണ് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്.
Also Read:എ ഐ അല്ല ഒര്ജിനല് തന്നെ; ഞെട്ടിച്ച് യഷിന്റെ പുത്തന് ലുക്ക്- തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് പുതിയ വീഡിയോ